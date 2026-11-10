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Bắt giữ một người ở An Giang vận chuyển khoảng 2 tỉ đồng trái phép qua biên giới

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CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
TIẾN VINH
TIẾN VINH

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt quả tang ông Mai Văn Đồng (37 tuổi, ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang vận chuyển trái phép 4.000 tờ tiền Việt Nam (khoảng 2 tỉ đồng) vượt biên giới sang Campuchia.

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Mai Văn Đồng (37 tuổi, ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) cùng tang vật khoảng 2 tỉ đồng - Ảnh: TIẾN VINH

Ngày 10-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án AG1026 và bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới sang Campuchia, thu giữ khoảng 2 tỉ đồng.

Cụ thể, khoảng 14h chiều 9-11, lực lượng đánh án tiến hành bắt quả tang Mai Văn Đồng (37 tuổi, ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Phú Thành (xã Phú Hữu, tỉnh An Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện bên trong xe gắn máy do Đồng chạy có một túi vải màu đen chứa 4.000 tờ tiền Việt Nam (mệnh giá 500.000 đồng, chưa giám định là tiền thật hay giả), tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng.

Qua điều tra, Đồng khai nhận vận chuyển trái phép toàn bộ số tiền trên từ Việt Nam qua Campuchia.

Bộ đội Biên phòng An Giang đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của Đồng và những người liên quan. Ngoài ra đơn vị phối hợp cơ quan chức năng tiến hành dựng và vẽ sơ đồ hiện trường. 

Sau đó lực lượng chức năng sẽ có quyết định trưng cầu giám định tang vật và mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 3-1, tại khu vực bờ sông biên giới xã Khánh Bình (tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang cũng đã bắt quả tang Đặng Văn Hưng (63 tuổi, ở tỉnh An Giang) có hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ hơn 1,2 tỉ đồng.

Bắt giữ một đối tượng ở An Giang vận chuyển khoảng 2 tỉ đồng trái phép qua biên giới - Ảnh 2.Chủ mưu vụ tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài lãnh 7 năm 6 tháng tù

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.

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CHÍ CÔNG - TIẾN VINH
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    Chủ đề: An Giang biên giới vận chuyển tiền trái phép Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang campuchia

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