700 con gà sắp xuất bán tại trang trại ở Quảng Trị bị 2 con chó xông vào cắn chết khiến chủ trang trại thiệt hại 70 triệu đồng - Ảnh: T.G.

Ngày 29-11, Công an xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã lập biên bản vụ 2 con chó xông vào trang trại chăn nuôi cắn chết 700 con gà tại địa phương.

Trước đó, chiều 28-11, Công an xã Cam Hồng nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Hiếu (60 tuổi, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Cam Hồng) về việc 700 con gà trong trang trại của mình vừa bị 2 con chó chưa xác định nguồn gốc xông vào cắn chết.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Cam Hồng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan công an ghi nhận tại trang trại của ông Hiếu có 700 con gà đã chết, trọng lượng mỗi con khoảng 2,3kg, trên mình có nhiều vết thương.

Tại hiện trường còn có 2 con chó đã chết. Theo trình bày của ông Hiếu, số gà trên chết do bị 2 con chó cắn. Ông Hiếu cho biết đã đánh chết 2 con chó để cứu số gà còn lại trong trang trại.

Chủ trang trại ước tính thiệt hại do vụ việc gây ra khoảng 70 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Công an xã Cam Hồng cho biết trang trại nằm tách biệt giữa đồng, 2 con chó gây ra vụ việc chưa xác định được chủ sở hữu.

Hỏi trách nhiệm của chủ sở hữu vật nuôi khi vật nuôi gây ra vụ việc, đơn vị này cho biết hiện vẫn đang xác minh chủ sở hữu của 2 con chó nói trên.

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