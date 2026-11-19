Từ nhà máy đến khu dân cư đều hành động tiết kiệm điện và an toàn điện - Ảnh: LÊ PHAN

Doanh nghiệp chủ động tiết kiệm điện

Tại TP.HCM, nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn đang đầu tư bài bản vào công nghệ để tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ. Tại Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, chiến lược phát triển xanh được cụ thể hóa bằng việc đầu tư hệ thống làm mát bằng nước để điều hòa và sử dụng máy nén khí công nghệ biến tần.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất khoảng 1MW để tự chủ một phần nguồn cung.

Tương tự, Công ty Khuôn Chính Xác Duy Tân cũng áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để khống chế lượng điện tiêu thụ hàng năm, qua đó tiết giảm được khoảng 5%, tương đương khoảng 100.000 kWh mỗi tháng.

Ông Trương Tấn Nhựt, Phó Giám đốc công ty cho biết, bên cạnh việc đầu tư động cơ Inverter cho các thiết bị và bố trí ca sản xuất vào khung giờ thấp điểm, doanh nghiệp đang lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời áp mái trên nhà xưởng để đưa vào sử dụng từ năm sau. Ý thức của người lao động cũng được chú trọng thông qua việc đào tạo thói quen tắt đèn, tắt máy lạnh mỗi khi rời khỏi phòng.

Song song với bài toán tiết kiệm, an toàn và độ ổn định của nguồn điện là yếu tố tiên quyết đối với các ngành công nghiệp đặc thù. Đại diện Datalogic nhấn mạnh, thiết bị sản xuất linh kiện điện tử rất nhạy cảm, chỉ cần điện áp không ổn định cũng có thể gây trục trặc máy móc và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đầu ra.

Đối với ngành gia công cơ khí chính xác tại Công ty Khuôn Chính Xác Duy Tân, nếu xảy ra cúp điện đột ngột khi máy đang vận hành, sản phẩm sẽ bị hư hỏng, buộc doanh nghiệp phải thiết lập và chạy lại từ đầu, gây tiêu hao chi phí rất lớn.

Thực tế trong các giai đoạn sản xuất cao điểm vừa qua, nguồn điện luôn được duy trì ổn định.

Nhân viên Công ty Điện lực Thủ Đức hướng dẫn người dân biện pháp an toàn điện - Ảnh: LÊ PHAN

Người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ

Không chỉ ở khối doanh nghiệp, ý thức về an toàn phòng chống cháy nổ và tiết kiệm điện tại các khu dân cư, đặc biệt là mô hình nhà trọ cho thuê vào dịp cuối năm, mùa nắng nóng cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Quản lý khu nhà trọ 15 phòng tại phường Hiệp Bình (TP.HCM), bà Bùi Thị Minh Nguyệt nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn từ tình trạng quá tải đường dây dẫn và thiết bị bảo vệ sau khi được nhân viên điện lực TP.HCM trực tiếp tư vấn chuyên môn.

"Trước đây, người thuê trọ ít dùng thiết bị công suất lớn nên hệ thống điện cũ không gặp vấn đề. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc người thuê mua sắm nhiều máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt đã đẩy lượng điện tiêu thụ lên cao, khiến hệ thống thường xuyên xảy ra tình trạng nhảy CB.", bà Nguyệt kể.

Nhận thấy rủi ro mất an toàn cháy nổ, cách đây khoảng vài tháng, bà Nguyệt đã chủ động đầu tư nâng cấp, thay mới toàn bộ đường dây dẫn trong khu trọ, đồng thời phối hợp với ngành điện thay thế CB có công suất lớn hơn.

Bên cạnh việc cải tạo hạ tầng, bà chú trọng kiểm tra mạng lưới điện thường xuyên để kịp thời sửa chữa, thay thế ngay khi phát hiện hư hỏng. Hằng ngày, bà đều trực tiếp đi kiểm tra và nhắc nhở người thuê phòng cẩn thận khi sử dụng thiết bị điện, báo ngay nếu có sự cố, nhất là trong giai đoạn nắng nóng cao điểm.

Để giải quyết thêm bài toán chi phí, bà Nguyệt đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời được gần một năm nay.

Toàn bộ nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày ở nhà bà đều lấy từ nguồn điện mặt trời, đến tối khi pin lưu trữ cạn mới chuyển sang dùng điện lưới nhà nước. Từ khi chuyển sang sử dụng điện mặt trời, chi phí tiền điện sinh hoạt của gia đình bà đã giảm đi rõ rệt.

Kiểm tra trạm điện tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Ngành điện ứng dụng công nghệ cao, linh hoạt điều tiết phụ tải Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, ngành điện TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý đồng bộ. Ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết đơn vị đã chủ động quản lý nhu cầu phụ tải từ sớm. Vào quý I hàng năm, đơn vị đều phối hợp với các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn thực hiện thỏa thuận chuyển dịch phụ tải. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ dịch chuyển ít nhất 5% công suất sử dụng trong khung giờ cao điểm sang các khung giờ khác trong ngày, áp dụng xuyên suốt các tháng mùa khô (tháng 4, 5, 6, 7) nhằm giảm tải công suất đỉnh cho toàn hệ thống. Ngoài ra, lưới điện trên địa bàn được vận hành theo chế độ mạch vòng, cho phép phụ tải nhận điện linh hoạt từ nhiều nguồn khác nhau. Hệ thống thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa (SCADA) được lắp đặt rộng rãi, giúp đơn vị chủ động phát hiện, cô lập phần tử sự cố và tự động thao tác chuyển nguồn để tái lập điện nhanh chóng cho khách hàng. Ngoài ra việc hiện đại hóa đã giúp phòng ngừa sự cố. Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng đường dây và thiết bị, ngành điện sử dụng các thiết bị đo phóng điện (PD test) và máy đo nhiệt độ từ xa. Nhờ đó, những dấu hiệu suy giảm cách điện hay các điểm phát nhiệt không đảm bảo vận hành đều được phát hiện sớm để chủ động thay thế, sửa chữa kịp thời, ngăn ngừa sự cố trước khi xảy ra.