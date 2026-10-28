AI phát hiện hơn 300 điểm hư hỏng trên 1.000km đường chỉ trong 2 tháng

Hệ thống này kết hợp các cảm biến, định vị vệ tinh, sự xác nhận thủ công từ người lái xe và AI để xử lý thông tin gần như theo thời gian thực - Ảnh: RMIT

Theo Đại học RMIT ngày 26-10, trường phối hợp với Câu lạc bộ ô tô Hoàng gia Victoria (RACV) triển khai dự án thí điểm Pothole Patrol tại bán đảo Mornington, phía Nam thành phố Melbourne, bang Victoria.

Hệ thống cảm biến được lắp trên xe hỗ trợ giao thông khẩn cấp, hoạt động 6 ngày mỗi tuần để phát hiện ổ gà, vết nứt và vết lún theo vệt bánh xe gần như theo thời gian thực.

Công nghệ kết hợp AI với dữ liệu định vị vệ tinh, hình ảnh video và dữ liệu chuyển động của phương tiện để nhận diện, theo dõi hư hỏng khi xe di chuyển theo lộ trình thông thường.

Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống có khả năng phát hiện các vết nứt, vệt lún và những ổ gà mới hình thành, cung cấp cho các nhà nghiên cứu dữ liệu về tình trạng mặt đường cũng như sự thay đổi của chúng theo thời gian. Từ đó hỗ trợ cơ quan quản lý chủ động bảo dưỡng, nâng cao an toàn giao thông và giảm chi phí sửa chữa.

Đợt thử nghiệm dự kiến kéo dài đến tháng 1-2027. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải thiện độ chính xác, độ tin cậy và đánh giá khả năng mở rộng hệ thống trên nhiều phương tiện, hướng tới giám sát đường bộ trên toàn Úc.