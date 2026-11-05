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ACB ra mắt thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh, miễn lãi đến 55 ngày

tác giả
D.TH.
D.TH.
D.TH.

Trước nhu cầu vốn lưu động và quản lý chi phí tăng cao vào cuối năm, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ra mắt thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho khách hàng kinh doanh, hỗ trợ chủ động nguồn vốn, kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền.

ACB ra mắt thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh, miễn lãi đến 55 ngày - Ảnh 1.

Thẻ tín dụng mới dành cho hộ kinh doanh miễn lãi đến 55 ngày - Ảnh: DNCC

Bổ sung nguồn vốn ngắn hạn cho mùa kinh doanh cao điểm

Những tháng cuối năm, nhiều hộ kinh doanh tăng lượng hàng nhập, mở rộng hoạt động bán hàng và chuẩn bị nguồn lực cho mùa cao điểm. Trong khi đó, các khoản chi cho hàng hóa, vận chuyển, phần mềm quản lý và vận hành cửa hàng thường phát sinh trước khi thu hồi doanh thu, tạo áp lực lên dòng tiền.

Để đáp ứng nhu cầu này, thẻ tín dụng ACB Visa Business được phát triển dành riêng cho chủ hộ và cá nhân kinh doanh. Sản phẩm hướng đến việc bổ sung nguồn tín dụng linh hoạt, giúp khách hàng chủ động hơn trong các khoản thanh toán, cân đối dòng tiền giữa thời điểm phát sinh chi phí và thu hồi doanh thu, đặc biệt trong những giai đoạn nhu cầu vốn lưu động gia tăng.

Khách hàng có hạn mức tín dụng được phê duyệt trước, đáp ứng điều kiện, có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE mà không cần bổ sung chứng từ chứng minh thu nhập. Thẻ có thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, giúp chủ thẻ chủ động sắp xếp thời điểm thanh toán theo chu kỳ kinh doanh.

Khi phát sinh nhu cầu tiền mặt, chủ thẻ được rút tiền mặt miễn phí tại ATM hoặc quầy giao dịch trong hệ thống ACB; đồng thời được ưu đãi hoàn lãi phát sinh, tối đa 500.000 đồng/ kỳ sao kê đầu tiên. Các quyền lợi này góp phần mở rộng lựa chọn tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn, hỗ trợ khách hàng kinh doanh chủ động xử lý nhu cầu thanh toán và duy trì hoạt động liên tục.

Bên cạnh đó, thẻ có chương trình hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch thuộc nhóm vận chuyển, thanh toán hóa đơn và phần mềm, với mức tối đa 1 triệu đồng mỗi kỳ sao kê theo điều kiện chương trình. Các giao dịch đủ điều kiện cũng có thể được chuyển đổi sang trả góp với mức phí từ 1,74% cho kỳ hạn ba tháng, giúp phân bổ khoản thanh toán qua nhiều kỳ và giảm áp lực chi trả trong một kỳ.

Bài toán dòng tiền mùa cao điểm

ACB ra mắt thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh, miễn lãi đến 55 ngày - Ảnh 2.

Đối với loại thẻ này, khi phát sinh nhu cầu tiền mặt, chủ thẻ được rút tiền mặt miễn phí tại ATM hoặc quầy giao dịch trong hệ thống ACB - Ảnh: DNCC

Vào mùa cao điểm cận Tết, các cửa hàng tạp hóa thường phải tăng lượng hàng nhập trước khi thu hồi doanh thu. Với hạn mức tín dụng được cấp, chủ cửa hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng ACB Visa Business để thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ và tận dụng thời gian miễn lãi theo quy định.

Với các shop kinh doanh trực tuyến, áp lực lại đến từ những khoản chi vận hành liên tục như vận chuyển, phần mềm bán hàng hay vật tư đóng gói. Việc thanh toán qua thẻ không chỉ giúp tập trung quản lý chi phí mà còn mang lại lợi ích hoàn tiền từ các giao dịch đủ điều kiện. Bên cạnh đó, việc tách biệt chi tiêu kinh doanh và cá nhân thông qua sao kê thẻ giúp chủ cửa hàng thuận tiện hơn trong đối soát, kiểm soát ngân sách và hoạch định nhu cầu vốn cho từng chu kỳ kinh doanh.

ACB từng ra mắt thẻ ACB Visa Business dành cho khách hàng doanh nghiệp vào tháng 7-2020. Việc bổ sung sản phẩm dành cho chủ hộ và cá nhân kinh doanh mở rộng nhóm khách hàng sử dụng giải pháp thanh toán và tín dụng của ngân hàng.

Khách hàng có thể kiểm tra hạn mức được phê duyệt trước và đăng ký mở thẻ trên ứng dụng ACB ONE hoặc liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch ACB để được tư vấn.

Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho kinh doanh (*)

1. Hoàn tiền đến 10%

Áp dụng cho các giao dịch thuộc nhóm vận chuyển, thanh toán hóa đơn và phần mềm.

Tối đa: 1.000.000 đồng/kỳ sao kê theo điều kiện chương trình.

2. Miễn phí rút tiền mặt và Hoàn lãi rút tiền mặt

Hoàn khoản lãi phát sinh từ giao dịch rút tiền mặt trong kỳ sao kê đầu tiên, tối đa 500.000 đồng/khách hàng.

3. Hoàn phí thường niên

Năm đầu: Hoàn phí cho khách hàng mở mới thẻ và chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.

Các năm tiếp theo: Hoàn phí khi tổng chi tiêu đạt tối thiểu 100 triệu đồng/năm.

(*) Ưu đãi áp dụng theo điều khoản và điều kiện của chương trình trong từng thời kỳ

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    Chủ đề: ACB Thẻ tín dụng hàng bán tết Ngân hàng TCMP hộ kinh doanh

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