Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh minh họa

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi) 8 năm tù, Lương Quốc Huy Hoàng (45 tuổi) 7 năm tù, Đỗ Khắc Anh Khang (30 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) 2 năm tù.

Theo cáo trạng, Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ (nay thuộc phường Bến Thành) có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND phường kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lòng lề đường và vệ sinh môi trường.

Theo đó Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Khắc Anh Khang, Lương Quốc Huy Hoàng, Nguyễn Tiến Mãi, Nguyễn Minh Tuấn cùng là cộng tác viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão (cũ).

Khi phát hiện vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tổ công tác tiến hành kiểm tra. Đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, cửa hàng trên các tuyến đường, tổ kiểm tra, yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến hàng hóa, phương tiện có hành vi lấn chiếm.

Ngày 15-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (cũ) tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà B.T.C. về việc Nguyễn Thanh Tùng, cộng tác viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, yêu cầu bà phải nộp tiền định kỳ hằng tháng để không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự lòng lề đường.

Vào lúc 20h45 cùng ngày, tại khu vực vỉa hè công viên 23-9, Công an quận 1 (cũ) bắt quả tang Nguyễn Thanh Tùng đang nhận số tiền 750.000 đồng của bà B.T.C. Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng liên quan và đưa Tùng về trụ sở làm việc.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của 32 cá nhân khác về hành vi tương tự.

Kết quả điều tra xác định giai đoạn từ tháng 11-2021 đến ngày 5-4-2023, Tổ trật tự đô thị do ông Nguyễn Phạm Huy Chương làm Tổ trưởng, Nguyễn Tiến Mãi là Tổ phó, Nguyễn Thanh Tùng và Lương Quốc Huy Hoàng cùng công tác tại tổ và trực chung ca.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý trật tự đô thị, từ tháng 11-2021, Mãi, Tùng, Hoàng cùng thống nhất để Tùng trực tiếp gặp, thỏa thuận với các hộ kinh doanh, người buôn bán có hành vi lấn chiếm lòng lề đường về việc chung chi tiền hằng tháng để tổ không kiểm tra, không lập biên bản xử lý vi phạm.

Tùng nhận tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản, sau đó báo cáo và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trong giai đoạn này, Tùng đã nhận của các hộ kinh doanh, người buôn bán tổng số tiền 159,8 triệu đồng.

Giai đoạn từ ngày 5-4-2023 đến tháng 12-2023, khi ông Chương được điều động công tác khác, Nguyễn Tiến Mãi với chức danh Tổ phó được giao phụ trách, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ. Thời điểm này Tổ trật tự đô thị có thêm 3 thành viên gồm Đỗ Khắc Anh Khang, Nguyễn Minh Tuấn và Huỳnh Phát Dũng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý trật tự đô thị, Nguyễn Tiến Mãi đã chỉ đạo các thành viên trong tổ nhận tiền của các hộ kinh doanh, người buôn bán để bỏ qua việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo lời khai của Tùng, Khang tại cơ quan điều tra, số tiền thu được trong giai đoạn này được chia đều cho 6 thành viên của tổ gồm Mãi, Tùng, Hoàng, Khang, Tuấn và Dũng.

Do Dũng không nhận trực tiếp phần tiền được chia, nên phần tiền của Dũng cùng với số tiền dư sau mỗi lần chia được giữ lại làm quỹ chung để chi cho việc ăn uống chung của nhóm. Trong giai đoạn này, tổng số tiền nhận hối lộ là 395 triệu đồng.