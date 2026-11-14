Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Một giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt gần 8,5 tỉ đồng từ chiêu bán đất ‘suất ngoại giao’

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Theo công an, lợi dụng việc là con rể tổng giám đốc một công ty xây dựng, Nguyễn Hữu Thắng đưa thông tin gian dối về các lô đất dự án, bán theo diện “suất ngoại giao” để chiếm đoạt gần 8,5 tỉ đồng.

Giám đốc công ty cuỗm gần 8,5 tỉ đồng nhờ chiêu bán đất ‘suất ngoại giao’ - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Thắng lừa đảo trót lọt gần 8,5 tỉ đồng từ chiêu bán đất "suất ngoại giao" - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 14-11, Công an TP Quảng Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Thắng (49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Thắng từng là nhân viên Công ty CP Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là con rể tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Lợi dụng mối quan hệ nói trên, từ tháng 1-2019 đến tháng 4-2022, Thắng đưa ra thông tin Công ty 507 đã được UBND TP Hạ Long phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Thắng tự giới thiệu mình được ưu tiên phân phối những lô đất này với giá rẻ theo diện "suất ngoại giao", đồng thời có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng. 

Tin tưởng vào vị thế của Thắng và những lời chào mời hấp dẫn, 9 người dân đã chuyển cho người đàn ông này tổng cộng 8,48 tỉ đồng.

Ngoài số tiền trên, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, người này còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân tại phường Việt Hưng rồi chiếm đoạt.

Sau khi thực hiện các hành vi trên, Thắng bỏ trốn sang Lào và bị cơ quan công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Từ vụ việc nói trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào mua đất giá rẻ, "suất ngoại giao", "suất nội bộ" hoặc đất chuyển đổi chưa rõ về pháp lý. 

Người mua cần xác minh quy hoạch, tình trạng pháp lý và điều kiện chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền; làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, kiểm tra tư cách pháp lý của người nhận tiền trước khi giao dịch.

Cơ quan công an cũng lưu ý không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu, cam kết hay các mối quan hệ quen biết để giao tiền đặt cọc.

Giám đốc công ty cuỗm gần 8,5 tỉ đồng nhờ chiêu bán đất ‘suất ngoại giao’ - Ảnh 3.Làm giả 8 sổ đỏ để lừa bán 'đất ảo', chiếm đoạt 6,2 tỉ đồng

Thái Thanh Chương đặt làm giả 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bán đất ảo, chiếm đoạt khoảng 6,2 tỉ đồng. Trong khi đó Nguyễn Thanh Hải cho Chương vay 5,64 tỉ đồng với lãi suất lên đến 1.022%/năm cũng vướng lao lý.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giám đốc công ty con rể suất ngoại giao bán đất

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất