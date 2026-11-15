Bạn đọc cười 'rụng rún' và bổ sung thêm tên từ Mai Cồ đến Phan Hết Ga Hết Số

Một ứng cử viên có tên độc lạ, tham gia ứng cử và đã trúng cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026-2031 - Nguồn: Trang thông tin phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

Sức hút của chủ đề này còn thôi thúc nhiều độc giả mở "kho ký ức", chia sẻ thêm hàng loạt cái tên có một không hai mà họ từng bắt gặp trong cuộc sống.

Bạn đọc bổ sung thêm tên có một không hai

Bạn đọc Don Luciano kể ở quê có một bác sĩ mang tên Phan Văn Già Chuồn. Độc giả Hàn Ái Tiến chia sẻ ở Bạc Liêu có một nha sĩ họ tên đầy triết lý là Tăng Suy Nghĩ, ai đau răng lại ổng nhổ khỏi suy nghĩ. Bạn đọc Kian nhớ lại thời làm ngân hàng từng giao dịch với một vị khách tên Đào Văn Dứt Em. Đáng chú ý nhất là chia sẻ của độc giả có email tran@gmail.com về một cán bộ công an tên Nguyễn Văn Cọp, khiến mỗi lần người dân có việc ghé trụ sở phường xin gặp ông là tự nhiên cảm thấy mình... oai hẳn ra.

Còn những cái tên "độc bản" từ lớp học đến làng quê: Bạn đọc A Thư nhớ mãi cậu bạn cùng lớp thời đi học tên Mai Cồ. Bạn đọc Nguyễn Hiếu góp thêm cái tên nghe đầy nhường nhịn là Mai Anh Nhịn, còn độc giả Ba Tân nhắc lại chàng trai ở An Giang từng gây bão mạng xã hội với cái tên Phan Hết Ga Hết Số.

Bình luận siêu mặn mòi về các tên trong bài

Nhiều độc giả còn trổ tài phân tích và luận giải ý nghĩa cho từng cái tên xuất hiện trong bài báo khiến người xem càng thêm vui.

Độc giả Thư Đinh gật gù trước sự trùng hợp như định mệnh của anh Đào Vô Tận làm nghề khoan giếng, bởi "nghe tên thôi là thấy mạch nước dồi dào rồi".

Bạn đọc Bu Bu thì cảm thấy lạc quan hẳn khi đọc đến tên bác sĩ Đỗ Văn Hết, tin rằng "cứ hễ ai đổ bệnh tới gặp bác sĩ là trị hết liền". Còn bạn đọc Mỹ Dung thì lém lỉnh thắc mắc có anh Nguyễn Văn Cà Lơ Anh thì biết đâu trong nhà cũng có thêm người em tên là "Cà Lơ Em".

Đặc biệt, cái tên Phạm Thị Lâu Ra đã tạo nên một cuộc tranh luận rôm rả. Trong khi bạn đọc Phan đặt câu hỏi ngắn gọn "Lâu Ra thật không nhỉ!", độc giả Sáu thời sự liền nhanh trí giải thích cái tên này có tới hai tầng nghĩa: nghĩa thứ nhất là cha mẹ mong chờ mãi mới thấy con "ra" đời, còn nghĩa thứ hai thì... "mọi người tự đoán đi hén". Trong khi bạn đọc Thủy cũng góp vui thêm một giả thuyết, "Khả năng lớn là bà mẹ phải đau bụng 3 ngày 3 đêm mới đẻ được nè".

Ông Cái Văn Cọp - ứng cử viên trưởng ấp Trường Phú, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ - Nguồn: Trang thông tin xã

Đặt tên cho "dễ nuôi" và nốt trầm sau tiếng cười

Bên cạnh những tràng cười sảng khoái, nhiều bạn đọc cũng nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ văn hóa và thực tế đời sống. Bạn đọc Van lý giải việc ông bà xưa đặt những cái tên mộc mạc, thậm chí hơi kỳ lạ cho con cháu thực chất xuất phát từ phong tục dân gian với mong muốn đứa trẻ "dễ nuôi", hay ăn chóng lớn.

Đặc biệt, bạn đọc A Ba Hưng bày tỏ sự trân quý dành cho trường hợp của bạn Đào Được Vàng trong bài báo, dẫu hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn học giỏi xuất sắc, đúng với tinh thần "vàng thật không sợ lửa".

Khép lại mạch bình luận đầy tiếng cười là một kỷ niệm lắng đọng của bạn đọc Lâm Hồng Nhung. Chị kể năm học lớp 9, lớp chị có hai bạn nữ tên Bẹp được thầy cô khuyên nên làm thủ tục đổi thành Đẹp. Riêng một bạn nữ khác trong lớp cũng mang cái tên hơi kỳ nhưng quyết định giữ nguyên. Cô học trò ấy học rất giỏi, thi đậu vào lớp 10 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất tỉnh. Ngày đi xem danh sách trúng tuyển, khi nhiều người đứng gần đó đọc thấy tên bạn liền buông lời đàm tiếu, cười cợt, bạn chỉ im lặng rồi bước ra khỏi đám đông. Suốt mấy mươi năm sau đó, bạn vẫn sống tử tế, chan hòa, bản lĩnh và chưa một lần trách cứ cha mẹ mình.

Có thể thấy, dù bắt nguồn từ sự ngẫu hứng vui vẻ của bậc sinh thành, từ quan niệm dân gian cầu mong con trẻ bình an hay gắn liền với một kỷ niệm gia đình khó quên, mỗi cái tên "độc nhất vô nhị" ở miền Tây đều gói ghém một câu chuyện đời rất thật.