‘4 chàng lính ngự lâm’ lái xe ba gác giúp người giữa triều cường

Chân dung ‘4 chàng lính ngự lâm’ dùng ba gác chở người ra khỏi vùng ngập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Tối 28-10, triều cường dâng cao khiến đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ (TP.HCM), ngập dài. Nhiều người chật vật dắt xe máy chết máy, có đoạn nước ngập đến đùi. Giữa tình cảnh ấy, một chiếc xe ba gác chở theo 4 người đàn ông liên tục chạy qua lại, tìm người cần giúp đỡ.

Đưa một cậu bé từ lớp học thêm ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

"Lên xe không, chở qua!". Tiếng gọi bất ngờ vang lên giữa dòng nước khiến anh Nguyễn Hữu Thắng (29 tuổi, ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ, TP.HCM) mừng rỡ.

Trước đó, anh Thắng đang trên đường về nhà thì xe máy chết máy giữa đoạn ngập. Nước lên đến đùi, anh phải gồng mình dắt xe, chưa biết làm cách nào thoát khỏi đoạn đường mênh mông nước.

Người và xe đã được ‘cập bến’ an toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Vừa nghe anh đồng ý, người lái xe ba gác lập tức dừng lại. Hai người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống, đưa xe máy lên cao rồi tiếp tục đỡ anh Thắng lên xe.

Chỉ ít phút sau, cả người lẫn xe đã được đưa đến nơi khô ráo. Anh Thắng mừng rỡ, nắm tay những người vừa giúp mình để nói lời cảm ơn.

"Nhà tôi ở gần đây thôi nhưng nước cao quá, về nhà rất khó khăn. May mắn gặp được các anh trai tốt bụng", anh Thắng chia sẻ.

Theo ghi nhận, một ngôi nhà gần đầu đường Phạm Hữu Lầu trở thành điểm đón, trả khách của nhóm. Cứ đưa một lượt người qua vùng ngập, chiếc xe ba gác lại quay đầu đón những người tiếp theo.

"Lên xe không. Chở qua" - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Không chỉ giúp người đi đường, các anh còn chủ động hỏi thăm tại các lớp học thêm, siêu thị dọc tuyến xem có ai đang mắc kẹt, cần đưa về nhà hay không. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

Bỏ cuốc xe kiếm tiền để giúp người mắc kẹt

"4 chàng lính ngự lâm" gồm anh Đoàn Trần Hải Đăng (36 tuổi), anh Lê Văn Hào (39 tuổi), anh Hồ Thanh Hưng (41 tuổi) và anh Hồ Thịnh Đạt (37 tuổi).

Họ là những người bạn quen biết từ lâu, từng sinh sống tại khu vực Phạm Hữu Lầu. Trong đó, anh Hưng và anh Đạt là hai anh em ruột, thay nhau cầm lái, còn hai người bạn phụ trách đưa xe máy và dìu người lên xuống.

Chiếc xe ba gác vốn được sử dụng để chở văn phòng phẩm hằng ngày, nay trở thành phương tiện giúp người dân vượt qua những đoạn đường ngập sâu.

Anh Đăng kể, nhóm bắt đầu công việc này từ năm 2025, khi chứng kiến một đợt triều cường gây ngập nghiêm trọng tại khu vực.

"Chúng tôi là người địa phương, lại có sẵn xe ba gác. Xe có ống pô và bugi đặt cao nên phù hợp để đi qua đoạn ngập. Thấy bà con khó khăn thì anh em cùng nhau giúp thôi", anh Đăng chia sẻ.

Mỗi ngày triều cường dâng cao, nhóm hỗ trợ hơn chục xe máy nhưng chẳng ai đếm số chuyến hay tính toán tiền công.

Anh Đăng kể, nhóm thường tìm đến những đoạn ngập sâu, nơi nhiều xe máy chết máy, rồi người dân chở đến khu vực ít ngập hơn theo hai hướng cầu Phú Xuân và cầu Phước Long, để họ tiếp tục hành trình về nhà an toàn.

Đặc biệt, dù hiện sinh sống tại phường Cát Lái (TP.HCM), anh Hào vẫn trở lại đường Phạm Hữu Lầu mỗi khi triều cường dâng cao để cùng những người bạn hỗ trợ bà con.

Là tài xế xe công nghệ, anh Hào hiểu rằng chiều tối là thời điểm có thể kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, anh vẫn sẵn sàng gác lại những cuốc xe để giúp người dân vượt qua đoạn đường ngập sâu.

"Ngày nay không kiếm tiền thì ngày mai kiếm cũng được. Được giúp mọi người là vui rồi", anh Hào cười toe, chia sẻ.

Theo anh Hào, gia đình biết việc anh làm và luôn ủng hộ. Dẫu việc liên tục khiêng những chiếc xe máy nặng trĩu nước khiến đôi tay mỏi nhừ, anh vẫn thấy vui mỗi khi nghe lời cảm ơn của người được giúp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

"Giúp được bà con bao nhiêu thì giúp"

Trong những lần hỗ trợ người dân, anh Hào nhớ nhất chuyện một phụ nữ đang mang thai bị ngã xe giữa dòng nước vào ngày 27-10.

Theo lời anh, khi xe chạy qua tạo sóng, người phụ nữ không giữ được thăng bằng rồi ngã xuống đường. Nhóm lập tức đến hỗ trợ đưa chị vào lề, sau đó chở qua đoạn ngập.

Còn anh Hưng cho biết điều khiến anh xót xa nhất là cảnh học sinh té ngã, người đi làm mắc kẹt giữa dòng nước, nhất là khi xe lớn chạy ngang tạo thành những đợt sóng mạnh.

"Thấy người dân cực khổ quá, nhiều bé học sinh bị té, có người về nhà trễ. Mình thấy tội nghiệp thì giúp. Giúp được bà con bao nhiêu hay bấy nhiêu", anh Hưng bộc bạch.

Với anh Đăng, mỗi lần giúp được một người đều đáng quý như nhau. Nhóm không mong được biết đến hay nhận lại điều gì, chỉ hy vọng người dân có thể về nhà an toàn.

Anh cũng nhắn nhủ mọi người đừng cố liều đi qua những đoạn ngập sâu bởi dưới dòng nước đục có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Giữa lúc triều cường vẫn dâng cao, bốn người bạn lại tất bật đưa thêm những chiếc xe máy lên thùng ba gác. Người giữ tay lái, người khiêng xe, người dìu khách. Những lời cảm ơn liên tục vang trên đoạn đường ngập nước.