Ban Quản lý dự án đường cao tốc phía Nam nói gì về người phụ nữ lấy sắt thép để va trúng ô tô đang chạy?

Người phụ nữ được cho là rút những thanh sắt trong công trình mở rộng cao tốc gây va quẹt với ô tô đang chạy - Ảnh cắt từ clip do anh V. cung cấp

Ngày 9-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC), cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực công trình đang thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, phạm vi thi công của nhà thầu Khang Nguyên.

Theo báo cáo ban đầu của nhà thầu, người phụ nữ xuất hiện trong clip không phải công nhân của đơn vị thi công. Nhà thầu đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, làm rõ.

Ông Hải cho biết hiện chưa xác định được người phụ nữ lấy sắt từ công trình hay mang theo sắt có sẵn trên xe máy.

Tại khu vực này, nhà thầu triển khai đập dỡ dải lan can cũ nên có một lượng sắt thép được tập kết trong công trường.

Ông nhận định ban đầu người phụ nữ có thể đã đi vào khu vực cao tốc để nhặt số sắt thép này. Còn việc người phụ nữ tại sao chạy xe máy lên được cao tốc thì đang phối hợp cơ quan chức năng trích xuất camera để làm rõ.

Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam sẽ yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ khu vực thi công, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ công trường nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn.

Trước đó, khoảng 12h7 ngày 8-11, anh V.V. (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lái ô tô chở gia đình từ Vũng Tàu về Đồng Tháp. Khi xe lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ trạm thu phí Long Phước về nút giao An Phú, đến đoạn cách nút giao với đường Võ Chí Công (phường Long Trường) khoảng 100m thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Một thanh sắt từ khu vực công trường nhô ra phần đường xe chạy, va quẹt vào bên hông ô tô. Kiểm tra xe sau va chạm, anh V. phát hiện thân xe bị trầy xước một đường dài gần 1m.

Anh V. dừng xe kiểm tra, đồng thời trao đổi với người phụ nữ đi xe máy có liên quan. Tuy nhiên, người này nhanh chóng lên xe, chở theo một bó sắt rồi rời khỏi hiện trường. Anh V. lên ô tô đuổi theo nhưng không kịp.

Liên quan vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy xét người phụ nữ để xử lý theo quy định.