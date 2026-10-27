5 dấu hiệu suy giảm thính lực sớm dễ bị bỏ qua

Nhận biết sớm những dấu hiệu này giúp bạn chủ động kiểm tra thính lực và tìm cách cải thiện khả năng giao tiếp - Ảnh: AI

Suy giảm thính lực thường tiến triển từ từ, khiến nhiều người không nhận ra mình đang nghe kém. Họ có thể cho rằng người khác nói quá nhỏ, nói không rõ hoặc môi trường xung quanh quá ồn. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ trong cách nghe và giao tiếp hằng ngày đôi khi là dấu hiệu cho thấy thính giác cần được kiểm tra.

5 dấu hiệu suy giảm thính lực sớm bạn không nên bỏ qua

1. Nghe thấy người khác nói nhưng khó hiểu họ đang nói gì

Bạn vẫn nhận biết được có người đang trò chuyện, nhưng lại khó phân biệt từng từ, đặc biệt khi ở nhà hàng, nơi đông người hoặc trong những buổi họp mặt gia đình. Bạn thường xuyên phải yêu cầu người khác nhắc lại, nghe nhầm hướng dẫn hoặc cảm thấy mọi người xung quanh nói lí nhí.

Tình trạng này có thể xảy ra khi khả năng phân biệt giọng nói với tiếng ồn bị suy giảm. Một số người còn khó nghe những âm có tần số cao, khiến giọng nói của phụ nữ và trẻ em trở nên khó nhận biết hơn.

Để theo kịp cuộc trò chuyện, họ có thể phải đoán nội dung dựa vào ngữ cảnh mà không nhận ra mình đang bỏ sót nhiều thông tin.

2. Cảm thấy kiệt sức sau khi trò chuyện hoặc giao tiếp xã hội

Một cuộc gặp gỡ bình thường có thể khiến bạn mệt mỏi bất thường, nhất là khi phải trò chuyện trong môi trường đông người hoặc có nhiều tiếng ồn. Nguyên nhân có thể là não phải nỗ lực nhiều hơn để phân tích âm thanh, ghép nối những từ nghe được và suy đoán phần nội dung bị bỏ lỡ.

Nếu thường xuyên cảm thấy kiệt sức sau những cuộc trò chuyện, bạn nên chú ý đến khả năng nghe của mình, đặc biệt khi tình trạng này đi kèm với việc phải hỏi lại hoặc khó theo dõi câu chuyện. Dù vậy, mệt mỏi sau giao tiếp cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác, nên không thể dựa vào dấu hiệu này để tự kết luận mình bị suy giảm thính lực.

3. Thường xuyên chóng mặt hoặc gặp vấn đề về thăng bằng

Tai trong không chỉ tham gia vào quá trình nghe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng. Vì vậy, một số bệnh lý ở tai trong có thể gây chóng mặt, cảm giác chao đảo hoặc mất vững khi di chuyển.

Tuy nhiên, chóng mặt và rối loạn thăng bằng không phải dấu hiệu đặc hiệu của suy giảm thính lực. Chúng có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, từ rối loạn tiền đình đến tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý thần kinh. Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự cho rằng mình đang nghe kém.

4. Dần né tránh các cuộc gặp gỡ hoặc trở nên ít nói hơn

Khi khó nghe và không theo kịp cuộc trò chuyện, một số người bắt đầu ngại tham gia các buổi tụ tập, hạn chế nói chuyện qua điện thoại hoặc trở nên im lặng trong những cuộc gặp đông người. Họ có thể sợ nghe nhầm, trả lời không đúng hoặc phải liên tục yêu cầu người khác nhắc lại.

Sự thay đổi này đôi khi bị hiểu nhầm là tính cách trở nên khép kín, thiếu quan tâm hoặc suy giảm khả năng nhận thức, đặc biệt ở người lớn tuổi. Trên thực tế, khó nghe có thể khiến việc giao tiếp trở nên căng thẳng và làm giảm mong muốn tham gia các hoạt động xã hội. Nếu một người đột nhiên ít giao tiếp hơn, cần xem xét cả khả năng nghe bên cạnh những nguyên nhân tâm lý, sức khỏe khác.

5. Người thân thường xuyên phàn nàn bạn mở tivi quá to

Nếu người nhà liên tục đề nghị giảm âm lượng tivi, trong khi bạn vẫn cảm thấy âm thanh vừa đủ nghe, đây có thể là dấu hiệu đáng chú ý. Bạn cũng có thể nhận thấy lời thoại trong phim không rõ dù âm thanh tổng thể vẫn nghe được, hoặc phải bật phụ đề để hiểu nội dung.

Một số người vẫn nghe được tiếng động nhưng gặp khó khăn khi phân biệt lời nói, nhất là khi có nhạc nền hoặc tiếng ồn xen lẫn.

Kiểm tra thính lực cho trẻ em - Ảnh minh họa

Khi nào nên kiểm tra thính lực?

Nếu bạn nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu trên lặp lại thường xuyên, hãy cân nhắc khám tai mũi họng hoặc đánh giá thính lực tại cơ sở chuyên môn. Kiểm tra sớm giúp xác định liệu thính lực có suy giảm hay không và tìm hướng hỗ trợ phù hợp, chẳng hạn như điều trị nguyên nhân có thể khắc phục, sử dụng thiết bị trợ thính khi được chỉ định hoặc điều chỉnh cách giao tiếp.

Bạn có thể giúp người nghe kém dễ theo dõi cuộc trò chuyện hơn bằng cách giảm tiếng ồn xung quanh, đứng đối diện để họ nhìn thấy khuôn mặt người nói và phát âm rõ ràng với tốc độ vừa phải. Không nên quát lớn, vì nói to không phải lúc nào cũng giúp lời nói dễ hiểu hơn.

Đặc biệt, nếu người lớn tuổi có biểu hiện hay quên, trả lời không đúng câu hỏi hoặc ít giao tiếp hơn trước, không nên vội quy tất cả cho tuổi tác hay suy giảm trí nhớ. Đánh giá cả thính lực và khả năng nhận thức có thể giúp xác định vấn đề chính xác hơn.

Suy giảm thính lực không đồng nghĩa với sa sút trí tuệ, nhưng việc phát hiện khó nghe cũng không loại trừ khả năng người đó đang gặp vấn đề nhận thức.