Một giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt gần 8,5 tỉ đồng từ chiêu bán đất ‘suất ngoại giao’

Bị can Nguyễn Hữu Thắng lừa đảo trót lọt gần 8,5 tỉ đồng từ chiêu bán đất "suất ngoại giao" - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 14-11, Công an TP Quảng Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Thắng (49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Thắng từng là nhân viên Công ty CP Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là con rể tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Lợi dụng mối quan hệ nói trên, từ tháng 1-2019 đến tháng 4-2022, Thắng đưa ra thông tin Công ty 507 đã được UBND TP Hạ Long phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Thắng tự giới thiệu mình được ưu tiên phân phối những lô đất này với giá rẻ theo diện "suất ngoại giao", đồng thời có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng.

Tin tưởng vào vị thế của Thắng và những lời chào mời hấp dẫn, 9 người dân đã chuyển cho người đàn ông này tổng cộng 8,48 tỉ đồng.

Ngoài số tiền trên, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, người này còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân tại phường Việt Hưng rồi chiếm đoạt.

Sau khi thực hiện các hành vi trên, Thắng bỏ trốn sang Lào và bị cơ quan công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Từ vụ việc nói trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào mua đất giá rẻ, "suất ngoại giao", "suất nội bộ" hoặc đất chuyển đổi chưa rõ về pháp lý.

Người mua cần xác minh quy hoạch, tình trạng pháp lý và điều kiện chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền; làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, kiểm tra tư cách pháp lý của người nhận tiền trước khi giao dịch.

Cơ quan công an cũng lưu ý không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu, cam kết hay các mối quan hệ quen biết để giao tiền đặt cọc.