Bắt giám đốc công ty mượn máy móc hơn 6 tỉ đồng rồi đem bán phế liệu

Bị can Trần Như Long tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (sinh năm 1966, thường trú phường Bình Phú, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Như Long là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (có địa chỉ tại khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 5-2025, Trần Như Long đã đưa thông tin gian dối về việc mượn máy móc, để đưa về nhà máy tại Cần Thơ phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành hàng nhựa.

Do tin tưởng Long, một Phó giám đốc công ty tại TP.HCM đã đồng ý cho Long mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET, một máy tách màu, với thời hạn được cam kết là trong 2 tháng.

Tổng trị giá tài sản cho mượn xác định khoảng hơn 6,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận và vận chuyển tài sản về Cần Thơ, Long không dùng vào mục đích như đã cam kết, mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc trên lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định hành vi của Trần Như Long có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, khi thực hiện bất cứ giao dịch dân sự nào, đặc biệt trong việc hợp tác kinh doanh, cho mượn tài sản giá trị lớn… cần kiểm tra, xác minh về năng lực và uy tín của đối tác. Thực hiện hợp đồng và giám sát chặt chẽ phòng ngừa tội phạm lừa đảo.