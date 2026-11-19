Những sản phẩm âm nhạc có nội dung phản cảm đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: AI

Sau tuyến bài phản ánh tình trạng tràn lan nhạc rác trên mạng xã hội của Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc để lại bình luận bày tỏ quan điểm về chất lượng các sản phẩm âm nhạc đang lan truyền trên mạng.

Bên cạnh những ý kiến đề nghị cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát, không ít độc giả cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về người sáng tác mà còn nằm ở nền tảng phân phối và chính khán giả - những người góp phần tạo nên lượt xem, lượt tương tác cho các nội dung này.

Lo ngại trẻ em tiếp xúc với nội dung phản cảm

Một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm là nguy cơ trẻ em tiếp xúc với những ca khúc có ca từ dung tục, phản cảm thông qua các video trên mạng xã hội.

Bạn đọc Hồng Phước chia sẻ: "Phụ huynh cũng khó kiểm soát hết, vì nhiều khi trẻ chỉ xem video bình thường mà vẫn nghe phải những đoạn nhạc này". Đồng quan điểm, bạn đọc Thinh Binh nhận xét: "Mình thấy có những tác phẩm dung tục, phản cảm vậy mà các bạn trẻ vẫn nghe nhiều".

Bạn đọc Na cũng đề cập đến ảnh hưởng của ngôn từ trên mạng xã hội trong đời sống thường ngày: "Có những người lớn cũng bị ảnh hưởng bởi ngôn từ trên mạng, sử dụng từ ngữ chả hay ho gì, nhiều khi kỳ cục hoàn toàn không hợp với cuộc sống thường ngày".

Nội dung trên mạng xã hội đặt ra thách thức trong việc bảo vệ trẻ em trước những sản phẩm phản cảm - Ảnh minh họa: AI

Trong khi đó, bạn đọc Như Ý cho rằng những người lên tiếng phê phán video nhảm nhí, câu view trên mạng xã hội thường bị đáp trả bằng những câu như "không thích thì đừng xem" hay "content thôi mà".

Theo độc giả này, thay vì nhìn nhận vấn đề, một bộ phận người dùng lại chế giễu người góp ý, vô tình tiếp tay cho nội dung phản cảm lan rộng.

Đề nghị nền tảng chịu trách nhiệm về nội dung lan truyền

Không ít bạn đọc cho rằng cần nhìn nhận vai trò của các nền tảng mạng xã hội trong việc đưa những sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi đến đông đảo người dùng.

Bạn đọc tiengtructiengdong bình luận: "Chừng nào thuật toán đề xuất của TikTok, Facebook, YouTube còn dung túng cho những nội dung "kích thích tương tác" này, thì chừng đó vẫn còn nhạc thảm họa. Thuật toán đề xuất chỉ quan tâm nội dung có kích thích tương tác hay không thôi, vì có tương tác là có tiền".

Bạn đọc Lão gàn đề nghị: "Nhà nước phải khẳng định trách nhiệm của nền tảng. Nếu các nền tảng gốc nước ngoài không có trách nhiệm, thì sử dụng chế tài theo luật". Độc giả này cũng cảnh báo trẻ em dễ bắt chước những nội dung xấu, đồng thời cho rằng "Việt Nam cũng không nên là ngoại lệ" trong việc áp dụng chế tài mạnh với các nền tảng mạng xã hội.

Trách nhiệm kiểm soát nội dung trên các nền tảng mạng xã hội được nhiều bạn đọc đặt ra - Ảnh: Shutterstock

Bạn đọc Long nêu quan điểm: "Phải xử lý nền tảng và người dùng. Hãy đặt ra quy luật của mình để họ phải tuân theo khi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Khắc phục các nhược điểm về bộ lọc quảng cáo, lừa đảo và nội dung".

Trong khi đó, bạn đọc Sáu thời sự đề cập đến việc quản lý độ tuổi sử dụng mạng xã hội: "Các nước trên thế giới hiện nay đang siết chặt quản lý mạng xã hội bằng việc nghiêm cấm trẻ dưới 15 tuổi không được sử dụng, thiết nghĩ Việt Nam cũng nên áp dụng đi là vừa".

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc bày tỏ bất ngờ: "Vậy mà tôi cứ tưởng các bản nhạc này được cho phép tồn tại. Đến khi báo phanh phui mới biết, mà tôi nghĩ nó được tồn tại thật vì có ai yêu cầu xóa hay xử lý đâu!".



Khán giả dễ dãi, nhạc câu view có thêm đất sống?

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và nền tảng, nhiều bạn đọc cho rằng chính thị hiếu và hành vi tương tác của khán giả cũng góp phần khiến những sản phẩm âm nhạc kém chất lượng có cơ hội lan rộng.

Bạn đọc Vũ Thị Liễu đặt vấn đề: "Những video có tính giáo dục cao thì ít like, những cái chẳng ra sao thì like ầm ầm. Có phải thị hiếu người xem, người nghe thay đổi hay tại người sáng tác? Là do chúng ta cả thôi, nếu nó không tốt thì bình luận hoặc xóa nó, để nó không có cơ hội nữa".

Bạn đọc Lê Linh nhận xét: "Khán giả càng dễ dãi thì thị trường âm nhạc càng xuất hiện nhiều sản phẩm 'mì ăn liền' kém chất lượng". Còn bạn đọc Phong cho rằng: "Khán giả cũng đang có phần dễ dãi trong việc tiếp nhận những tác phẩm này".

Nhiều sản phẩm âm nhạc chạy theo xu hướng viral, chú trọng những đoạn nhạc ngắn để thu hút lượt xem - Ảnh: Shutterstock

Nhiều độc giả cho rằng các sản phẩm âm nhạc hiện nay chạy theo xu hướng viral, chú trọng những đoạn nhạc ngắn để câu view. Bạn đọc van danh nhận xét: "Nhiều bài hát bây giờ chỉ chăm chăm cắt ghép 15 giây giật gân để câu view chứ nghe trọn vẹn cả bài thì ca từ sáo rỗng, vô nghĩa".

Bạn đọc Bình Minh cho rằng: "Nhiều người muốn nổi tiếng thật nhanh nên bất chấp làm những nội dung phản cảm để câu view, kiếm tiền, chẳng còn quan tâm đến chất lượng hay ảnh hưởng của nó". Còn bạn đọc Quyen 123 nhận xét: "Chạy theo xu hướng viral bằng mọi giá mà bất chấp chuẩn mực đạo đức".