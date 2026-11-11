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Bắt 4 phụ nữ cam kết chạy ‘bảo đảm đỗ 100% viên chức giáo dục'

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Các nghi phạm lợi dụng nhu cầu thi tuyển viên chức giáo dục, tung chiêu có thể can thiệp kết quả và "bảo đảm đỗ 100%" để nhận tiền, chiếm đoạt tổng cộng hàng chục tỉ đồng của nhiều thí sinh.

Khởi tố 4 phụ nữ lừa chạy 'đỗ 100%' viên chức giáo dục, chiếm đoạt hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Các bị can Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 11-11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Triệu Thị Tuyết (45 tuổi), Hà Thị Lệ (45 tuổi), Nông Thị Bông (35 tuổi), Hoàng Ngọc Thái (50 tuổi, cùng trú tại Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác điều tra, xác minh, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "chạy điểm", "chạy đỗ" trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026, với số tiền liên quan lên đến hàng tỉ đồng.

Công an xác định lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của các thí sinh, bốn bị can trên đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ.

Nhóm này còn đưa ra thông tin có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026, cam kết "bảo đảm đỗ 100%", hoàn trả tiền nếu không trúng tuyển. Việc này nhằm tạo lòng tin, nhận tiền của những người có nhu cầu dự tuyển.

Thông qua nhiều tầng môi giới, các nghi phạm thu gom tiền của nhiều thí sinh, nâng mức giá từ 200-300 triệu đồng mỗi hồ sơ, sau đó phân chia khoản tiền chênh lệch để hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hà Thị Lệ đã nhận 6,515 tỉ đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông nhận 2,35 tỉ đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3,190 tỉ đồng; tổng cộng hơn 12 tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động, nhóm này còn yêu cầu xóa tin nhắn, tài liệu liên quan đến giao dịch.

Trong các ngày 27 và 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đồng thời, công an làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can, xác minh những cá nhân có liên quan và làm rõ đầy đủ số tiền bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định.

"Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có nhu cầu dự tuyển viên chức, không có việc bảo đảm trúng tuyển bằng tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn "chạy điểm", "chạy đỗ". Tuyệt đối không tin tưởng, giao tiền cho những người môi giới trái phép và kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo", Công an tỉnh Cao Bằng cảnh báo.

Khởi tố 4 phụ nữ lừa chạy 'đỗ 100%' viên chức giáo dục, chiếm đoạt hàng tỉ đồng - Ảnh 3.Bắt phó chủ tịch xã lừa 'chạy' công chức, chiếm đoạt 250 triệu đồng

Một phó chủ tịch xã ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lừa 'chạy' công chức cho người dân, rồi chiếm đoạt 250 triệu đồng.

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DANH TRỌNG
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    Chủ đề: chạy viên chức khởi tố viên chức giáo dục lừa đảo

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