Xem những con tem trong các bộ sưu tập mang nhiều thông điệp. lưu giữ ký ức rất thú vị. Triển lãm đến 27-11 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM cơ sở 2 (phường Tân Mỹ) - Ảnh: K.ANH

Từ những con tem nhỏ bé, Câu lạc bộ Sưu tập Tem Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM đã bền bỉ gìn giữ một thú chơi giàu giá trị văn hóa suốt 30 năm. Triển lãm "30 mùa hoa" không chỉ giới thiệu những bộ sưu tập công phu mà còn kể câu chuyện về lịch sử, di sản và tình yêu quê hương đất nước.

Với 44 khung trưng bày, gồm 384 phơi tem và vật phẩm bưu chính cùng nhiều hình ảnh tư liệu, triển lãm là dịp nhìn lại hành trình ba thập niên gắn bó của những người yêu tem. Trong đó có những khung tem của các tác giả đạt giải các cuộc thi về tem trong và ngoài nước.

Mỗi con tem là một câu chuyện

Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM chúc mừng các nhà sưu tập tem gắn bó cùng câu lạc bộ - Ảnh: K.ANH

Bước vào không gian triển lãm, người xem có dịp khám phá nhiều bộ sưu tập với những chủ đề phong phú. Từ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tấm bưu ảnh, các dấu mốc lịch sử cách mạng, huy hiệu, huân chương, kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến những bộ tem về di sản, thiên nhiên và đời sống.

Những di sản thế giới tại Việt Nam như Cố đô Huế, vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tái hiện sinh động qua từng mẫu tem.

Bên cạnh đó là những bộ sưu tập chuyên đề độc đáo về chim săn mồi, nấm lớn, thể thao, thuyền đánh cá; các mẫu tem dị bản và tem ứng dụng công nghệ in đặc biệt như phát quang, mực nhiệt.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, cho biết mỗi trang tem, mỗi vật phẩm bưu chính được giới thiệu là kết quả của quá trình sưu tầm, chọn lọc và sắp xếp công phu. Triển lãm không chỉ là nơi thưởng lãm nghệ thuật mà còn là dịp để công chúng tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa qua một hình thức lưu giữ đặc biệt.

Ba thập niên giữ lửa đam mê, giảm stress sau những giờ lao động

Đằng sau những bộ sưu tập là câu chuyện về sự kiên trì và tình yêu dành cho một thú chơi tưởng chừng bình dị. Câu lạc bộ hiện quy tụ nhiều thế hệ thành viên, trong đó có những người đã gắn bó từ ngày đầu thành lập, phần lớn từng là học viên của Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Anh Đinh Ngọc Dũng (sinh năm 1982), nhân viên kinh doanh, đến với câu lạc bộ năm 1996, khi mới 14 tuổi. Một lần tình cờ nhìn thấy quầy tem nhỏ tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, anh bị thu hút bởi những con tem giống như những bức tranh thu nhỏ. Từ sự tò mò ban đầu, anh dần say mê và gắn bó đến hôm nay.

Hiện anh Dũng chuyên sưu tập tem chủ đề thể thao, đặc biệt là trượt băng nghệ thuật. Để hoàn thiện một bộ sưu tập chuyên đề, anh phải dành nhiều năm tìm kiếm, chọn lọc. Có lần anh mua một bộ tem trị giá khoảng 10 triệu đồng nhưng chỉ chọn được một con tem phù hợp với chủ đề mình theo đuổi.

Với anh, sưu tập tem không đơn thuần là thú vui sau giờ làm việc mà còn là cách khám phá tri thức. Mỗi hình ảnh vận động viên hay sự kiện thể thao trên tem đều thôi thúc anh tìm hiểu thêm về nhân vật, lịch sử và những câu chuyện phía sau.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ cũng trải qua không ít thăng trầm. Có những giai đoạn hoạt động trực tiếp bị gián đoạn, các thành viên vẫn duy trì kết nối trực tuyến để chia sẻ niềm đam mê.

Điều giữ mọi người ở lại không chỉ là những con tem quý mà còn là tình cảm, sự gắn kết giữa những người cùng sở thích. Các thành viên mong muốn tiếp tục đồng hành để câu lạc bộ có thêm những cột mốc 35 năm, 40 năm và xa hơn nữa.

30 mùa hoa, mỗi mùa góp thêm một sắc màu cho hành trình lưu giữ ký ức. Và những con tem nhỏ bé vẫn tiếp tục kể câu chuyện về tình yêu lịch sử, văn hóa và con người qua nhiều thế hệ.

Thông điệp từ những bộ sưu tập của câu lạc bộ sưu tập tem Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM khiến người xem bị cuốn hút vào từng con tem nhỏ - Ảnh: K.ANH