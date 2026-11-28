H’Sen Hmok (trái) và H'Huyn Sruk (giữa) quyết tập hợp nghệ nhân về một chỗ để phát triển nghề truyền thống - Ảnh: MINH PHƯƠNG



Dưới mái nhà sàn của gia đình ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, tiếng thoi đưa lách cách đang làm nên tấm vải thổ cẩm đầy màu sắc.

Bà H'Bơh Hmok, 66 tuổi, chậm rãi luồn từng sợi chỉ qua khung. Ngồi cạnh bà, con gái là H'Sen Hmok, 46 tuổi, vừa dệt vừa chỉ cho con gái mình, H'Blim Hmok, 27 tuổi, cách đặt sợi màu để lên hoa văn.

Từ câu chuyện người mẹ truyền nghề cho con gái

Vợ chồng bà H'Sen có khoảng 5 sào ruộng. Ngoài việc đồng áng, hai vợ chồng thường đi làm thuê cho người dân quanh vùng, có khi nhận cả việc đục thuê.

Tối về, bà H'Sen lại ngồi bên khung cửi nhỏ đặt cạnh bếp lửa. Bà dệt vải, may áo mới cho người nhà mặc dịp lễ. Vải còn dư, bà bán cho bà con trong buôn và quanh vùng để có thêm thu nhập.

Bà H'Sen học dệt từ nhỏ, khi được mẹ là bà H'Bơh chỉ cho những đường dệt đầu tiên. Khoảng năm 2003, bà bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về nghề, song có lúc phải gác khung cửi để lo mưu sinh. Đến năm 2006, khi địa phương mở lớp dạy dệt, bà đăng ký học thêm.

"Cuộc sống trước đó khó khăn, ban ngày làm ruộng rồi tối về dệt vải may quần áo cho con cháu, sau đó vì yêu thích nghề này quá nên tôi quyết định dành thời gian chính để làm", bà H'Sen nói.

Người trẻ tiếp nối nghề truyền thống - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Từ cách dựng khung, chọn sợi, luồn chỉ đến ghép màu, bà H'Sen học từng công đoạn. Khi lên hoa văn, chỉ một sợi đặt sai chỗ cũng có thể khiến người dệt phải tháo ra làm lại. Qua nhiều năm, bà đã có thể tự phối màu, tạo họa tiết trên những tấm vải khổ lớn. Bà cũng đã truyền lại cách làm này cho khoảng sáu phụ nữ trong buôn.

Ở tuổi 66, bà H'Bơh vẫn ngồi dệt cùng con gái dù lưng và các khớp thường đau nhức. Người con gái bà từng dạy dệt nay đã có thể chỉ cho những phụ nữ khác trong buôn. Cháu ngoại bà cũng bắt đầu ngồi vào khung cửi.

"Tôi mong con cháu mình sau này sẽ yêu nghề, giữ nghề, đặc biệt là những thế hệ sau này vẫn lưu giữ được nghề truyền thống", bà H'Bơh tâm sự.

Từ nhỏ, H'Blim đã phụ bà và mẹ cuộn chỉ, chuẩn bị sợi. Đến năm 2024, cô mới bắt đầu học dệt nghiêm túc.

Nay H'Blim đã dệt được vải trơn và đang học mẹ cách ghép màu để tạo hình cây nêu, con voi, nhà sàn trên mặt vải.

Một tấm vải trơn có khi mất hơn một tuần mới xong. Với tấm có hoa văn cầu kỳ, người dệt có thể mất cả tháng hoặc hơn.

Ở công đoạn này, bà H'Sen chỉ cho con gái từ chỗ đặt sợi màu đầu tiên đến cách đưa từng đường chỉ để các nét trên mặt vải nối với nhau thành hình.

Những thế hệ nghệ nhân cùng ngồi dệt dưới một mái nhà

Bà H'Sen từng tham gia các nhóm dệt. Có nhóm hoạt động được một thời gian rồi tan, bà nhận dệt thuê để tiếp tục làm nghề và có thêm thu nhập.

