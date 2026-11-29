Michelin Passion Experience 2026 diễn ra tại trường đua Autopolis - Ảnh: Michelin



Từ ngày 5 đến 13-11, Michelin tổ chức chương trình trải nghiệm lái xe Michelin Passion Experience 2026 tại đường đua Autopolis, tỉnh Oita, Nhật Bản.

Sự kiện có hơn 300 khách mời, đại lý và người có sức ảnh hưởng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Tiếp nối chương trình năm 2025, hoạt động năm nay tập trung vào thể thức đua sức bền, với yêu cầu về kỹ năng lái, chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các thành viên.

Địa điểm tổ chức là đường đua Autopolis dài 4,7km, từng đăng cai các giải Super GT, Super Formula và Super Endurance. Đường đua có nhiều đoạn lên xuống và các khúc cua liên tiếp.

Theo Michelin, khách tham dự được chia thành 8 đội mỗi ngày để thực hiện thử thách đua sức bền. Mỗi đội có 5 tay lái và một huấn luyện viên chuyên nghiệp đảm nhiệm vai trò quản lý.

Các thành viên phải cùng xây dựng chiến thuật, phân chia lượt lái và phối hợp để hoàn thành mục tiêu của đội. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào tốc độ mà còn liên quan đến khả năng duy trì sự ổn định và thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Đội Việt Nam tham dự với 4 thành viên, gồm Thủy Phạm, Thảo Nhi, Trương Nam Thành và Tùng Trịnh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đủ 4 đại diện tham gia theo thể thức của chương trình, trong đó có hai tay lái nữ.

Đây cũng là lần đầu tay đua Thủy Phạm tham gia một cuộc đua đồng đội theo thể thức sức bền. Sau trải nghiệm, tay đua cho biết điều đáng nhớ nhất không nằm ở kết quả mà là việc vượt qua cảm giác hồi hộp, căng thẳng ban đầu để tự tin hơn khi điều khiển xe.

Lần đầu tiên Việt Nam có hai nữ tay đua tham gia - Ảnh: Michelin

Bên cạnh việc làm quen với đường đua, các thành viên Việt Nam còn phải thích nghi với yêu cầu phối hợp và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian tham gia.

Trong các bài lái thử, người tham gia sử dụng Toyota GR86 trang bị lốp Michelin Pilot Sport 4S.

Theo Michelin, dòng lốp này sử dụng công nghệ hợp chất cao su kép Bi-Compound, kết hợp các loại cao su khác nhau trên bề mặt gai lốp nhằm cải thiện độ bám đường khô và khả năng phanh trên đường ướt.

Ngoài ra, công nghệ Dynamic Response được thiết kế để tăng khả năng truyền phản hồi từ mặt đường đến người lái, hỗ trợ việc điều khiển xe.

Michelin Pilot Sport 4S hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn - Ảnh: Michelin

Sau khi trải nghiệm, thành viên đội Việt Nam Tùng Trịnh nhận xét bộ lốp cho phản hồi rõ ràng, giúp anh cảm nhận độ bám và điều chỉnh thao tác phanh, đánh lái khi cần thiết: "Thứ mình ấn tượng với bộ lốp này nhất là nó phản hồi chính xác. Mình luôn cảm nhận được để rà phanh chính xác, luôn sửa lái kịp thời vì khi bộ lốp mất bám sẽ cho mình một khoảng thời gian đủ lớn để xử lý thay vì văng luôn".

Michelin Passion Experience là chương trình thường niên dành cho khách mời của hãng. Năm nay, các hoạt động được xây dựng xoay quanh chủ đề độ bền và khả năng duy trì hiệu suất của lốp trong điều kiện vận hành trên đường đua. Ngoài hoạt động lái xe, Michelin còn tổ chức các khu trưng bày công nghệ, trải nghiệm tương tác bằng trí tuệ nhân tạo và một số trò chơi dành cho khách tham dự.