Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đón tiếp tiến sĩ Rajesh S.Gokhale, Thứ trưởng phụ trách Cục Công nghệ sinh học (DBT), Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, tối 27-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Tối 27-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tiếp và làm việc với tiến sĩ Rajesh S. Gokhale, Thứ trưởng phụ trách Cục Công nghệ sinh học (DBT), Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại thành phố.

TP.HCM mở đường cho công nghệ sinh học tăng sức cạnh tranh

Mở đầu buổi làm việc, ông Vũ khẳng định TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Trong đó thành phố đang hoàn thiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời triển khai chương trình phát triển công nghệ sinh học tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Thành phố định hướng kết nối các khâu nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghiệp sinh học có khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất ba hướng hợp tác với Ấn Độ, gồm nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ sinh học; hợp tác trong y sinh, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; phát triển công nghiệp sinh học và kinh tế sinh học.

Cụ thể, thành phố mong muốn kết nối Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp với những cơ sở nghiên cứu uy tín của Ấn Độ. Hai bên có thể lựa chọn các lĩnh vực như công nghệ sinh học phân tử, công nghệ vi sinh, công nghệ gene và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để triển khai dự án hợp tác thí điểm.

Trong lĩnh vực y tế, TP.HCM đánh giá cao thế mạnh của Ấn Độ về nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, vắc xin, chế phẩm sinh học và công nghệ chẩn đoán. Thành phố mong muốn kết nối doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cơ sở y tế hai bên để tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và đầu tư sản xuất.

Tiến sĩ Rajesh S.Gokhale, Thứ trưởng phụ trách Cục Công nghệ sinh học (DBT), Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ - Ảnh: THANH HIỆP





Không để công nghệ sinh học chỉ nằm trong phòng thí nghiệm

Đáp lời, Thứ trưởng Rajesh S.Gokhale cho rằng không quốc gia nào có thể tự phát triển đầy đủ mọi lĩnh vực công nghệ sinh học. Vì vậy các nước cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thế mạnh để cùng phát triển lĩnh vực này.

Theo ông, các nước có thể chia sẻ kinh nghiệm, phát huy thế mạnh và học hỏi những mô hình đã thành công, thay vì phải tự thử nghiệm lại từ đầu.

Ông cũng giới thiệu khuôn khổ chính sách BioE3 của Ấn Độ, viết tắt của Biotechnology for Economy, Environment and Employment (Công nghệ sinh học vì kinh tế, môi trường và việc làm). Theo ông, phát triển lĩnh vực này cần bảo đảm hài hòa cả ba mục tiêu, chứ không chỉ chú trọng việc tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ về các hướng hợp tác cụ thể, ông Gokhale thông tin trong chuyến làm việc tại Hà Nội, đoàn đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định và xác định ba lĩnh vực có thể bắt đầu hợp tác là nông nghiệp, y tế và tài nguyên biển.

Trước mắt, hai bên có thể tổ chức các cuộc trao đổi trực tuyến giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn để xác định những nội dung hợp tác thiết thực.

Trong lĩnh vực y tế, Ấn Độ có thế mạnh về sản xuất vắc xin, dược phẩm và đang phát triển các phương pháp điều trị mới như liệu pháp tế bào, liệu pháp gene.

Ông Gokhale nhấn mạnh công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng không thực sự có ý nghĩa nếu không thể đến với người bệnh đúng thời điểm. Vì vậy, đổi mới sáng tạo cần gắn với khả năng ứng dụng thực tế và phục vụ đông đảo người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Ấn Độ đang nghiên cứu tạo giống cây trồng mới bằng công nghệ chỉnh sửa gene, cho phép thay đổi các đoạn gene mục tiêu mà không cần đưa gene từ sinh vật khác vào.

Theo ông, công nghệ này có thể giúp tạo ra những giống cây trồng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và điều kiện canh tác khắc nghiệt, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.

Về kết nối nghiên cứu, Thứ trưởng Ấn Độ cho biết nước này có Hội đồng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học (BRIC), mạng lưới gồm 15 viện nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực như tế bào gốc, y học tái tạo, nông nghiệp, công nghệ thực vật và công nghiệp thực phẩm nông nghiệp.

Ông bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực và phối hợp nghiên cứu giữa các viện, trường của hai nước, hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác sâu sắc hơn giữa Ấn Độ và TP.HCM trong 10 năm tới.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Ấn Độ - Ảnh: THANH HIỆP