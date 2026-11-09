6 người chung xã đặt mua linh kiện qua mạng để tự lắp ráp súng hơi

Công an xã La Lay làm việc với 6 người dân đặt mua linh kiện về lắp ráp súng hơi - Ảnh: TẤT ĐẠT

Ngày 9-11, Công an xã La Lay làm việc với 6 trường hợp đặt mua linh kiện rời qua mạng để tự lắp ráp súng hơi.

Công an xã phát hiện 6 người kể trên đều trú tại xã La Lay, đặt mua linh kiện súng hơi qua các dịch vụ viễn thông, đưa về địa phương tự lắp ráp thành súng. Cả 6 trường hợp đều bị công an mời đến làm việc.

Những người này khai đặt mua linh kiện rời để tự lắp ráp súng hơi từ năm 2024 đến 2025 nhằm mục đích sử dụng.

Tuy nhiên một số người lắp ráp không thành công, linh kiện bị hư hỏng nên đã vứt tại khu vực rẫy và hiện không xác định được vị trí để thu hồi.

Một số trường hợp khác đã được lắp ráp hoàn chỉnh và có khả năng bắn nhưng bị hư hỏng, được vứt tại rẫy từ tháng 6-2026. Công an xã hiện chưa thu giữ được. Chỉ có một trường hợp tự nguyện giao nộp linh kiện cho Công an xã.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích về hành vi vi phạm, cả sáu thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Theo Công an xã La Lay, hành vi này có thể bị xử phạt đến 40 triệu đồng hoặc xử lý hình sự - Ảnh: TẤT ĐẠT

Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Thông tư số 75 của Bộ Công an, mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển linh kiện vũ khí quân dụng có thể bị xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính đến 40 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ.

Công an xã La Lay khuyến cáo người dân không đặt mua, chế tạo, lắp ráp, tàng trữ, sử dụng hoặc vận chuyển trái phép súng, linh kiện súng và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; không lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ viễn thông, bưu chính và các nền tảng trực tuyến để vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện hành vi mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, người dân cần báo cơ quan công an để kiểm tra, xử lý.

Người dân cũng được kêu gọi hưởng ứng phong trào toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.