Trong một lần ghé tiệm tạp hóa, bà H'Huyn Sruk, người trẻ yêu văn hóa M'nông, tình cờ thấy bà H'Sen ngồi dệt thuê. Bà hỏi vì sao H'Sen chưa tự làm sản phẩm để bán. Từ câu hỏi ấy, hai người bàn cách tập hợp những phụ nữ biết nghề, tìm chỗ làm chung và tìm khách mua hàng.

Nhiều thế hệ nghệ nhân cùng quây quần dưới một mái nhà, vừa dệt thổ cẩm, truyền nghề, vừa giới thiệu nét đẹp văn hóa M’nông đến du khách - Ảnh: MINH PHƯƠNG



Phần nhà xây rộng, thoáng phía dưới nhà sàn của gia đình bà H'Sen được sửa sang để đặt khung dệt. Ban đầu có 4 người, gồm bà H'Sen, mẹ, con gái và một người thân. Bà H'Huyn đến từng nhà vận động thêm người. Có gia đình bà phải ghé nhiều lần mới thuyết phục được người đã gác nghề trở lại với khung cửi.

"Miễn sao mọi người còn làm thì tôi sẽ tìm khách. Mọi người cứ dệt, đừng bỏ nghề", bà H'Huyn nói với những người bà tìm đến.

Từ 4 người ban đầu, nhóm dần có 12 thành viên. Người dệt vải, người lên hoa văn, người hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Bà H'Sen cùng các thành viên tìm cách đưa hình thác nước, bến nước, nhà sàn lên mặt vải và thử thêm những họa tiết mới. Bà H'Huyn kết nối khách hàng, phối hợp đưa thổ cẩm vào các mẫu áo, váy, bìa sách và phụ kiện tóc.

Chị H'Loan, một nghệ nhân biết ghép màu, tạo hình trên tranh thổ cẩm tại buôn Lê, kể chị học dệt từ những nghệ nhân lớn tuổi trong buôn. Trước đây, chị chủ yếu dệt vải may quần áo cho gia đình, dòng họ. Có sản phẩm dư, chị bán cho bà con quanh vùng.

Từ khi nhóm được tập hợp, những người còn giữ nghề có dịp ngồi lại, trao đổi cách ghép sợi, phối màu và cùng mày mò đưa các hình ảnh quen thuộc của buôn làng vào sản phẩm.

Nhìn bà H'Bơh, bà H'Sen và H'Blim cùng ngồi bên khung cửi, chị H'Loan mong sẽ có thêm người trẻ trong buôn học dệt. Theo chị, rồi sẽ đến lúc những người đang dệt hôm nay mắt mờ, tay yếu, đường chỉ khó đều và đẹp như trước.

Nếu người trẻ học từ bây giờ, những hoa văn chị từng học từ các nghệ nhân lớn tuổi sẽ còn người dệt tiếp. Chị cũng mong sản phẩm làm ra ở buôn Lê sẽ đến với nhiều người hơn, để họ biết đến sắc màu thổ cẩm của người M'nông.

Bà Sầm Thị Vân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Liên Sơn Lắk, cho biết Đảng ủy và UBND xã quan tâm đến việc duy trì nghề dệt thổ cẩm của người M'nông. Địa phương từng tính đến việc bố trí nguồn lực hỗ trợ nhóm dệt, song chưa triển khai được do còn vướng ở khâu tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã. Theo bà Vân, xã đang xây dựng định hướng bố trí không gian phát triển làng nghề và dự kiến tận dụng nhà văn hóa cộng đồng buôn Lê. Nếu phương án được triển khai, các nghệ nhân có thể đến đây đặt khung, cùng dệt và trao đổi kỹ thuật. Người trẻ trong buôn cũng có chỗ để đến học, từ cách chuẩn bị sợi, dệt vải trơn đến ghép màu, lên hoa văn. Xã dự kiến dùng không gian này để giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm và quảng bá nghề dệt truyền thống của người M'nông. "Định hướng của địa phương là phát triển làng nghề thổ cẩm truyền thống, phát triển không gian cho hoạt động dệt thổ cẩm", bà Vân cho biết.