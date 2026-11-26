Tại Ngày hội sống xanh ở An Giang năm 2026, người dân đến tham dự và tìm hiểu cách phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Áp lực hơn 2.274 tấn rác mỗi ngày và kế hoạch đến năm 2030

Theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Số liệu phát sinh chất thải cho thấy sự chênh lệch giữa khu vực đô thị và nông thôn. Trong tổng lượng khoảng 2.274 tấn rác mỗi ngày, khu vực nông thôn chiếm khoảng 1.311 tấn, khu vực đô thị khoảng 962 tấn.

Trong khi đó, lượng rác được thu gom, vận chuyển mới đạt khoảng 1.737 tấn/ngày. Trong số này, khoảng 660 tấn được chôn lấp hợp vệ sinh và 390 tấn được xử lý tại các nhà máy. Phần còn lại chủ yếu được tập kết tại các bãi rác lộ thiên.

Khoảng cách giữa lượng rác phát sinh và năng lực thu gom, xử lý cho thấy yêu cầu phải giảm lượng chất thải ngay từ đầu nguồn.

Việc hình thành thói quen phân loại rác tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất và kinh doanh không chỉ giúp giảm lượng rác phải xử lý mà còn tạo điều kiện thu hồi, tái sử dụng những vật liệu còn giá trị.

Từ vỏ sò, vỏ ốc đến gáo dừa: Vòng đời mới cho sản phẩm du lịch

Du khách tham quan không gian vỏ sò, vỏ ốc tái chế của bà Tâm - Ảnh: NVCC

Tại đặc khu Phú Quốc, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch, vỏ sò, vỏ ốc và gáo dừa sau khi sử dụng là những loại phụ phẩm có thể được tận dụng thay vì thải bỏ.

Bà Lâm Kim Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Vòng tay tử tế (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đã triển khai dự án BYO Gift Phú Quốc (Before You Offload - trước khi bạn vứt bỏ). Từ nguồn vỏ sò, vỏ ốc thu gom được, cơ sở xử lý và chế tác thành các sản phẩm trang sức như hoa tai, dây chuyền, lắc tay, phụ kiện trang trí túi xách, điện thoại và móc khóa.

Gáo dừa sau khi sử dụng cũng được tận dụng, chế tác thủ công thành các vật dụng đựng đồ, đựng giấy. Một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng đặt mua những sản phẩm này để sử dụng trong không gian đón tiếp và phục vụ khách.

"Sau khi xử lý, vỏ sò, vỏ ốc được chế tác thành nhiều sản phẩm trang sức. Gáo dừa bỏ đi cũng được làm thành vật dụng phục vụ sinh hoạt. Một số khách sạn, resort đã mua sản phẩm để sử dụng trong không gian đón khách", bà Tâm chia sẻ.

Các gáo dừa bỏ đi nhưng qua cách làm thủ công trở thành sản phẩm thân thiện với môi trường - Ảnh: NVCC

Ngoài hoạt động sản xuất, cơ sở của bà Tâm còn đón khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm hoặc tham gia các buổi workshop chế tác trang sức. Sản phẩm hiện được đưa đến một số thị trường như Đà Nẵng, Hà Nội và Nha Trang.

Mô hình này mở thêm hướng tận dụng phụ phẩm phát sinh từ hoạt động du lịch, đồng thời kết hợp sản xuất thủ công với trải nghiệm dành cho du khách. Thay vì chỉ xem vỏ sò, vỏ ốc hay gáo dừa là rác thải, cơ sở đã khai thác giá trị sử dụng và yếu tố bản địa của những vật liệu này.

Nhiều mô hình phân loại và xử lý rác tại cộng đồng

Người dân ở xã Vĩnh Phong biến rau củ, quả hư thành rác hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp - Ảnh: CHÍ CÔNG

Việc nâng cao nhận thức và hình thành thói phân loại rác thải tại nguồn cho hộ gia đình, doanh nghiệp là rất quan trọng vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Bà Phùng Thị Bích Lam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang, cho biết địa phương đang thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Một số xã, phường như Rạch Giá, Giồng Riềng và Phú Quốc đã xây dựng, ban hành quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn.

Tại các địa bàn nông thôn như Gò Quao, An Minh, Vân Khánh, U Minh Thượng và Định Hòa, người dân được hướng dẫn phân loại, xử lý rác thực phẩm bằng chế phẩm sinh học IMO. Chế phẩm vi sinh do người dân tự làm không chỉ được sử dụng để xử lý rác hữu cơ mà còn ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản, trong đó có các mô hình tôm, cua và tôm - lúa.

Một số phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân lá cây trồng gừng, khoai từ, củ lùn, khoai mỡ và rau củ, quả hư hỏng cũng được tận dụng để ủ thành phân bón hữu cơ. Cách làm này góp phần giảm lượng phụ phẩm phải thải bỏ, đồng thời bổ sung nguồn phân bón phục vụ sản xuất.

Song song với các mô hình thực hành, địa phương tổ chức tập huấn cho người dân, hội viên phụ nữ, nông dân và người cao tuổi về phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thực phẩm, trồng rau và dược liệu từ nguồn phân hữu cơ. Các nội dung tuyên truyền cũng hướng đến hạn chế nhựa dùng một lần và giảm sử dụng hóa chất trong sinh hoạt.

Ở khâu xử lý tập trung, Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang đã triển khai đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh nhằm giảm ô nhiễm không khí, hạn chế mùi hôi và giảm thể tích rác tồn đọng tại các bãi rác tập trung ở xã Bình An và xã Vĩnh Hòa Hưng.

Đây là một trong những hướng xử lý được địa phương nghiên cứu, áp dụng trong bối cảnh các bãi rác lộ thiên còn gây áp lực lên môi trường và đời sống dân cư. Cùng với việc xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, tỉnh định hướng chuyển đổi công nghệ theo hướng giảm chôn lấp, tăng tái chế và tái sử dụng.

Các giải pháp được đặt ra gồm xử lý chất thải hữu cơ để sản xuất phân compost, sản xuất nhiên liệu từ rác (RDF) và đốt rác thu hồi năng lượng. Mục tiêu là giảm lượng chất thải phải chôn lấp, tận dụng những thành phần có khả năng tái chế, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong công tác quản lý chất thải.

Bắt đầu từ những hoạt động cụ thể trong cộng đồng Từ những sản phẩm thủ công làm bằng vỏ sò, vỏ ốc, gáo dừa đến mô hình ủ phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ, các cách làm tại An Giang cho thấy việc phân loại và tận dụng rác thải có thể bắt đầu từ những hoạt động cụ thể trong cộng đồng.

Tuy nhiên, để giảm áp lực lên hệ thống xử lý, những mô hình này cần được duy trì, nhân rộng và kết nối với quy hoạch quản lý chất thải của địa phương. Đây cũng là điều kiện để từng bước chuyển từ cách xử lý rác sau khi phát sinh sang quản lý, thu hồi tài nguyên ngay từ nguồn.