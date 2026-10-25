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Khu di tích Đền Hùng làm sân khấu thực cảnh trên hồ nước, muốn xem phải mang áo mưa và ô

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Chương trình nghệ thuật thực cảnh ‘Hào khí Lạc Hồng’ diễn trên sân khấu mặt nước trong Khu di tích Đền Hùng, có những đoạn cao trào trận chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh sẽ có hệ thống áp lực nước cao bắn vào khán giả; khán đài có thác chảy.

Khu di tích Đền Hùng làm sân khấu thực cảnh trên hồ nước, khuyên khán giả mang theo áo mưa và ô - Ảnh 1.

Lần đầu tiên có một chương trình nghệ thuật thực cảnh trên mặt nước ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Ảnh: BTC

Vì vậy, trong buổi công bố chương trình tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ ngày 25-10, đạo diễn Trần Trung, một trong hai đạo diễn của chương trình Hào khí Lạc Hồng (cùng với đạo diễn Mai Long), chia sẻ khán giả nên mang theo áo mưa và ô nếu không muốn bị ướt.

Khán giả được mời làm diễn viên quần chúng trong một phân đoạn

Theo ban tổ chức, show thực cảnh Hào khí Lạc Hồng dự kiến diễn ra hai đêm 21 và 23-11, trên không gian mặt nước tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Với thời lượng dự kiến 90 phút, chương trình gồm sáu phần, dẫn dắt khán giả từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh buổi đầu Văn Lang đến câu chuyện Vua Hùng kén rể, trận chiến giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh và hình ảnh cộng đồng cùng vượt qua thử thách của thiên nhiên.

Ban tổ chức nhấn mạnh đây là chương trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa, không phải phục dựng lịch sử và mong công chúng không lấy tiêu chuẩn lịch sử để "soi xét" chương trình.

Một điểm khác biệt của Hào khí Lạc Hồng là đưa sự tham gia của khán giả vào một phần mạch diễn. 

Theo phương án kịch bản, trong phân cảnh hội kén rể, một nhóm khán giả đăng ký trước được ê kíp hướng dẫn, sử dụng trang phục cách điệu và tạo hình lấy cảm hứng từ không gian Văn Lang để trực tiếp tham gia hội cùng diễn viên.

Sự nhập vai chỉ diễn ra trong một phân đoạn ngắn, theo hướng dẫn của ê kíp và trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm an toàn. Sau phân đoạn này, người tham gia trở lại vị trí khán giả và tiếp tục theo dõi chương trình.

Khu di tích Đền Hùng làm sân khấu thực cảnh trên hồ nước, khuyên khán giả mang theo áo mưa và ô - Ảnh 2.

Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Tiến Đạt (giữa) và đạo diễn Mai Long (trái), đạo diễn Trần Trung (phải) chia sẻ thông tin về chương trình nghệ thuật thực cảnh Hào khí Lạc Hồng - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Chương trình đặc sắc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng - cho biết chương trình được xã hội hóa 100%.

Ý định ban đầu là xây dựng chương trình phục vụ trong các dịp lễ, Tết, nhưng Khu di tích lịch sử Đền Hùng được tỉnh giao làm ngay trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 năm nay.

Hai đêm biểu diễn dự kiến trong tháng 11-2026 là dịp thử nghiệm và đánh giá mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Đền Hùng, hướng tới khả năng hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch phù hợp, diễn quanh năm trong thời gian tới.

Trả lời Tuổi Trẻ về thời gian quá gấp để xây dựng một chương trình thực cảnh, đạo diễn Trần Trung cho biết chỉ còn hơn 20 ngày để dựng nhưng ê kíp tự tin đủ thời gian xây dựng một chương trình đặc sắc.

Đạo diễn Mai Long cho biết các vai chính như Vua Hùng, Mỵ Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh… sẽ tập ở Hà Nội, diễn viên quần chúng tập ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tới những ngày cuối cùng mới ghép lại. Công nghệ sân khấu thì công ty đã có sẵn.

Ban tổ chức đặt mục tiêu bán được 6.500 vé cho hai đêm 21 và 23-11.

Khu di tích Đền Hùng làm sân khấu thực cảnh trên hồ nước, khuyên khán giả mang theo áo mưa và ô - Ảnh 3.400 người dân Tuyên Quang làm diễn viên, cho mượn hơn 60 thuyền làm show thực cảnh

Khoảng 400 người dân Tuyên Quang tham gia show thực cảnh Long mạch Nà Hang: Huyền thoại trên mặt nước.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: sân khấu thực cảnh Khu di tích lịch sử Đền Hùng đền Hùng thực cảnh

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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