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Vợ chồng giáo sư gốc Việt nổi tiếng bị bắn chết tại nhà, nghi phạm là con trai

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Giáo sư Pipo Nguyễn Duy và vợ được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Mỹ. Cảnh sát đã bắt giữ con trai ông với cáo buộc giết người.

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Cảnh sát có mặt bên ngoài ngôi nhà nơi giáo sư Pipo Nguyễn Duy và vợ bị sát hại ở bang Ohio, Mỹ - Ảnh: NEWS5CLEVELAND

Theo tờ New York Times, ngày 28-10 (giờ địa phương), cảnh sát bang Ohio (Mỹ) đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi bị cáo buộc bắn chết cha ruột và mẹ kế tại nhà riêng ở thành phố Oberlin, bang Ohio.

Hai nạn nhân được xác định là ông Pipo Nguyễn Duy (64 tuổi), giáo sư nhiếp ảnh kiêm trưởng bộ môn nghệ thuật tạo hình tại Đại học Oberlin, và vợ là bà Tran Thi Phong (56 tuổi).

Nghi phạm là Daniel Jones (31 tuổi), con trai ruột của ông Pipo Nguyễn Duy, hiện sinh sống tại thành phố Ashland, bang Oregon.

Theo cảnh sát, khoảng 9h sáng 28-10 (giờ địa phương), lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ cháy ô tô tại bãi đậu xe của Nhạc viện Oberlin.

Kiểm tra chiếc Toyota của Jones, cảnh sát phát hiện ví, hộ chiếu và đạn thật. Nghi phạm được tìm thấy hơn một giờ sau đó tại địa điểm cách hiện trường khoảng 1,6km.

Sau khi tiếp xúc với Jones, cảnh sát quyết định đến nhà gia đình nghi phạm, cách nơi xảy ra vụ cháy ô tô khoảng hai dãy phố, để kiểm tra tình trạng an toàn của những người bên trong.

Khi phá cửa vào nhà, họ phát hiện thi thể ông Pipo Nguyễn Duy ở tầng một, trong khi bà Phong nằm trong phòng ngủ trên lầu. Cả hai đều trúng nhiều phát đạn.

Vợ chồng giáo sư gốc Việt bị bắn chết tại nhà, nghi phạm là con trai - Ảnh 1.

Nghi phạm Daniel Jones xuất hiện tại phiên điều trần ngày 29-10 - Ảnh: FOX8

Jones đã bị truy tố với 6 tội danh giết người, 4 tội danh hành hung nghiêm trọng và một tội danh làm sai lệch chứng cứ. Hiện cảnh sát chưa xác định được động cơ gây án.

Ngày 29-10, nghi phạm đã xuất hiện tại Tòa án thành phố Oberlin để dự phiên điều trần đầu tiên. Đoạn video do Đài WKYC-TV ghi lại cho thấy các cảnh sát phải khiêng Jones vào phòng xử án.

Jones hiện vẫn đang bị giam giữ. Thẩm phán ấn định mức tiền bảo lãnh đối với nghi phạm là 3 triệu USD (khoảng 77,5 tỉ đồng).

Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng Đại học Oberlin, nơi ông Pipo Nguyễn Duy đã giảng dạy gần ba thập kỷ.

Hiệu trưởng Đại học Oberlin Carmen Twillie Ambar đã bày tỏ tiếc thương, đồng thời mô tả ông là một giảng viên được yêu mến, có niềm đam mê nhiếp ảnh và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên.

"Cộng đồng Đại học Oberlin sẽ còn đau buồn trong một thời gian rất dài. Khi cú sốc này qua đi, tất cả sẽ phải học cách đối diện với mất mát", bà Ambar chia sẻ.

Theo sinh viên Edie Carey, sau khi hay tin ông qua đời, nhiều sinh viên đã lập các khu tưởng niệm trong khuôn viên trường, trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh do chính ông thực hiện để bày tỏ lòng tiếc thương.

Dù sinh sống và làm việc tại Mỹ nhiều năm, ông Pipo Nguyễn Duy vẫn rất gắn bó với quê hương Việt Nam, đặc biệt thông qua các sáng tác nghệ thuật khai thác ký ức, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Mới hồi tháng 6-2026, ông góp mặt trong triển lãm Trầm tích của ánh sáng tại TP.HCM, cùng 17 nghệ sĩ trong và ngoài nước kể câu chuyện về Việt Nam đương đại qua nhiếp ảnh. Tại triển lãm, ông đã mang đến góc nhìn của một người xa quê lâu năm trở về quan sát quê hương.

Theo New York Times, ông Pipo Nguyễn Duy là một nghệ sĩ có nhiều thành tựu, từng nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có học bổng Guggenheim dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật và học thuật.

Vợ chồng giáo sư gốc Việt bị bắn chết tại nhà, nghi phạm là con trai - Ảnh 3.18 nghệ sĩ kể chuyện Việt Nam đương đại bằng trầm tích của ánh sáng

Một bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc đã qua, nhưng nhiều bức ảnh đặt cạnh nhau có thể kể chuyện của một thời đại. Với 'Trầm tích của ánh sáng', 18 nghệ sĩ đa phong cách cùng góp những lát cắt về ký ức, lịch sử và đời sống đương đại, mở ra cuộc đối thoại về Việt Nam đang chuyển mình.

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    Chủ đề: Giáo sư Pipo Nguyễn Duy Mỹ

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