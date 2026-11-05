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Bắt 2 người trong vụ án mạng sau cuộc nhậu ở Nhà Bè

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Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 2 nam thanh niên để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nhà Bè tối 1-11.

Bắt 2 người trong vụ án mạng sau cuộc nhậu ở Nhà Bè - Ảnh 1.

Danh Thới và Lý Của bị điều tra về hành vi giết người - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (31 tuổi) và Lý Của (30 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h ngày 1-11, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trước địa chỉ số 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp Công an xã Nhà Bè tổ chức truy xét, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối cùng ngày, xuất phát mâu thuẫn sau một cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến đánh nhau. 

Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao Thái Lan được xác định là hung khí gây án.

Ngay trong đêm, công an đã triệu tập làm việc đối với Danh Thới và những người tham gia nhậu để làm rõ. Đồng thời truy xét và bắt giữ Lý Của khi Của đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, Thành phố Đồng Nai.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư, không để việc sử dụng rượu, bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh giải quyết, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Tuyệt đối không sử dụng hung khí, gọi người đến đánh nhau hoặc dùng bạo lực giải quyết tranh chấp.

Chỉ một phút nóng giận, hành động bộc phát cũng có thể tước đoạt tính mạng người khác, gây mất mát không thể bù đắp cho nhiều gia đình và khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bắt 2 người trong vụ án mạng sau cuộc nhậu ở Nhà Bè - Ảnh 3.Bắt khẩn cấp 7 người trong vụ chạy ô tô tông vào đám đông tại phường Chợ Quán

Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước quán nhậu ở phường Chợ Quán, TP.HCM, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

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    Chủ đề: Giết người Công an TP.HCM án mạng cảnh sát hình sự

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