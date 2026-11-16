Vụ làm đường cho huyện, đòi nợ 10 năm chưa xong: Một xã đã trả 585 triệu đồng

Ông Nguyễn Nhiều, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai, bên con đường do doanh nghiệp thi công từ 10 năm trước đến nay vẫn chưa được trả hết nợ - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 16-11, Báo điện tử Tuổi Trẻ nhận được thông tin phản hồi của Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, liên quan việc thi hành án khoản nợ làm đường của các đơn vị kế thừa nghĩa vụ UBND huyện Chư Sê (cũ) đối với Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mà Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Theo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, trong vụ án này, các pháp nhân kế thừa nghĩa vụ của UBND huyện Chư Sê là UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê.

Các đơn vị trên có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai các khoản tiền nợ gốc lần lượt là 936 triệu đồng, 585,58 triệu đồng, 761 triệu đồng.

Đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ trả lãi chậm thi hành án theo nội dung các bản án.

Sau khi thụ lý thi hành, cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cụ thể, đã tổ chức làm việc với cơ quan, đơn vị là người phải thi hành án. Xác định phương thức, thời gian để tự nguyện thi hành án và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Từ đó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo yêu cầu UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê hoàn thành nghĩa vụ thi hành án trong quý 3-2026.

Do chưa hoàn thành nghĩa vụ theo thời hạn nêu trên, ngày 26-10, Thi hành án dân sự tỉnh có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bố trí kinh phí hoặc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tài chính để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thi hành án trước ngày 15-11.

Dù vậy đến nay theo thông tin Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cung cấp, chỉ có UBND xã Ia Ko đã thực hiện thanh toán xong khoản tiền gốc 585,58 triệu đồng (chưa trả lãi chậm nộp). Đối với 2 đơn vị còn lại là UBND xã Chư Sê và Ban Quản lý Chư Sê vẫn chưa tổ chức thi hành.

Do đó trong thời gian tới, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc người phải thi hành án thi hành nghĩa vụ của mình theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đúng quy định.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 16-11, ông Nguyễn Nhiều, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai, xác nhận tới nay doanh nghiệp chỉ mới nhận được khoản thanh toán nợ gốc của UBND xã Ia Ko. Các đơn vị còn lại vẫn chưa có thông tin phản hồi về thời điểm trả nợ.

Làm đường cho huyện, trầy trật 10 năm đòi nợ Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, Công ty TNHH Thuận Nghĩa Gia Lai trúng thầu làm đường giao thông tại nhiều công trình ở địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Gia Lai, trong giai đoạn năm 2016. Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư còn nợ tiền nhà thầu kéo dài 10 năm không trả. Doanh nghiệp sau đó khởi kiện đòi nợ và được tòa tuyên thắng kiện. Tòa tuyên buộc 3 pháp nhân kế thừa khoản nợ của UBND huyện Chư Sê phải có trách nhiệm trả nợ số tiền 2,28 tỉ đồng. Trong đó UBND xã Chư Sê nợ 936 triệu đồng; Ban Quản lý xã Chư Sê nợ 761 triệu đồng; UBND xã Ia Ko nợ 585 triệu đồng.