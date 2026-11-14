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70 trạm y tế thiếu bác sĩ, Đà Nẵng sẽ luân chuyển bác sĩ về các xã miền núi

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TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Trước tình trạng hơn 70 trạm y tế xã thiếu bác sĩ, Sở Y tế Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch luân chuyển bác sĩ từ các trung tâm y tế khu vực về xã, phấn đấu cơ bản khắc phục vào cuối năm 2027.

Đà Nẵng luân chuyển bác sĩ về các xã miền núi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sáng 14-11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ tại các trạm y tế xã

Ông Đỗ Hoài Xoan, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết đây là địa bàn miền núi, với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Gié - Triêng (Bhnong).

Địa phương hiện còn nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và nguồn lực phát triển. Toàn xã thiếu 42 biên chế, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 48,07%. Nhiều tuyến giao thông xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở; một số khu dân cư chưa có sóng viễn thông.

Đà Nẵng luân chuyển bác sĩ về các xã miền núi - Ảnh 2.

Ông Đỗ Hoài Xoan, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thành báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Xã kiến nghị thành phố ưu tiên đầu tư giao thông, xây dựng trụ sở làm việc tập trung, bổ sung nhân lực cho ngành y tế, giáo dục. Đồng thời, đề xuất có cơ chế hỗ trợ phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu để tạo sinh kế, giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Liên quan đến tình trạng thiếu bác sĩ, ông Nguyễn Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết không riêng tại Phước Thành, qua rà soát, toàn thành phố có hơn 70 trạm y tế xã thiếu bác sĩ.

Đà Nẵng luân chuyển bác sĩ về các xã miền núi - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin tại buổi làm việc - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trước mắt, Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch luân chuyển bác sĩ từ các trung tâm y tế khu vực về các trạm y tế xã. Ngành y tế phấn đấu đến cuối năm 2027 cơ bản khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ tại tuyến cơ sở. Về lâu dài, các địa phương cần chủ động trong công tác tuyển dụng bác sĩ để bảo đảm nhân lực y tế ổn định.

Lý do không di thực thêm sâm Ngọc Linh tại xã Phước Thành

Đối với kiến nghị bổ sung Phước Thành vào diện được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu đặc hữu, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết trong nghị quyết của TP Đà Nẵng, xã Phước Thành có khoảng 2.000 ha trồng cây quế và dược liệu.

Về cây sâm Ngọc Linh, trước đây, tỉnh Quảng Nam cũ triển khai chương trình di thực sâm Ngọc Linh tại 7 xã miền núi. Qua đánh giá, việc phát triển sâm Ngọc Linh tại Phước Thành không đạt yêu cầu về chất lượng, nên chưa có kế hoạch tiếp tục thực hiện di thực tại địa bàn này.

Đà Nẵng luân chuyển bác sĩ về các xã miền núi - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương kết quả đạt được của xã Phước Thành - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận nỗ lực của địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng…

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhân lực, kinh phí và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong đó, chú trọng luân chuyển cán bộ, nhân viên y tế về tuyến xã, đẩy nhanh các chính sách an sinh, xóa nhà tạm, giúp người dân ổn định cuộc sống…

Đà Nẵng sẽ luân chuyển bác sĩ về các xã miền núi - Ảnh 5.Quảng Ngãi thiếu bác sĩ, cần khoảng 300 người nhưng tuyển dụng gặp khó

Quảng Ngãi đang thiếu bác sĩ với tỉ lệ bác sĩ rất thấp, chỉ 8,6 bác sĩ/10.000 dân.

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    Chủ đề: nhân viên y tế sâm Ngọc Linh thiếu bác sĩ luân chuyển cán bộ

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