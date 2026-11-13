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ACB vào Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất

tác giả
D.TH.
D.TH.
D.TH.

Forbes Việt Nam định giá thương hiệu ACB ở mức 1,403 tỉ USD trong năm 2026, tăng hơn 5 lần so với năm 2021. Kết quả này đưa ngân hàng vào Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam.

ACB vào Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất - Ảnh 1.

ACB được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 với giá trị thương hiệu đạt 1,403 tỉ USD - Ảnh: DNCC

Giá trị thương hiệu ACB tăng hơn 5 lần trong vòng 5 năm

ACB vừa được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026, với giá trị thương hiệu đạt 1,403 tỉ USD. Theo số liệu công bố, giá trị thương hiệu của ngân hàng tăng từ khoảng 257 triệu USD năm 2021 lên 1,403 tỉ USD năm 2026, tương đương hơn 5 lần sau 5 năm.

Riêng trong hai năm gần đây, giá trị thương hiệu ACB cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Từ 398 triệu USD năm 2024, con số này đã tăng lên hơn 1,4 tỉ USD vào năm 2026. Theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, ACB hiện đứng trong Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất cả nước.

Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà còn cho thấy sức mạnh thương hiệu ngày càng được củng cố trong tâm trí khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Theo phương pháp định giá của Forbes Việt Nam, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên khả năng đóng góp của thương hiệu vào kết quả kinh doanh và năng lực tạo lợi nhuận trong tương lai. Vì vậy, chỉ số này không đồng nghĩa với giá trị tài sản hay vốn hóa thị trường của ngân hàng.

Trước đó, ACB tăng 18 bậc trong bảng xếp hạng Brand Finance Global Banking 500 năm 2026. Đây là một trong những bảng xếp hạng đánh giá giá trị thương hiệu ngân hàng trên phạm vi toàn cầu.

Nền tảng cho sự gia tăng giá trị thương hiệu

Bên cạnh kết quả định giá thương hiệu, hoạt động kinh doanh và quy mô tài sản là những yếu tố được ngân hàng chú trọng trong quá trình phát triển. Năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Đến tháng 9-2026, tín dụng tăng 11,5%. Cùng thời điểm, Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của ACB lên mức BB, triển vọng Ổn định.

ACB vào Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất - Ảnh 2.

Những kết quả nổi bật khẳng định uy tín và vị thế của ACB trên thị trường tài chính quốc tế - Ảnh: DNCC

Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng tiếp tục phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, mở rộng sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ngân hàng cũng đầu tư vào chuyển đổi số, dữ liệu và các giải pháp thanh toán nhằm cải thiện quy trình giao dịch và trải nghiệm khách hàng.

Song hành cùng quá trình đó là những nỗ lực không ngừng trong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán. Những năm gần đây, ngân hàng được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận ở một số lĩnh vực như ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số, trải nghiệm khách hàng và quản trị doanh nghiệp. Năm 2026, ngân hàng tiếp tục có mặt trong Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, giá trị thương hiệu ACB tăng cùng với kết quả kinh doanh và quá trình duy trì hình ảnh nhất quán, tăng cường tương tác với khách hàng và các nhóm công chúng.

Ngành ngân hàng đang đối diện yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao về công nghệ, chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị. Trong bối cảnh đó, ACB cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nền tảng số, dữ liệu và đổi mới sản phẩm, đồng thời duy trì định hướng quản trị thận trọng.

Việc được Forbes Việt Nam ghi nhận trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 cho thấy chiến lược tăng trưởng bền vững mà ACB đã theo đuổi trong nhiều năm qua đã tạo giá trị. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng tiếp tục gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và nền kinh tế, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247

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    Chủ đề: Á Châu ACB Forbes Việt Nam giá trị thương hiệu định giá thương hiệu

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