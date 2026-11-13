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Vườn măng cụt trăm tuổi ở Cần Thơ được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao

tác giả
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

Vườn măng cụt từng được nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chọn làm nơi nói chuyện với 100 chủ tịch Hội nông dân xã, phường ở thành phố Cần Thơ vừa được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Vườn măng cụt trăm tuổi ở Cần Thơ được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tấn (thứ ba từ phải qua) chụp hình lưu niệm cùng nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bên gốc cây măng cụt trăm tuổi - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 13-11, ông Nguyễn Văn Tấn, chủ khu du lịch sinh thái vườn măng cụt 100 tuổi ở xã Thạnh Xuân (thành phố Cần Thơ) xác nhận khu du lịch vườn măng cụt của gia đình ông vừa được thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Đây là vườn măng cụt được ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội - chọn làm nơi nói chuyện với 100 chủ tịch Hội nông dân phường, xã của thành phố Cần Thơ về chủ đề chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp vào giữa năm 2026.

Tại đây, ông Lê Minh Hoan đã thiết kế tặng ông Nguyễn Văn Tấn mẫu bao bì, trên bao bì có câu chuyện của ông Tấn và vườn măng cụt của ông. Thông điệp của ông Hoan qua buổi nói chuyện là người nông dân không chỉ bán măng cụt mà cần "bán" luôn cả câu chuyện của chủ vườn măng cụt.

Trước đó, hôm qua (12-11), hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026.

Có 46 sản phẩm của 28 chủ thể được đưa ra xem xét, gồm 35 sản phẩm đề nghị công nhận mới, 10 sản phẩm đề nghị công nhận lại và 1 sản phẩm đề nghị nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Hội nghị thống nhất kết quả phân hạng đối với toàn bộ 46 sản phẩm, gồm 11 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 35 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Ngoài các sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản đặc trưng của địa phương, đợt công nhận sản phẩm OCOP này còn có những sản phẩm, dịch vụ mới như xương rồng Ngọc Minh của hộ kinh doanh Long Phú và dịch vụ du lịch sinh thái vườn măng cụt 100 tuổi của hộ kinh doanh Khu du lịch sinh thái vườn măng cụt của ông Nguyễn Văn Tấn.

Được biết vườn trái cây của ông Nguyễn Văn Tấn rộng khoảng 2,3ha, trong đó có hơn 1ha trồng cây măng cụt đều có tuổi đời hàng chục năm, trong đó có hai cây măng cụt lên đến trăm năm tuổi.

Vào mùa măng cụt, từ tháng 4 đến tháng 8, du khách có thể đến tận vườn thưởng thức trái cây, dùng các món ăn chế biến từ măng cụt, chèo ghe tham quan vườn cây.

Vườn măng cụt trăm tuổi ở Cần Thơ được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao - Ảnh 3.Ông Lê Minh Hoan chia sẻ việc bán măng cụt, 'bán' luôn người trồng măng cụt

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ cách bán sản phẩm, 'bán' luôn người nông dân và 'bán' luôn sự tử tế để sản phẩm được bán giá cao, có thương hiệu.

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CHÍ QUỐC
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    Chủ đề: thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Tấn dịch vụ du lịch sinh thái vườn măng cụt xã Thạnh Xuân Lê Minh Hoan

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