



Bạch hầu, ho gà, uốn ván: Chủ động phòng ngừa ở nhóm nguy cơ

Nguy cơ không chỉ giới hạn ở trẻ nhỏ. Người lớn tuổi, đặc biệt khi có bệnh nền, và phụ nữ mang thai là hai nhóm cần được lưu ý do những đặc điểm riêng về miễn dịch và nguy cơ biến chứng.

Người lớn tuổi đối mặt nguy cơ khi miễn dịch suy giảm

Theo số liệu được UBND TP.HCM công bố trong tháng 10/2026, TP.HCM có hơn 1,57 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 11,4% dân số. Đáng chú ý, kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe toàn dân của Sở Y tế TP.HCM cho thấy, trong hơn 663.000 người cao tuổi có dữ liệu được phân tích, hơn 51% được ghi nhận mắc tăng huyết áp.

TS.BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, khi tuổi tăng lên, khả năng nhận diện và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh cũng suy giảm do quá trình lão hóa miễn dịch. Nếu đi kèm các bệnh mạn tính như tim mạch, bệnh phổi, bệnh thận hay đái tháo đường, nguy cơ mắc bệnh và gặp biến chứng càng đáng lưu ý.

Với bạch hầu, giả mạc ở vùng họng có thể gây tắc nghẽn đường thở và suy hô hấp. Độc tố của vi khuẩn còn có khả năng gây tổn thương cơ tim và hệ thần kinh.

Ho gà ở người trưởng thành lại dễ bị bỏ qua bởi biểu hiện ban đầu có thể giống cảm cúm thông thường. Những cơn ho kéo dài và dữ dội không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt mà còn có thể dẫn đến viêm phổi và một số biến chứng liên quan đến áp lực khi ho.

Trong khi đó, uốn ván có thể xâm nhập qua những vết thương hoặc vết xước nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Khi diễn tiến nặng, người bệnh có thể co cứng cơ toàn thân, co giật, suy hô hấp và tử vong.

Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, thực hiện ở bệnh nhân uốn ván điều trị tại một bệnh viện, cho thấy tuổi trung bình của nhóm tử vong là hơn 73 tuổi, cao hơn đáng kể so với khoảng 60 tuổi ở nhóm hồi phục. Kết quả này cho thấy tuổi cao là một yếu tố cần được lưu ý trong tiên lượng bệnh uốn ván.

Tiêm ngừa thai kỳ: Bảo vệ mẹ, thêm kháng thể cho con

TS.BS Nguyễn Huy Luân cho biết, nếu ở người lớn tuổi, nguy cơ liên quan nhiều đến suy giảm miễn dịch và bệnh nền, thì với phụ nữ mang thai, việc phòng bệnh còn có ý nghĩa đối với trẻ sau khi chào đời.

Điều này đặc biệt quan trọng với ho gà. Người trưởng thành mắc bệnh có thể trở thành nguồn lây cho trẻ nhỏ trong gia đình, trong khi trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tháng tuổi là nhóm dễ diễn tiến nặng.

Ở nhóm trẻ này, ho gà có thể không biểu hiện bằng những cơn ho điển hình mà xuất hiện tình trạng ngưng thở, tím tái hoặc suy hô hấp. Đáng lưu ý, những trường hợp nặng có thể xảy ra ngay ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, khi trẻ chưa hoàn tất các mũi tiêm chủng đầu đời.

Việc phòng ho gà trong thai kỳ mang hai ý nghĩa: bảo vệ sức khỏe người mẹ và giúp tạo kháng thể truyền qua nhau thai cho trẻ. Nhờ đó, trẻ có thêm sự bảo vệ trong những tháng đầu đời, trước khi có thể tự tạo miễn dịch đầy đủ thông qua tiêm chủng.

Theo bác sĩ, kháng thể cần thời gian để hình thành và khả năng truyền kháng thể qua nhau thai tốt hơn ở tam cá nguyệt thứ ba. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm tiêm trong thai kỳ cần được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn và tư vấn của nhân viên y tế.

Chủ động rà soát lịch tiêm chủng

Bạch hầu, ho gà và uốn ván đều có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Tuy nhiên, miễn dịch từ những mũi tiêm trước đây có thể suy giảm theo thời gian, vì vậy tiêm chủng không chỉ là vấn đề của trẻ nhỏ.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Luân, với người trưởng thành đã được tiêm đầy đủ trước đó, cần quan tâm đến các mũi tiêm nhắc theo khuyến cáo.

Trường hợp chưa được tiêm đầy đủ từ nhỏ cần được bác sĩ đánh giá để xây dựng lịch tiêm phù hợp. Việc này càng có ý nghĩa với người lớn tuổi và người có bệnh nền, khi khả năng miễn dịch đã suy giảm.

Với phụ nữ mang thai, kế hoạch tiêm chủng cần tính đến tuổi thai, tiền sử tiêm chủng và tình trạng sức khỏe của từng người. Việc tiêm vắc xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván trong thai kỳ không chỉ nhằm bảo vệ người mẹ mà còn góp phần tạo miễn dịch thụ động cho trẻ sau sinh.

Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa và các bệnh truyền nhiễm vẫn còn lưu hành, chủ động kiểm tra lịch sử tiêm chủng, trao đổi với nhân viên y tế và thực hiện các mũi tiêm phù hợp theo tuổi, tình trạng sức khỏe và thai kỳ là bước quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.