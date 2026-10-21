Bấm còi liên tục giục xe trước nhường đường, tài xế xe tải bị CSGT 'hỏi thăm', xử phạt 2,4 triệu

Xe tải bấm còi liên tục và lắp thêm đèn phía trước bị lập biên bản - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 19-10, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về xe tải có hành vi sử dụng còi liên tục, lắp thêm đèn phía trước khi chạy trên đường Mai Chí Thọ (ngay giao lộ Tố Hữu), phường An Khánh, TP.HCM.

Sau khi xác minh, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái xác định tài xế là ông H.K.Q. (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi). Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai lỗi gồm điều khiển xe sử dụng còi liên tục và lắp thêm đèn phía trước xe trái quy định. Tổng mức phạt đối với hai hành vi là 2,4 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển xe chấp hành nghiêm quy định về sử dụng còi, đèn chiếu sáng; không tự ý lắp đặt thêm thiết bị trái quy định, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Đối với các giao lộ có làn đường dành cho xe đi thẳng và rẽ trái, cùng hai pha đèn tín hiệu riêng, người lái xe cần chọn đúng làn theo hướng di chuyển.

Việc đi đúng làn, nhường đường hợp lý không chỉ góp phần hạn chế ùn tắc mà còn thể hiện ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.

Việc tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân qua mạng xã hội là một trong những cách giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.