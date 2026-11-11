Bà con Mường Cơi xuống Hà Nội mời du khách gần xa về xem show thực cảnh

Hơn 20 bà con, nghệ nhân của Mường Cơi về Hà Nội biểu diễn để giới thiệu văn hóa - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đi cùng bà con có cả nhiều lãnh đạo xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La. Cả đoàn xuất phát sớm từ sáng sớm 11-11, nhưng đường núi vắt vẻo, về tới Hà Nội gặp cảnh tắc đường nên tới gần trưa mới có mặt tại buổi họp báo công bố show.

Chương trình thực cảnh Hồn Mường thức giấc sẽ diễn ra ngày 11 và 12-12 tại khu vực hồ Suối Chiếu, bản Chiếu, xã Mường Cơi.

Ngoài chương trình thực cảnh, trong hành trình trải nghiệm văn hóa này còn có cả tham cánh đồng hoa hàng chục héc ta, trải nghiệm "nhập Mường".

Xin chào và mời khán giả cả nước đến Mường Cơi

Bên lề họp báo, nghệ nhân Hà Thị Hay (65 tuổi) chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà đến từ bản Mỏ, biết múa mỡi - một trong những điệu múa cổ xưa và đặc sắc nhất trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mường - từ năm 15 tuổi, giờ có tuổi nên chủ yếu truyền dạy cho những bạn trẻ là chính.

Vì hôm nay là một dịp đặc biệt nên bà đích thân lên sân khấu biểu diễn cùng những thành viên khác trong xã. Trong đoàn đi hôm nay, bà lớn tuổi nhất, nhỏ nhất là một nghệ nhân 13 tuổi.

"Bà con rất phấn khởi, hạnh phúc và cả tự hào khi đi hơn trăm cây số về Hà Nội giới thiệu văn hóa của dân tộc mình.

Có những người đây là lần đầu tiên đến thủ đô nên càng hồi hộp", bà Hay nói "xin chào và mời khán giả cả nước đến với Mường Cơi chúng tôi xem show thực cảnh, đồng thời tìm hiểu văn hóa địa phương".

Trong show thực cảnh lần này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức các điệu múa và dân ca đặc trưng của người Mường.

Ban tổ chức thông tin, sẽ có khoảng 300 học sinh trường THPT Tân Lang dự kiến tham gia lực lượng quần chúng bên cạnh các nghệ nhân và người dân địa phương trong show.

Nghệ nhân Hà Thị Hay (giữa) năm nay 65 tuổi - Ảnh: ĐẬU DUNG

Một vùng Mường rất khác với Hồn Mường thức giấc

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi - phát biểu khi nhắc đến Tây Bắc, người ta thường nghĩ đến những cung đường núi, những thửa ruộng bậc thang, những mùa hoa và những bản làng bình yên.

Nhưng hôm nay ông "muốn giới thiệu một Tây Bắc khác". Đó là một Mường Cơi có những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, có tiếng chiêng, nhịp đuống, những lời mo và những con người đang mong muốn đánh thức những giá trị của quê hương mình.

Mường Cơi là một xã miền núi của tỉnh Sơn La, không có những công trình đồ sộ, cũng không có những khu du lịch hiện đại nhưng có thiên nhiên, bản sắc văn hóa, đặc biệt là có những người dân chân thành, mến khách.

Ông nói thêm, Việt Nam có nhiều vùng Mường khác nhau, nhưng Mường Cơi sở hữu những giá trị rất riêng biệt nhờ lưu giữ được dòng văn hóa Mường cổ với nhiều nét văn hóa gốc đặc trưng mà các nơi khác không có. Đây sẽ là một trong những cơ hội thú vị để khám phá mảnh đất này.

Ông Đinh Đức Thắn - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu chương trình - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đạo diễn Trần Trung cho biết, đưa chất liệu di sản vào nghệ thuật hóa, khó nhất là làm sao vừa đảm bảo những yếu tố nguyên bản vừa thu hút, hấp dẫn người xem.

Theo ông, nếu bê nguyên bản một tín ngưỡng (như mo Mường) lên sân khấu thì người dân địa phương sẽ không thấy có gì mới; còn du khách không phải ai cũng tiếp nhận được.

Để cân bằng giữa các yếu tố trên, ê kíp sẽ có những nghiên cứu về văn hóa và di sản địa phương; đồng thời cũng tham vấn các chuyên gia, nghệ nhân và thành lập hội đồng văn hóa địa phương để chọn lọc chất liệu đưa vào sao cho đảm bảo các tôn chỉ.

Trước khi thưởng thức chương trình thực cảnh kéo dài 60 phút, người xem sẽ bước qua Nhập Mường - một không gian huyền bí lấy cảm hứng từ văn hóa tâm linh và chất liệu Mo Mường, được dàn dựng để khơi gợi sự tò mò, cảm giác hồi hộp và nỗi e dè trước bóng tối. Cùng với các đại cảnh thực cảnh, đây là một trong hai điểm nhấn trải nghiệm chủ đạo của chương trình.