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Bé gái 3 tuổi tử vong vì uống nhầm lọ dung dịch màu đỏ nhặt bên đường

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Một bé gái 3 tuổi ở Nghệ An tử vong sau khi nhặt lọ thuốc diệt chuột có dung dịch màu đỏ bên đường và uống nhầm. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu tại Hà Nội, bé không qua khỏi.

Trưa 2-11, một lãnh đạo UBND xã Quan Thành, Nghệ An xác nhận một bé gái 3 tuổi trên địa bàn vừa tử vong sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 1-11, bé Đ.T.N.B.N. (3 tuổi, ngụ xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) chơi cùng nhóm trẻ trước cổng nhà, gần tuyến đường liên thôn. Thời điểm này, bố mẹ bé đang làm việc nhà phía trong.

Trong lúc chơi, bé nhặt được một lọ nhựa chứa dung dịch màu đỏ rơi bên đường rồi uống. Do lọ có hình dáng giống chai siro nên bé không nhận biết được nguy hiểm.

Sau khi uống, bé xuất hiện triệu chứng nôn ói. Gia đình phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, bé không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày. 

Sáng 2-11, gia đình đưa bé về quê tổ chức an táng. 

Đại diện chính quyền địa phương xã Quan Thành đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

Được biết, bé là con gái thứ ba trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, vào tháng 8-2026, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ hai chị em gái mới 3 tuổi và 18 tháng tuổi, trú xã Nghi Diên (cũ), nay là xã Nghi Lộc, tử vong sau khi nghi uống nhầm thuốc diệt chuột tại nhà một người bạn của bố mẹ.

Hai vụ việc đau lòng liên tiếp là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi các loại hóa chất, thuốc diệt chuột được để trong tầm với của trẻ nhỏ, đặc biệt khi đựng trong những chai lọ có hình dáng giống đồ uống thông thường.

Bé gái 3 tuổi tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột - Ảnh 1.Hai chị em gái 3 tuổi và 18 tháng tuổi chết thương tâm, nghi uống nhầm thuốc diệt chuột

Hai chị em gái 3 tuổi và 18 tháng tuổi ở Nghệ An được cho là uống nhầm thuốc diệt chuột và tử vong sau đó.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: Nghệ An Thuốc diệt chuột Bé gái Hóa chất

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