Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bấm còi liên tục giục xe trước nhường đường, tài xế xe tải bị CSGT 'hỏi thăm', xử phạt 2,4 triệu

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Ngày 21-10, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã xử lý tài xế xe tải sử dụng còi liên tục, lắp thêm đèn phía trước xe.

Bấm còi liên tục giục xe trước nhường đường, tài xế xe tải bị CSGT 'hỏi thăm', xử phạt 2,4 triệu - Ảnh 2.

Xe tải bấm còi liên tục và lắp thêm đèn phía trước bị lập biên bản - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 19-10, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về xe tải có hành vi sử dụng còi liên tục, lắp thêm đèn phía trước khi chạy trên đường Mai Chí Thọ (ngay giao lộ Tố Hữu), phường An Khánh, TP.HCM.

Sau khi xác minh, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái xác định tài xế là ông H.K.Q. (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi). Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai lỗi gồm điều khiển xe sử dụng còi liên tục và lắp thêm đèn phía trước xe trái quy định. Tổng mức phạt đối với hai hành vi là 2,4 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển xe chấp hành nghiêm quy định về sử dụng còi, đèn chiếu sáng; không tự ý lắp đặt thêm thiết bị trái quy định, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Đối với các giao lộ có làn đường dành cho xe đi thẳng và rẽ trái, cùng hai pha đèn tín hiệu riêng, người lái xe cần chọn đúng làn theo hướng di chuyển.

Việc đi đúng làn, nhường đường hợp lý không chỉ góp phần hạn chế ùn tắc mà còn thể hiện ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.

Việc tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân qua mạng xã hội là một trong những cách giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Tài xế xe tải bị phạt 2,4 triệu đồng vì bấm còi liên tục, lắp thêm đèn phía trước - Ảnh 3.Đường đông không thể nhanh, còi xe cũng vô ích

Từng có một thời các 'quái xế' thường dùng còi xe inh ỏi để 'mở đường' giữa những giao lộ đông đúc. Nhưng nay bối cảnh đô thị đã khác, lắng nghe một chút giữa dòng xe hối hả ở trung tâm TP.HCM, tiếng còi xe đang dần thưa bớt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP.HCM đường Mai Chí Thọ mạng xã hội bóp còi phường An Khánh

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất