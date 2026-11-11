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5 đời Hokage và những sai lầm đẩy làng Lá vào Đại chiến Ninja lần thứ tư

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Những quyết định của các đời Hokage đã để lại hệ quả kéo dài, góp phần dẫn đến Đại chiến Ninja lần thứ tư trong Naruto.

- Ảnh 1.

Nhìn lại, Đại chiến Ninja lần thứ tư không chỉ xuất phát từ của Uchiha Madara và Uchiha Obito, mà còn là hệ quả của những mâu thuẫn và quyết định sai lầm kéo dài qua nhiều thế hệ Hokage - Ảnh: Reddit

Đại chiến Ninja lần thứ tư trong Naruto không chỉ là kết quả từ âm mưu của Uchiha Madara và Uchiha Obito. Những mâu thuẫn chính trị, quyết định sai lầm và vấn đề chưa được giải quyết qua nhiều thế hệ lãnh đạo làng Lá cũng góp phần tạo nên cuộc chiến.

Senju Hashirama

Là người sáng lập làng Lá, Senju Hashirama mong muốn xây dựng một thế giới ninja hòa bình. Tuy nhiên, quyết định phân chia Vĩ thú cho các quốc gia tại hội nghị Ngũ Kage đầu tiên lại vô tình tạo nên cuộc chạy đua sức mạnh giữa các làng ninja.

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Senju Hashirama, Hokage Đệ nhất và một trong những ninja mạnh nhất lịch sử làng Lá - Ảnh: Studio Pierrot

Hashirama cũng không xác minh được cái chết của Uchiha Madara sau trận chiến tại Thung lũng Tận cùng. Madara thực tế đã sống sót, sử dụng tế bào của Hashirama để nghiên cứu và cuối cùng thức tỉnh Rinnegan. Đây là một trong những bước ngoặt quan trọng dẫn đến kế hoạch Đại chiến Ninja lần thứ tư.

Senju Tobirama

Kế nhiệm Hashirama, Senju Tobirama có thái độ nghi kỵ đối với tộc Uchiha. Việc giao cho gia tộc này phụ trách cảnh vụ làng Lá được cho là đã khiến họ ngày càng bị tách biệt khỏi bộ máy quyền lực, làm gia tăng mâu thuẫn với chính quyền.

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Senju Tobirama là người phát triển nhiều nhẫn thuật, trong đó có Uế Thổ Chuyển Sinh - Ảnh: Studio Pierrot

Tobirama còn là người sáng tạo Uế Thổ Chuyển Sinh, cấm thuật cho phép hồi sinh người chết bằng cách hiến tế người sống. Về sau, Yakushi Kabuto tận dụng kỹ thuật này để triệu hồi hàng loạt ninja huyền thoại, trong đó có Uchiha Madara, phục vụ cho cuộc chiến.

Sarutobi Hiruzen

Dưới thời Sarutobi Hiruzen, mâu thuẫn giữa gia tộc Uchiha và chính quyền làng Lá ngày càng nghiêm trọng. Hiruzen không thể giải quyết triệt để bất đồng, trong khi Shimura Danzo tiếp tục thực hiện những chính sách cực đoan đối với gia tộc này.

- Ảnh 4.

Hokage Đệ tam lãnh đạo làng Lá trong giai đoạn gia tộc Uchiha xảy ra biến cố - Ảnh: Studio Pierrot

Cuộc thảm sát Uchiha sau đó khiến Uchiha Sasuke nuôi lòng thù hận, đồng thời để lại nhiều Sharingan trong tay Uchiha Obito. Hiruzen cũng từng để Orochimaru trốn thoát sau khi phát hiện những thí nghiệm phi nhân tính của hắn, tạo điều kiện cho các nghiên cứu nguy hiểm tiếp tục diễn ra.

Namikaze Minato

Trong cuộc tấn công của Uchiha Obito và Cửu Vĩ vào làng Lá, Namikaze Minato đã phong ấn Cửu Vĩ vào cơ thể Uzumaki Naruto và hy sinh để bảo vệ ngôi làng.

- Ảnh 5.

Hokage Đệ tứ Namikaze Minato hy sinh trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ vào làng Lá - Ảnh: Studio Pierrot

Tuy nhiên, sự ra đi của Minato khiến làng Lá mất đi người lãnh đạo trong thời điểm bất ổn. Khoảng trống quyền lực sau đó tạo điều kiện để Shimura Danzo tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, trong khi những mâu thuẫn nội bộ vẫn chưa được giải quyết.

Tsunade

Là Hokage Đệ ngũ, Tsunade tập trung khôi phục làng Lá sau nhiều biến cố. Tuy nhiên, những mối đe dọa từ Orochimaru và Yakushi Kabuto vẫn chưa được ngăn chặn hoàn toàn.

- Ảnh 6.

Hokage Đệ ngũ Tsunade tiếp quản làng Lá sau nhiều biến cố - Ảnh: Studio Pierrot

Trong thời gian này, Kabuto tiếp tục thu thập DNA của các ninja, chuẩn bị cho việc sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh trong Đại chiến Ninja lần thứ tư. Tổ chức Root của Shimura Danzo cũng tiếp tục hoạt động bí mật, cho thấy những vấn đề từ các đời Hokage trước vẫn chưa được giải quyết triệt để.

- Ảnh 7.Naruto chưa trở về, làng Lá đã tính chuyện chọn Hokage mới

Manga Boruto: Two Blue Vortex vừa hé lộ kế hoạch đưa Konohamaru thay Shikamaru làm Hokage, đồng thời tiết lộ âm mưu kiểm soát làng Lá từ phía sau.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: naruto minato hokage

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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