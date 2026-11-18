Anne Hathaway và Adam Shulman kết hôn vào tháng 9-2012 sau 4 năm hẹn hò - Ảnh: TheStewartofNY

Theo TMZ, Anne Hathaway (44 tuổi) đã hạ sinh con thứ ba cùng chồng Adam Shulman. Thành viên mới của gia đình sẽ lớn lên cùng hai anh trai Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi).

'Cú ghi bàn vào phút chót' của Anne Hathaway

Ngôi sao Mother Mary lần đầu chia sẻ tin vui mang thai lần thứ ba vào ngày 19-6. Trong video đăng tải trên Instagram, Anne Hathaway diện chiếc đầm trắng dáng rộng, bước vào khung hình với hai tay đặt trước bụng.

Trên nền ca khúc Baby I'm Yours của Barbara Lewis, Anne Hathaway buông tay để lộ bụng bầu đang lớn dần. Cô mỉm cười, ôm bụng rồi nhanh chóng bước ra khỏi khung hình.

Khoảnh khắc Anne Hathaway lần đầu khoe đang mang thai lần 3 thu hút gần 400 triệu lượt xem trên Instagram - Video: IGNV

Tháng 10, nữ diễn viên Verity xuất hiện trên chương trình CBS Mornings, chia sẻ về phim tâm lý giật gân cũng như cảm xúc khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ chào đón thành viên mới.

"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và phấn khởi. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng lúc này là tận hưởng khoảng thời gian gia đình vẫn còn có 4 thành viên" - Anne Hathaway chia sẻ.

Cô nói thêm: "Mọi thứ sắp thay đổi với chúng tôi, nhưng những đứa trẻ sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt nhất. Cả gia đình sắp cùng nhau bước qua một cột mốc tuyệt đẹp".

"Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác khi cả nhà vẫn ở bên nhau như hiện tại. Các con tôi đã lớn hơn, một bé 10 tuổi và một bé sắp tròn 7 tuổi. Chúng tôi đã duy trì cuộc sống gia đình 4 người trong một khoảng thời gian. Nếu mọi chuyện suôn sẻ với em bé lần này, điều đó sẽ thay đổi" - cô bộc bạch.

Năm 2026, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới - Ảnh: AFP

Anne Hathaway giữ kín tin vui mang thai trong suốt chuyến quảng bá quốc tế cho phần tiếp theo được mong đợi từ lâu của The Devil Wears Prada.

Một nguồn tin độc quyền chia sẻ với People rằng Anne Hathaway trì hoãn công bố vì "rất hào hứng với bộ phim và muốn sự chú ý của công chúng tập trung vào dự án", đồng thời mong muốn "tự lựa chọn thời điểm tiết lộ tin mang thai".

Sau khi công bố, Anne Hathaway xuất hiện trên chương trình Late Night with Seth Meyers và hào hứng kể về thai kỳ suôn sẻ, tuyệt vời. Nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân bất ngờ khi biết mình tiếp tục mang thai.

"Ôi, Chúa ơi! Thật tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời", cô chia sẻ với người dẫn chương trình Seth Meyers. "Ý tôi là, chúng tôi biết mình đang làm gì, nhưng vẫn vô cùng bất ngờ khi mọi chuyện thành công".

"Chúng tôi thực sự không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này, vì vậy gọi em bé lần này là 'cú ghi bàn vào phút chót'" - Anne Hathaway nói thêm và bật cười.

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Anne Hathaway - Ảnh: WWD

Năm 2026 là khoảng thời gian đặc biệt bận rộn đối với Anne Hathaway khi cô có đến 5 phim ra mắt, gồm Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, The End of Oak Street và Verity. Mỗi dự án đều đi kèm những chuyến quảng bá trên khắp thế giới. Sau khi bộ phim cuối cùng trong năm, Verity, ra mắt vào tháng 10, Anne Hathaway hài hước nói rằng cô dự định sẽ "biến mất trong một làn khói" để dành khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết bên gia đình, tạm rời xa ánh đèn sân khấu. "Công chúng đã thấy tôi quá nhiều trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi thực sự rất hạnh phúc, nhưng có lẽ đã đến lúc rời khỏi bữa tiệc" - cô từng chia sẻ trong chương trình. CBS Mornings.