Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

2 mẫu xe máy điện mới của Yamaha đều được sản xuất ở Việt Nam

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Yamaha vừa giới thiệu 2 mẫu xe máy điện NMAX E và XENTER E tại triển lãm EICMA 2026 ở Ý. Cả 2 đều do Yamaha Motor Việt Nam sản xuất.

Hai mẫu xe máy điện mới của Yamaha đều được sản xuất ở Việt Nam - Ảnh 1.

Yamaha trình làng hai mẫu xe máy điện mới ở châu Âu - Ảnh: Yamaha

Tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Ý), Yamaha đã trình làng hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên NMAX E và XENTER E. Đây là những sản phẩm nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện của hãng, hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày tại đô thị.

Đáng chú ý, theo tin từ Yamaha toàn cầu, cả hai mẫu xe đều được Yamaha Motor Việt Nam đảm nhận sản xuất. 

Điều này cho thấy, dù hai mẫu xe này mới ra mắt ở thị trường châu Âu, song hoàn toàn có khả năng sẽ được giới thiệu cho cả thị trường Việt Nam.

NMAX E và XENTER E có sự khác biệt về thiết kế và định hướng sử dụng.

Hai mẫu xe máy điện mới của Yamaha đều được sản xuất ở Việt Nam - Ảnh 2.

Yamaha NMAX E sẽ gần gũi với người Việt hơn - Ảnh: Yamaha

NMAX E được định vị là mẫu xe tay ga điện thể thao cao cấp dành cho thị trường toàn cầu, kế thừa những đặc trưng của dòng NMAX chạy xăng vốn quen thuộc với người Việt.

Xe sử dụng hệ truyền động điện eAxle nhỏ gọn, kết hợp pin lithium-ion cố định dung lượng 3,5kWh, cho phạm vi hoạt động 104km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC. Bộ sạc tích hợp tương thích với nguồn điện gia đình và các trạm sạc công cộng dành cho ô tô.

NMAX E sử dụng khung backbone mới, với pin và mô tơ đặt gần trung tâm nhằm tối ưu phân bổ trọng lượng và hạ thấp trọng tâm. Trang bị gồm ba chế độ lái S/T/E, màn hình TFT 5 inch, kết nối ứng dụng Yamaha Motor On để dẫn đường, theo dõi vị trí xe, quãng đường và dung lượng pin.

Xe còn có chức năng lùi, sàn để chân rộng và cốp dưới yên chứa được một mũ bảo hiểm full-face tùy kích thước.

Hai mẫu xe máy điện mới của Yamaha đều được sản xuất ở Việt Nam - Ảnh 3.

Nhưng Yamaha XENTER E sẽ tiện lợi hơn nhờ khả năng dùng chung trạm sạc với ô tô - Ảnh: Yamaha

Trong khi đó, XENTER E có thiết kế xe tay ga bánh lớn với cả hai bánh 16 inch, hướng đến khả năng vận hành ổn định và thoải mái trên đường không bằng phẳng. Xe sử dụng khung underbone riêng, kết hợp hệ truyền động eAxle và pin 3,5kWh tương tự NMAX E.

Phạm vi hoạt động của XENTER E đạt 108km theo chuẩn WMTC, nhỉnh hơn NMAX E 4km. Các trang bị cũng tương đồng, gồm ba chế độ lái S/T/E, màn hình TFT 5 inch, kết nối Yamaha Motor On, chức năng lùi, sàn để chân rộng và cốp chứa được một mũ bảo hiểm full-face tùy kích thước.

Hai mẫu xe máy điện mới của Yamaha đều được sản xuất ở Việt Nam: Có được đưa về nước? - Ảnh 4.Xe máy điện mới của Yamaha dùng chung trạm sạc với ô tô

Yamaha XENTER E là mẫu xe máy điện hoàn toàn mới, có khả năng vận hành tương đương xe xăng 125cc và có thể sử dụng trạm sạc công cộng dành cho ô tô điện.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Yamaha XENTER E Yamaha NMAX E xe máy Yamaha xe máy điện Yamaha

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất