2 mẫu xe máy điện mới của Yamaha đều được sản xuất ở Việt Nam

Yamaha trình làng hai mẫu xe máy điện mới ở châu Âu - Ảnh: Yamaha

Tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Ý), Yamaha đã trình làng hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên NMAX E và XENTER E. Đây là những sản phẩm nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện của hãng, hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày tại đô thị.

Đáng chú ý, theo tin từ Yamaha toàn cầu, cả hai mẫu xe đều được Yamaha Motor Việt Nam đảm nhận sản xuất.

Điều này cho thấy, dù hai mẫu xe này mới ra mắt ở thị trường châu Âu, song hoàn toàn có khả năng sẽ được giới thiệu cho cả thị trường Việt Nam.

NMAX E và XENTER E có sự khác biệt về thiết kế và định hướng sử dụng.

Yamaha NMAX E sẽ gần gũi với người Việt hơn - Ảnh: Yamaha

NMAX E được định vị là mẫu xe tay ga điện thể thao cao cấp dành cho thị trường toàn cầu, kế thừa những đặc trưng của dòng NMAX chạy xăng vốn quen thuộc với người Việt.

Xe sử dụng hệ truyền động điện eAxle nhỏ gọn, kết hợp pin lithium-ion cố định dung lượng 3,5kWh, cho phạm vi hoạt động 104km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC. Bộ sạc tích hợp tương thích với nguồn điện gia đình và các trạm sạc công cộng dành cho ô tô.

NMAX E sử dụng khung backbone mới, với pin và mô tơ đặt gần trung tâm nhằm tối ưu phân bổ trọng lượng và hạ thấp trọng tâm. Trang bị gồm ba chế độ lái S/T/E, màn hình TFT 5 inch, kết nối ứng dụng Yamaha Motor On để dẫn đường, theo dõi vị trí xe, quãng đường và dung lượng pin.

Xe còn có chức năng lùi, sàn để chân rộng và cốp dưới yên chứa được một mũ bảo hiểm full-face tùy kích thước.

Nhưng Yamaha XENTER E sẽ tiện lợi hơn nhờ khả năng dùng chung trạm sạc với ô tô - Ảnh: Yamaha

Trong khi đó, XENTER E có thiết kế xe tay ga bánh lớn với cả hai bánh 16 inch, hướng đến khả năng vận hành ổn định và thoải mái trên đường không bằng phẳng. Xe sử dụng khung underbone riêng, kết hợp hệ truyền động eAxle và pin 3,5kWh tương tự NMAX E.

Phạm vi hoạt động của XENTER E đạt 108km theo chuẩn WMTC, nhỉnh hơn NMAX E 4km. Các trang bị cũng tương đồng, gồm ba chế độ lái S/T/E, màn hình TFT 5 inch, kết nối Yamaha Motor On, chức năng lùi, sàn để chân rộng và cốp chứa được một mũ bảo hiểm full-face tùy kích thước.