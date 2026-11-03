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Bắt người hành hung vợ cũ vì 'nghi' có quan hệ tình cảm với người khác

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Dù đã ly hôn nhưng người đàn ông vẫn thường xuyên quay lại ở nhờ, tạm trú tại nhà vợ cũ, đánh gây thương tích vợ cũ do nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác.

Bắt người hành hung vợ cũ vì 'nghi' có quan hệ tình cảm với người khác - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh, người hành hung vợ cũ - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh (50 tuổi, trú xã Ea Ô, Đắk Lắk) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Nguyễn Trường Sanh là chồng cũ của bà H.T.Đ. (48 tuổi, trú thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk). 

Dù đã ly hôn nhưng Sanh vẫn thường xuyên quay lại ở nhờ, tạm trú tại nhà vợ cũ.

Ngày 12-8-2026, do nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác nên Sanh đã kiếm cớ gây sự, hành hung, đánh vào vùng mặt của bà Đ., gây thương tích 15% cho nạn nhân.

Với hành vi trên, ngày 19-9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sanh về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian tại ngoại phục vụ công tác điều tra, Sanh đã vi phạm nghĩa vụ tố tụng, không chấp hành triệu tập của cơ quan công an, tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển thành tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh để phục vụ điều tra vụ án.

Bắt người hành hung vợ cũ vì 'nghi' có quan hệ tình cảm với người khác - Ảnh 3.Đánh vợ, người đàn ông bị xử phạt hơn 6 triệu đồng

Tổ công tác Công an xã Avương trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện người đàn ông đang có hành vi đánh đập vợ. Sau đó người này bị xử phạt.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: Đắk Lắk bắt tạm giam đánh vợ Công an tỉnh Đắk Lắk hành hung vợ

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