Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận bé gái 14 tháng tuổi ngưng tim ngoại viện - Ảnh: XUÂN MAI

Chiều 25-11, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết vừa hồi sức tim phổi nâng cao cứu bé gái 14 tháng tuổi bất ngờ rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngưng tim tại trường mầm non dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo lời kể của người mẹ, như buổi sáng mọi ngày, chị đưa con gái 14 tháng tuổi đến trường mầm non. Lúc này, bé khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Nhưng khoảng 50 phút sau, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà trường thông báo con gái bất tỉnh.

Bé nhanh chóng được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngưng tim ngoại viện.

Đây là một trong những tình huống cấp cứu nghiêm trọng nhất, đặc biệt ở trẻ nhỏ, khi thời gian thiếu oxy có thể nhanh chóng gây tổn thương não và các cơ quan quan trọng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ê kíp khoa cấp cứu nhanh chóng hồi sức tim phổi nâng cao. Vì bệnh nhi chỉ mới 14 tháng tuổi, mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác và thận trọng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng quyết định thiết lập đường truyền trong xương (intraosseous access).

Đây là một kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu cho phép đưa thuốc vào hệ tuần hoàn khi việc tiếp cận đường tĩnh mạch gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện kịp thời.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, khoa cấp cứu đồng thời huy động sự hỗ trợ từ các chuyên khoa hồi sức và kích hoạt báo động liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1.

Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, trái tim bé nhỏ bắt đầu đập trở lại. Bệnh nhi được tái lập tuần hoàn tự nhiên sau ngưng tim. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt đối với cả ê kíp cấp cứu.

Sau ngưng tim, nguy cơ tổn thương não và các cơ quan vẫn rất lớn, nên bé tiếp tục hồi sức, theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Theo các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, trường hợp bé gái 14 tháng tuổi là một thử thách lớn, đòi hỏi kiến thức hồi sức nhi khoa cùng khả năng xử trí nhanh và thành thạo các kỹ thuật chuyên sâu.

Việc triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, thiết lập đường truyền trong xương khẩn cấp, huy động các chuyên khoa hồi sức và chủ động báo động liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp của đội ngũ cấp cứu trong tình huống đặc biệt khó khăn.

Tại sao ngưng tim có thể xảy ra đột ngột ở trẻ nhỏ? Qua trường hợp trên, BS CKI Nguyễn Kim Long (khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115) lưu ý tình trạng ngưng tim có thể xảy ra đột ngột ở trẻ nhỏ, kể cả khi trước đó trẻ được ghi nhận vẫn khỏe mạnh. Ở trẻ em, ngưng tim thường liên quan đến các vấn đề hô hấp hoặc tuần hoàn, chẳng hạn như suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở, hóc dị vật, đuối nước, bệnh tim hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác. Nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp cần được xác định qua đánh giá chuyên môn. Khi phát hiện trẻ đột ngột bất tỉnh, người xung quanh cần bình tĩnh và nhanh chóng thực hiện những bước sau: kiểm tra đáp ứng và nhịp thở, gọi cấp cứu 115, sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) nếu có. Đặc biệt, tại các trường mầm non và cơ sở chăm sóc trẻ, việc trang bị kiến thức sơ cứu, kỹ năng xử trí hóc dị vật và hồi sức tim phổi cơ bản cho giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ là vô cùng cần thiết. Bởi trong ngưng tim, những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định.