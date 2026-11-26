Một góc đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 26-11, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa có báo cáo về tình hình triển khai các dự án trong Khu kinh tế Phú Quốc.

Đến nay Phú Quốc có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng 10.030ha, tổng vốn đầu tư 625.816 tỉ đồng.

Trong đó có 59 dự án (tổng vốn đầu tư khoảng 21.874 tỉ đồng) đã đi vào hoạt động; 8 dự án được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt phục vụ Năm APEC 2027...

Ngoài ra còn có 106 dự án với diện tích khoảng 5.092ha đã được giao đất, cho thuê đất; 91 dự án được giao với diện tích 2.920ha đang thực hiện trình tự thủ tục đầu tư và 35 dự án được giao nhưng chưa triển khai…

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã trình UBND tỉnh An Giang thu hồi chủ trương đầu tư hoặc hủy chủ trương 23 dự án. Trong đó có 19 dự án đã ban hành quyết định thu hồi chủ trương đầu tư.

Đơn vị liên quan yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bảo đảm đầu tư thực hiện dự án với tổng số tiền khoảng 114 tỉ đồng; lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư 10 dự án và chuyển cấp thẩm quyền xử phạt với tổng số tiền 765 triệu đồng.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có quyết định chấm dứt hoạt động đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton ở Dương Tơ (đặc khu Phú Quốc) sau nhiều năm bỏ hoang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giao đất cho nhà đầu tư làm dự án, việc xác định giá đất chưa kịp thời nên dự án chậm triển khai, kéo dài thời gian thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, nên nhiều dự án tạm ngưng chờ xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo cấp thẩm quyền.

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiến nghị UBND đặc khu Phú Quốc tiếp tục xử lý các dự án còn một phần đất chưa sạch để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai đưa dự án đi vào hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cần sớm thực hiện xác định giá đất cho 13 dự án để thực hiện tốt công tác đầu tư.

