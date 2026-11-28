Xe Trung Quốc ngày càng tăng nhận diện ở Việt Nam - Ảnh: Đại lý

Theo ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 14.843 ô tô con đăng ký lần đầu thuộc 11 thương hiệu Trung Quốc. Thị trường hiện có nhiều cái tên như BYD, MG, Geely, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, danh mục sản phẩm cũng đa dạng hơn trước.

Đáng chú ý, cách tổ chức kinh doanh của các hãng đã thay đổi so với những lần gia nhập thị trường trước đây.

Hai lần vào Việt Nam, xe Trung Quốc gặp khó vì đâu?

Từ những năm 2000, Việt Nam bắt đầu xuất hiện các thương hiệu ô tô Trung Quốc như Chery, Lifan, Geely và BYD.

Phần lớn xe được nhập khẩu thông qua doanh nghiệp phân phối quy mô nhỏ, lợi thế chủ yếu nằm ở giá thấp.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn lo ngại về độ bền, chất lượng, an toàn và khả năng cung cấp phụ tùng. Một số mẫu xe còn bị nhận xét có thiết kế tương đồng với sản phẩm của hãng khác.

Khi sức mua không đạt kỳ vọng, nhiều thương hiệu lần lượt rời thị trường. Việc một số đơn vị phân phối ngừng kinh doanh cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo hành, sửa chữa của người đã mua xe.

Các hãng xe Trung Quốc từng vào Việt Nam chủ yếu bằng xe giá rẻ nhưng không quá thành công - Ảnh: TRẦN ĐẠT

Giai đoạn 2017 - 2021, ô tô Trung Quốc tiếp tục được đưa về Việt Nam, chủ yếu qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân.

Những mẫu xe như Zotye Z8, Brilliance V7 và BAIC Beijing X7 từng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị và giá bán cạnh tranh. Riêng Beijing X7 được đơn vị nhập khẩu công bố nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trong tháng đầu mở bán vào cuối năm 2020.

Dù vậy, sức hút ban đầu không đủ bảo đảm hoạt động kinh doanh lâu dài. Một số mẫu xe dần ngừng được nhập về, trong khi hệ thống dịch vụ và nguồn cung phụ tùng còn hạn chế.

"Có những đơn vị chỉ nhập xe về bán. Khi kinh doanh không thuận lợi, họ lại rút lui. Đến lúc xe cần phụ tùng mà không có nguồn cung thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là khách hàng", ông Vũ Tấn Công nhận xét.

Theo ông Công, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều thương hiệu Trung Quốc trước đó không duy trì được vị trí tại Việt Nam.

Có những mẫu xe từng gây sốt một thời nhưng sau đó lại dừng bán - Ảnh: LÊ CÔNG TRUNG HIẾU

Lần trở lại thứ ba: Các hãng xe Trung Quốc thay đổi chiến lược

Ở giai đoạn hiện nay, nhiều thương hiệu xe Trung Quốc lựa chọn hợp tác với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh ô tô tại Việt Nam.

Theo ông Vũ Tấn Công, thị trường đang có 3 mô hình đáng chú ý.

BYD thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và phát triển hệ thống đại lý. Geely cùng Lynk & Co hợp tác với Tasco thông qua hình thức phân phối độc quyền. Trong khi đó, Omoda và Jaecoo thuộc Chery liên doanh với Geleximco, đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy.

Việc hợp tác với doanh nghiệp trong nước còn giúp các hãng lựa chọn sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng Việt Nam.

Theo ông Đoàn Anh Dũng, chuyên gia ô tô phụ trách kênh Xế Cưng, khi cùng tham gia đầu tư từ đầu, nhà phân phối có cơ sở để đề xuất với hãng về cấu hình, trang bị và kế hoạch đưa xe ra thị trường.

Các thương hiệu Trung Quốc vào Việt Nam nay chọn con đường bền vững hơn bằng cách hợp tác với các đối tác lớn - Ảnh: Đại lý

Một ví dụ là Geely EX2 bắt đầu bán tại Việt Nam vào tháng 3-2026, khoảng bốn tháng sau khi được công bố giá tại Thái Lan. Theo đại lý, có thời điểm khách hàng phải đăng ký danh sách chờ mua xe.

Với Lynk & Co, Việt Nam được lựa chọn là thị trường đầu tiên của thương hiệu tại Đông Nam Á. Ngoài các sản phẩm phổ thông, hãng còn đưa về những mẫu xe cao cấp như 08 EM-P và trưng bày Lynk & Co 900.

Tasco có thế mạnh ở nền tảng kinh doanh đa thương hiệu ô tô lâu năm - Ảnh: Tasco

Những thay đổi trong hoạt động phân phối phần nào được thể hiện qua số lượng xe đăng ký mới.

Theo ông Vũ Tấn Công, trong 9 tháng đầu năm 2026, nhóm BYD ghi nhận 4.029 xe. Geely và Lynk & Co đạt tổng cộng 3.772 xe, trong khi Omoda và Jaecoo có 3.361 xe.

Đây là ba cái tên tạo nên thế "chân vạc" trong nhóm thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời đại diện cho ba mô hình kinh doanh khác nhau.

Cả ba đều có sản phẩm được vinh danh tại Car Choice Awards 2026, gồm Geely EX2, Jaecoo J5 và BYD M6. Điều này cho thấy, ngoài quy mô phân phối và lượng xe đăng ký, việc phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng cũng là một yếu tố cạnh tranh.

EX2 là một trong những mẫu xe Trung Quốc nổi bật được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 - Ảnh: VIMS

Ngoài sản phẩm, dịch vụ hậu mãi cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động của các hãng xe. Người mua cần được bảo đảm về bảo dưỡng, sửa chữa và nguồn cung phụ tùng trong suốt quá trình sử dụng.

Theo ông Vũ Tấn Công, nếu nhà nhập khẩu rút khỏi thị trường do kinh doanh không hiệu quả, khách hàng có thể gặp khó khăn khi cần thay thế linh kiện. Vì vậy, các hãng cần hợp tác với những nhà phân phối có đủ năng lực đầu tư hệ thống đại lý, kho phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng.

Tuy nhiên, quy mô nhà phân phối chưa đủ bảo đảm thành công. Khả năng duy trì hoạt động lâu dài còn phụ thuộc vào việc lựa chọn sản phẩm, phát triển mạng lưới dịch vụ và cung cấp phụ tùng trong suốt quá trình sử dụng xe.