Ba giám đốc sở được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng hoa, chúc mừng các tân Phó chủ tịch - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 10-11, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ năm, xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh và thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân;

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông, bà: Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu, thống nhất bầu các ông, bà Trương Đặng Vĩnh Phúc, Dương Văn Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Giàu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Vĩnh Long xác nhận kết quả bầu các ông, bà nói trên giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc sinh năm 1976; quê quán xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông Phúc có trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Dương Văn Phúc sinh năm 1971; quê quán xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long. Ông Dương Văn Phúc có trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh năm 1984; quê quán xã An Định, tỉnh Vĩnh Long. Bà Giàu có trình độ chuyên môn tiến sĩ quản lý công, trình độ lý luận chính trị cao cấp.