36 tuổi vẫn có cơ hội thi Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2026

Mister Fitness Supermodel Asia 2026 Võ Minh Phụng và Miss Fitness Supermodel Asia 2026 Trương Hiếu Thảo làm đại sứ Fitness Supermodel Vietnam 2026 - Ảnh: BTC



Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2026 (Fitness Supermodel Vietnam) khởi động, tìm kiếm những gương mặt hội tụ vẻ đẹp hình thể, bản lĩnh và phong cách cá nhân. Người chiến thắng có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss & Mister Fitness Supermodel World 2027.

Mở rộng độ tuổi dự thi đến 36

Với chủ đề Chiến thắng bản thân - Cùng nhau tỏa sáng, cuộc thi mùa 9 năm 2026 hướng đến những người trẻ yêu thích thời trang, thể thao, có hình thể khỏe khoắn và mong muốn thử sức trong lĩnh vực người mẫu.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn tìm kiếm những đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tự tin và hiện đại.

Theo ban tổ chức, người chiến thắng sẽ có cơ hội dự thi Miss & Mister Fitness Supermodel World 2027, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đồng hành cùng mùa giải năm nay là hai đại sứ Võ Minh Phụng - Mister Fitness Supermodel Asia 2026 và Trương Hiếu Thảo - Miss Fitness Supermodel Asia 2026.

Võ Minh Phụng tạo ấn tượng tại Mister Fitness Supermodel 2026 - Ảnh: BTC

Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2026 tìm kiếm người mẫu thể thao

Đại diện ban tổ chức cho biết người dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài nước, từ đủ 18 đến 36 tuổi. Người mẫu nữ phải cao từ 1,6m, người mẫu nam từ 1,7m trở lên và tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bên cạnh các tiêu chí về độ tuổi, chiều cao và học vấn, cuộc thi khuyến khích những người yêu thích thời trang, thể thao, có ý thức rèn luyện để xây dựng hình thể khỏe đẹp. Người dự thi cần có khả năng giao tiếp, phong thái tự tin và thể hiện được cá tính riêng.

Thời hạn nhận đăng ký dự thi đến hết ngày 11-12. Vòng bán kết khu vực miền Bắc dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 12-12, khu vực miền Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 13-12.

Vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-12 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 26-12 tại Khu du lịch Hồ Mây, Vũng Tàu.

Người đẹp Trương Hiếu Thảo vào top nhiều giải thưởng phụ tại Miss Fitness Supermodel 2026 - Ảnh: BTC

Ban tổ chức sẽ trao danh hiệu quán quân, á quân cho hai bảng người mẫu nam và nữ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như: Siêu mẫu tài năng, Siêu mẫu thời trang, Siêu mẫu gương mặt ấn tượng, Siêu mẫu hình thể, Siêu mẫu trình diễn ấn tượng, Siêu mẫu truyền thông, Siêu mẫu truyền cảm hứng, Siêu mẫu được yêu thích nhất...

Thông qua Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2026, ban tổ chức kỳ vọng tạo sân chơi để người trẻ thử thách bản thân, thể hiện phong cách và tìm kiếm cơ hội phát triển ở các đấu trường quốc tế.

Đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Kết quả chung cuộc, quán quân Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2025 là người mẫu Võ Minh Phụng đến từ Cần Thơ và Nguyễn Thị Ngọc Thiện đến từ Gia Lai. Danh hiệu á quân 1, 2, 3, 4 bảng nam lần lượt trao cho người mẫu: Hoàng Văn Thái (Tây Ninh), Lê Ngọc Khanh (Hà Nội), Trần Văn Khánh (Đà Nẵng) và Trần Công Bằng (Ninh Bình). Danh hiệu á quân 1, 2, 3, 4 bảng nữ lần lượt thuộc về người mẫu: Hoàng Phương Trinh (Hà Nội), Hoàng Thúy An (Hải Phòng), Trương Hiếu Thảo (Cần Thơ) và Đào Thị Kim Oanh (Bắc Ninh).