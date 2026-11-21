Ở tuổi xế chiều, ông bà Lợi được người con gái út tặng món quà bất ngờ với những tấm ảnh cưới đầy hạnh phúc - Ảnh: NVCC

Chiếc áo dài màu cà rốt có thêu hoa ở góc tà. Ba mặc áo sơ mi trắng. Đó là những gì người mẹ nhớ về đám cưới của mình cách đây 50 năm. Kể về ngày trọng đại ấy, mẹ có chút tiếc nuối vì suốt bao năm qua, ba mẹ không có lấy một tấm ảnh cưới làm kỷ niệm.

Nửa thế kỷ sau, cô con gái quyết định làm một việc đặc biệt: tặng ba mẹ bộ ảnh cưới tái hiện lại đúng hình ảnh mà mẹ từng kể.

50 năm sau, ba mẹ một lần nữa "nên duyên"

Đó là câu chuyện TS Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - giảng viên, chủ nhiệm bộ môn thiết kế đồ họa và kỹ thuật số (Greenwich Việt Nam cơ sở Cần Thơ) - kể cho chúng tôi nghe nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ba mẹ cô.

Tuyền kể ba mẹ cô cưới nhau năm 1976. "Ngày đó, hai ông bà làm công việc chạy tàu khách, gói ghém mọi thứ lo cho các con học hành tới nơi tới chốn", cô nhớ lại.

Cả đời vất vả là thế, cách đây 8 năm, ông Nguyễn Văn Lợi (76 tuổi) không may bị đột quỵ và đi đứng khó khăn. Từ đó, bà Nguyễn Thị Mảnh (73 tuổi, vợ ông) cận kề chăm sóc chồng.

Tuy tuổi cao nhưng Tết đến ông bà vẫn cố gắng đi thăm, chúc Tết bà con.

"Lúc này tôi có dịp làm tài xế chở ba mẹ đi. Năm ngoái, trong chuyến thăm ông họ ở Cái Cui (Cần Thơ), nhìn những tấm ảnh cũ của gia đình treo tường nhà nhưng không thấy ảnh cưới của ba mẹ. Tôi thắc mắc thì mẹ kể ngày cưới có chụp nhưng không còn tấm ảnh nào được lưu giữ", Tuyền kể.

50 năm sau, con gái giúp mẹ có ảnh cưới đầu tiên - Video: LAN NGỌC

"Mẹ kể đã tự may chiếc áo dài màu cà rốt có bông hoa ở góc tà. Ba mặc áo sơ mi trắng. Bà lấy chồng năm 19 tuổi. Câu chuyện tưởng chỉ là một lời kể vu vơ trên chuyến xe, làm tôi cứ nhớ mãi", Tuyền tiếc nuối.

Rồi cô nghĩ sao mình không dành tặng ba mẹ một bộ ảnh: "Dù đã 50 năm trôi qua, ba mẹ vẫn xứng đáng có một ngày được làm cô dâu, chú rể thật đẹp kia mà".

Nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của bà Mảnh khi được mặc áo dài cưới do chính tay con gái chuẩn bị - Ảnh: NVCC

Món quà đặc biệt dành cho hai người thương nhất

Nói là làm ngay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà (12-10 âm lịch), cô con gái út ấy quyết định thực hiện điều mà mẹ từng kể.

Tuyền tìm mua áo dài màu cà rốt và muốn trên tà áo phải có những bông hoa như lời mẹ kể.

Cô con gái tự tỉ mẩn vẽ từng cánh hoa, từng chiếc lá lên tà áo. Không phải một chiếc áo dài được đặt may cầu kỳ cũng chẳng phải một bộ váy cưới đắt tiền. Đó là chiếc áo được điểm tô bằng những nét cọ nhỏ bé với tất cả tình yêu thương mà cô dành cho mẹ.

Tình cảm gia đình gắn bó đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp mỗi thành viên thêm yêu thương, sẻ chia và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Có lẽ, mỗi nét vẽ đều mang theo một điều ước mẹ được một lần nữa mặc chiếc áo dài của ngày thanh xuân, ước gì ba được trở lại dáng vẻ chú rể năm nào. Và lần này, những bông hoa cô vẽ điểm xuyết trên chiếc áo cũng đã "nở" lại cả một phần ký ức 50 năm trước.

Vậy là một đám cưới được "làm lại". "Cô dâu 19 tuổi ngày ấy nay đã 73 tuổi. Nhưng khi mẹ mặc chiếc áo cô dâu, tôi vẫn thấy một điều gì đó thật kỳ diệu", Tuyền chia sẻ.

Với ông bà, niềm vui lớn nhất khi về già là mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương và nhìn thấy con cháu thành công - Ảnh: NVCC

Người cha trong chiếc sơ mi trắng vẫn là chú rể năm ấy nhưng chỉ khác rằng mái tóc đã bạc màu theo năm tháng.

"Nhìn ba mẹ, lòng tôi dâng trào một cảm xúc rất khó tả. Hạnh phúc, thương yêu, biết ơn và cả chút nghẹn ngào… Với tôi, món quà hôm nay có lẽ không lớn lao gì. Chỉ là giúp ba mẹ có một kỷ niệm đẹp bù lại tấm ảnh cưới năm xưa chưa từng có", Tuyền nói, trong cảm xúc dào dạt của một người con vừa làm một điều có ý nghĩa đối với cha mẹ mình.

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