Vụ vợ chồng giáo sư gốc Việt bị bắn chết: Nghi phạm thừa nhận giết cha ruột và mẹ kế

Nghi phạm Asia Nguyen-Duy, trước đây có tên Daniel Jones, xuất hiện tại Tòa án thành phố Oberlin, bang Ohio, ngày 29-10 - Ảnh: AP

Theo Đài NBC News ngày 31-10, các công tố viên Mỹ đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết liên quan đến vụ sát hại giáo sư Pipo Nguyễn Duy (64 tuổi) và vợ là bà Tran Thi Phong (56 tuổi) tại nhà riêng ở thành phố Oberlin, bang Ohio, hôm 28-10.

Nghi phạm là Daniel Jones (31 tuổi), con trai ruột của ông Nguyễn Duy, hiện sinh sống tại bang Oregon.

Tại phiên trình diện trước tòa ngày 29-10, người này cho biết đã đổi tên thành Asia Nguyen-Duy và đề nghị được sử dụng đại từ trung tính về giới.

Theo công tố viên, trước khi bị bắt, nghi phạm đã gõ cửa nhà một phụ nữ tại Oberlin và nhờ người này quay video để đăng lên mạng xã hội.

Trong đoạn video, Asia Nguyen-Duy tuyên bố mình đang tìm cách thoát khỏi một giáo phái, đồng thời nói: "Mọi việc tôi làm đều xuất phát từ ý muốn của chính tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Cảnh sát sau đó nhận được tin báo về một người có vẻ ngoài nhếch nhác xuất hiện trong khu vực. Khi tiếp cận nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết trầy xước trên mặt cùng các vết thương ở cánh tay và bàn tay.

Giáo sư Pipo Nguyễn Duy - Ảnh: AP

Hãng tin AP dẫn lời công tố viên thành phố Oberlin Zachary Simonoff cho biết Asia Nguyen-Duy đã thừa nhận với cảnh sát rằng mình giết các thành viên trong gia đình, đồng thời cung cấp địa chỉ nhà của cha ruột và mẹ kế.

Ông Simonoff cũng thông báo với thẩm phán Farah Emeka thuộc Tòa án thành phố Oberlin rằng mẹ ruột của nghi phạm đã liên hệ với cảnh sát, cho biết con mình "đang trong tình trạng loạn thần" và cần được dùng thuốc điều trị.

Khi đến kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát phát hiện thi thể ông Nguyễn Duy ở tầng một và bà Phong trong phòng ngủ trên lầu. Cả hai đều bị bắn chết.

Đáng chú ý, khẩu súng được sử dụng trong vụ án đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo AP, tại phiên trình diện đầu tiên trước tòa ngày 29-10, nghi phạm xuất hiện với khuôn mặt có hình xăm và dính máu. Các cảnh sát ban đầu phải khiêng người này vào phòng xử án, trước khi đưa trở lại trên một chiếc ghế có bánh xe.

Nghi phạm được khiêng vào phòng xử án ngày 29-10 - Ảnh: X

Công tố viên Zachary Simonoff cũng tiết lộ mẹ ruột của nghi phạm từng liên hệ cảnh sát, cho biết con mình đang trong tình trạng "loạn thần" và cần được dùng thuốc điều trị.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án.

Asia Nguyen-Duy hiện đối mặt với 6 cáo buộc giết người, 4 cáo buộc hành hung nghiêm trọng và 1 cáo buộc làm sai lệch chứng cứ. Thẩm phán ấn định mức bảo lãnh 3 triệu USD, viện dẫn tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Vụ án đã được chuyển lên Tòa án Common Pleas hạt Lorain để đại bồi thẩm đoàn xem xét. Nghi phạm hiện bị giam tại nhà tù hạt Lorain.