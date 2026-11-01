‘Áo dài người Việt’ của Đinh Hiền Anh ‘không thời trang’

Nghệ sĩ Đinh Hiền Anh công bố MV mới tối 31-10 tại Hà Nội - Ảnh: NVCC

MV Áo dài người Việt phát hành tối 31-10, nối tiếp bộ đôi album trước đó của Đinh Hiền Anh là Dòng chảy miền thương nhớ và Lời ca đất nước.

Áo dài người Việt không hô hào khẩu hiệu lộ liễu

Tại buổi công bố MV tối 31-10, NSND Thanh Hoa đánh giá Đinh Hiền Anh sở hữu chất giọng nữ trung cao có độ trầm ấm; chất giọng này hát tự sự thì dễ nhưng để thể hiện sự mềm mại của dân gian và hát rõ lời như vậy là điều không dễ.

Bà kể thêm dù từng khuyên học trò của mình nên hát nhạc trữ tình nhưng Đinh Hiền Anh lại rất kiên định với dòng nhạc dân gian. Giọng hát của Hiền Anh không theo lối luyến lánh mảnh dẻ truyền thống, mà thể hiện âm hưởng dân gian theo phong cách hiện đại, tạo nên nét mềm mại, tình cảm riêng.

Nói về Áo dài người Việt, nghệ sĩ gạo cội đánh giá bài hát của nhạc sĩ Đông Thiên Đức "không thời trang, cũng không thị trường. Bà thích cách tác phẩm không dùng từ ngữ hô hào lộ liễu nhưng lại "vô cùng chính trị" khi thể hiện một tình yêu vĩ đại thông qua sự mỏng manh của tà áo dài.

Theo nghệ sĩ, tà áo dài không thuộc sở hữu riêng của ai mà là di sản từ ông cha để lại, đại diện cho con người và là biểu tượng vĩ đại của cả dải đất Việt Nam.

Bài hát được giới thiệu do Đinh Hiền Anh sở hữu độc quyền, song Thanh Hoa nói vui, cho dù "học trò" của mình có kiện thì bà vẫn sẽ hát bài hát này.

MV Áo dài người Việt

Lý do chọn áo dài để trở lại

Đinh Hiền Anh khẳng định quan điểm xuyên suốt của cô là tình yêu với âm nhạc dân gian và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nghệ sĩ coi áo dài là một giá trị văn hóa trường tồn, một người bạn tri kỷ giúp cô trở nên đẹp hơn và tự tin hơn trong cả hoạt động nghệ thuật lẫn ngoại giao. Tà áo dài không bao giờ cũ và cũng không bao giờ an toàn.

Đinh Hiền Anh nói mỗi người sẽ khai thác áo dài ở một khía cạnh và vẻ đẹp khác nhau; riêng cô chọn dùng lời ca tiếng hát để ca ngợi và tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh gọi phần phối trong ca khúc Áo dài người Việt này là "giao hưởng hóa dân tộc".

Anh đã đưa sáo trúc, đàn bầu, đàn T'rưng, đàn tranh, đàn tì bà, đàn nguyệt, những âm sắc gần với đồng bằng, núi rừng, nhạc thính phòng cổ truyền Việt Nam kết hợp với hệ thống nhạc cụ giao hưởng phương Tây gồm violin, cello, bộ gõ… Hai thế giới đó không bên nào lấn át bên nào mà cùng đối thoại, tôn vinh nhau.

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 tại Nghệ An, tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Đinh Hiền Anh nhiều lần khoe ảnh diện áo dài - Ảnh: FBNV

Trong bài hát này, chiếc áo dài được nhìn nhận như một nhân chứng của bao thăng trầm nhật nguyệt, ôm trọn thử thách của số phận, thêu dệt thành đóa hoa xoa dịu mọi thương đau.

Thay vì những địa danh nổi tiếng, ê kíp chọn khán phòng của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để ghi hình. Không gian âm nhạc cũng tối giản, không rườm rà. Điều này cũng phù hợp với tinh thần mộc mạc mà bài hát này hướng tới.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ chưa bao giờ xem âm nhạc là một cuộc dạo chơi. Thay vào đó, là một hành trình bền bỉ, kiên trì, chăm chỉ, nghiêm túc và chỉn chu, coi âm nhạc là một nghề nghiệp thực sự.

Trước Áo dài người Việt, Đinh Hiền Anh từng phát hành các album E ấp, Lời ca đất nước, Dòng chảy miền thương nhớ, Nữ nhân ca, Tình ca Măng Đen… và các MV Duyên Quê, bộ ba MV thuộc dự án Thương, chuỗi MV Mẹ Việt Nam…