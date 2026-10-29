53 bị cáo hỗn chiến, dùng súng bắn nhau lãnh án nhiều năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau hai ngày xét xử lưu động, Tòa án nhân dân khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt 53 bị cáo từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, sau đó kéo theo hàng chục người mang hung khí, súng đến điểm hẹn giải quyết, gây náo loạn nhiều tuyến đường.

Mâu thuẫn cá nhân, kéo theo hàng chục người tham gia

Ngày 29-10, sau hai ngày xét xử lưu động tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, Tòa án nhân dân khu vực 2 đã tuyên án đối với 53 bị cáo về tội "gây rối trật tự công cộng". Các bị cáo bị tuyên phạt mức án thấp nhất 2 năm tù, cao nhất 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Bùi Hưng Tài (33 tuổi, ngụ xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) có mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Khoảng 14h ngày 19-2-2026, khi đang ở nhà một người quen tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp, Tài dùng điện thoại liên hệ với Đạt qua Facebook, hẹn gặp để đánh nhau.

Lúc này, Đạt đang nhậu cùng Võ Văn Thành Trai và một số người khác. Biết nhóm của Tài đang ở nhà Thuận, Đạt rủ khoảng 13 người mang hung khí, đi trên 5 xe máy tìm Tài đánh nhau. Tuy nhiên, khi đến nơi không thấy nhóm của Tài, cả nhóm bỏ về.

Cùng thời điểm, Tài đang nhậu với Trần Quốc Dương (24 tuổi, ngụ xã Tân Điền). Dương cũng có mâu thuẫn với một người trong nhóm của Đạt.

Hai bên tiếp tục thách thức, hẹn đánh nhau qua điện thoại, đồng thời rủ rê thêm nhiều người tham gia.

Khoảng 22h cùng ngày, hai nhóm mang theo nhiều hung khí và 2 khẩu súng kéo đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, khoảng 80 người la hét, chửi bới qua lại, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Mang súng, hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường

Theo cáo trạng, trong lúc hai nhóm đối đầu, một người thuộc nhóm của Đạt dùng súng bắn về phía nhóm của Dương. Thấy vậy, một người tên Đen trong nhóm của Dương cũng dùng súng bắn trả về phía nhóm đối phương.

Sau đó, các thành viên hai nhóm tập trung đi xe máy, mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Long Thuận và xã Tân Hòa, đoạn từ cầu Xóm Sọc đến ngã ba Vạn Thành.

Trong quá trình di chuyển, những người này la hét, dùng súng bắn nhau, gây náo loạn khu dân cư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Chỉ đến khi nghe người dân xung quanh hô lớn "công an đến", những người tham gia mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang dư luận và bức xúc trong nhân dân.

53 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG