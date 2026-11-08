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Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Từng xuất hiện tại Việt Nam từ cuối thập niên 1990, Piaggio Typhoon vừa trở lại với thế hệ thứ 3 tại triển lãm EICMA 2026, mang thiết kế hiện đại hơn cùng nhiều nâng cấp về trang bị.

Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 1.

Typhoon là một trong những dòng xe tay ga đô thị có lịch sử lâu đời của Piaggio. Ở phiên bản mới, Typhoon được làm mới thiết kế và nâng cấp trang bị theo hướng hiện đại hơn - Ảnh: Piaggio

Piaggio Typhoon trở lại sau 6 năm vắng bóng

Tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Ý, Piaggio đã giới thiệu thế hệ thứ 3 của Typhoon, mẫu xe tay ga đô thị từng có mặt tại Việt Nam từ những ngày đầu thương hiệu Ý thâm nhập thị trường.

Ra mắt lần đầu vào năm 1993, Typhoon là một trong những dòng xe có lịch sử lâu đời của Piaggio. Dù không phổ biến như Vespa, Zip hay X9, mẫu xe này cũng từng góp mặt trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam vào cuối thập niên 1990.

Sau hơn 30 năm xuất hiện, Typhoon mới trải qua 3 thế hệ. Phiên bản mới được giới thiệu sau 6 năm kể từ khi thế hệ thứ 2 ngừng sản xuất.

Trước đây, Typhoon còn được biết đến với phong cách thể thao pha trộn yếu tố địa hình. Mẫu xe này từng tham gia các giải đua khắc nghiệt như Baja Aragón tại Tây Ban Nha và Baja 1000 tại Mexico.

Ở thế hệ mới, Piaggio tiếp tục duy trì những đặc điểm nhận diện truyền thống, đồng thời điều chỉnh thiết kế và trang bị để phù hợp hơn với nhu cầu đi lại trong đô thị.

Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 2.
Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 3.

Piaggio mô tả mẫu xe này là “không ngại đường ray, đường lát đá hay ổ gà” - Ảnh: Piaggio

Phần đầu xe vẫn mang kiểu dáng "mỏ vịt" đặc trưng từ thế hệ đầu tiên, kết hợp cụm đèn pha bố trí thấp trên mặt nạ trước. Thân xe được thiết kế gọn gàng, các đường nét mang phong cách thể thao.

Một điểm đáng chú ý là sàn để chân phẳng, cho phép người dùng đặt ba lô, túi xách hoặc đồ mua sắm. Xe cũng có móc treo đồ phía sau yếm trước.

Theo Piaggio, Typhoon mới được phát triển theo hướng nhẹ, chắc chắn, dễ điều khiển và có chi phí bảo dưỡng thấp. Hãng cho biết thiết kế bánh xe và hệ thống treo hướng đến khả năng đi trên những mặt đường không bằng phẳng, bao gồm đường lát đá, đường ray tàu điện và ổ gà.

Động cơ 124cc, màn hình TFT 5 inch

Piaggio Typhoon thế hệ thứ 3 sử dụng động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí cưỡng bức, sử dụng trục cam đơn SOHC và 3 van.

Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 4.
Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 5.
Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 6.

Xe có nhiều lựa chọn màu sắc - Ảnh: Piaggio

Động cơ sản sinh công suất tối đa 7,8kW (khoảng 10,6 mã lực) tại 7.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,4Nm tại 6.200 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, hộp số vô cấp CVT và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+.

Khung xe được chế tạo từ ống thép cường độ cao với các vị trí gia cường bằng kết cấu hàn. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước có hành trình 68mm và giảm xóc đơn phía sau, cho phép điều chỉnh tải trước lò xo theo 4 cấp độ.

Cả hai bánh đều sử dụng vành 14 inch, đi kèm lốp không săm kích thước 120/70-14. Đây là kích thước nằm giữa nhóm xe tay ga nhỏ sử dụng bánh 12 inch và các mẫu xe bánh lớn 16 inch.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 220mm với kẹp phanh nổi 2 piston và phanh tang trống phía sau đường kính 140mm. Xe được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh.

Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh - Ảnh 7.

Giữa những gian trưng bày đầy ắp mô tô công suất 200 mã lực và các hệ thống điện tử phát triển từ công nghệ xe đua, những mẫu xe tay ga thực dụng, thông minh vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhu cầu đi lại hằng ngày - Ảnh: Piaggio/EICMA

Về công nghệ, Typhoon mới được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, thay thế cụm đồng hồ truyền thống. Hệ thống này hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua nền tảng Piaggio MIA, cho phép hiển thị một số chức năng từ điện thoại trên màn hình xe.

Mẫu xe có chiều dài 1.985mm, rộng 806mm và chiều cao yên 797mm. Bình nhiên liệu dung tích 6 lít, trong đó có khoảng 1,2 lít dự trữ.

Piaggio giới thiệu Typhoon mới với 4 tùy chọn màu sắc gồm Nero Monsone (đen), Bianco Boreale (trắng), Grigio Scirocco (xám) và Blu Oceano (xanh dương).

Hiện hãng chưa công bố giá bán cũng như thời điểm phân phối chính thức của Typhoon thế hệ thứ 3. Kế hoạch đưa mẫu xe này đến các thị trường ngoài châu Âu cũng chưa được xác nhận.

Xe máy Piaggio một thời xôn xao Việt Nam bất ngờ được hồi sinh, thêm công nghệ mới, không ngại ổ gà - Ảnh 8.Vespa 946 ra 1.000 chiếc đặc biệt năm 2023, giá dự kiến không hề rẻ

Giá bán của chiếc Vespa 946 đặc biệt này chưa được công bố và hãng xe Ý dự kiến giao xe từ giữa năm nay.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Piaggio xe máy Piaggio Piaggio Typhoon

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