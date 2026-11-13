Bắt được cá vàng cam rực rỡ hiếm gặp

Cá burbot có màu vàng cam hiếm gặp - Ảnh: USFWS

Con cá được phát hiện trong một cuộc khảo sát định kỳ về các loài thủy sinh xâm lấn của Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ. Theo trang IFLScience ngày 12-11, màu sắc khác thường của con cá là kết quả của hiện tượng xanthochromism, một dạng biến đổi di truyền khiến sắc tố vàng và cam nổi bật hơn bình thường.

Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ mô tả đây là phát hiện đặc biệt hiếm có, bởi xanthochromism ở cá hoang dã còn ít gặp hơn cả chứng bạch tạng và tình trạng tăng sắc tố đen.

Cá burbot có hình dáng giống sự kết hợp giữa cá da trơn và cá chình. Loài này thường có màu nâu loang, xanh ô liu hoặc xám đục. Một số cá thể có đốm vàng nhưng không nổi bật, trong khi con cá vừa được phát hiện có màu vàng cam gần như toàn thân.

Theo các nhà nghiên cứu, xanthochromism xảy ra khi đột biến gene làm giảm biểu hiện của các sắc tố tối màu như melanin, khiến sắc tố vàng và cam chiếm ưu thế. Hiện tượng này khác với chứng bạch tạng, vốn khiến cơ thể mất khả năng sản xuất melanin và thiếu sắc tố.

Cá mập y tá màu cam được phát hiện ngoài khơi Costa Rica - Ảnh: GARVIN WATSON

Xanthochromism từng được ghi nhận ở một số loài chim, bò sát, lưỡng cư và cá, nhưng rất hiếm gặp trong tự nhiên. Những đột biến liên quan đến màu sắc bất thường thường không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể của động vật. Tuy nhiên, màu sắc nổi bật có thể khiến chúng dễ bị kẻ săn mồi phát hiện và gặp khó khăn hơn trong việc tìm bạn tình.

Các nhà sinh học nhận thấy con cá burbot vàng cam này khá gầy và có dấu hiệu sức khỏe kém. Cá đã được chuyển đến Trường Thú y thuộc Đại học Cornell để kiểm tra.

Trước đó, năm 2025, một con cá mập y tá màu cam rực rỡ cũng được phát hiện ngoài khơi Costa Rica. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một trường hợp xanthochromism hiếm gặp.