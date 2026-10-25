VRG tuyên dương 228 học sinh, sinh viên là con em người lao động

Toàn cảnh buổi lễ tuyên dương - Ảnh: PHÚC ĐẠT

14 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên

Ngày 25-10, VRG phối hợp với Hội Khuyến học 28-10 và Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó - Học giỏi" năm học 2025-2026. Có 228 học sinh, sinh viên được tuyên dương tại buổi lễ, trong tổng số 853 em được khen thưởng trong năm học này.

Tri ân các đơn vị tài trợ cho quỹ khuyến học - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Chương trình là một trong những hoạt động chăm lo con em cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của ngành cao su, đồng thời hướng đến kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28-10-1929 - 28-10-2026) và 20 năm thành lập VRG (30-10-2006 - 30-10-2026).

Được thành lập năm 2012, Hội Khuyến học 28-10 hỗ trợ học sinh, sinh viên là con em người lao động trong tập đoàn, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập. Qua 14 năm hoạt động, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần vun đắp tinh thần hiếu học và tạo điều kiện để nhiều học sinh, sinh viên tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Theo số liệu được công bố tại buổi lễ, từ khi thành lập hội đến nay, có 7.051 học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương; hàng ngàn em được nhận học bổng. Trong đó có nhiều em thuộc gia đình khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa và là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Quản lý và Điều hành Quỹ Khuyến học 28-10 phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Số học sinh, sinh viên được tuyên dương tăng từ 263 em năm 2013 lên 853 em trong năm học 2025-2026, gấp khoảng 3,3 lần. Từ năm 2013 đến nay, Quỹ Khuyến học 28-10 đã huy động hơn 63 tỉ đồng, trong đó 28,4 tỉ đồng được trao cho học sinh, sinh viên.

Nguồn quỹ được hình thành từ sự đóng góp, đồng hành của các đơn vị thành viên, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Theo VRG, sự tham gia của các cấp công đoàn, nhà trường và phụ huynh góp phần duy trì hoạt động khuyến học, tạo thêm điều kiện để con em người lao động tiếp tục học tập.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn trân trọng ghi nhận và cảm ơn các đơn vị thành viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ Khuyến học 28-10. Sự chung tay của các cấp công đoàn, đơn vị, thầy cô giáo và phụ huynh là nguồn lực quan trọng để tiếp tục duy trì, phát triển phong trào, tạo thêm cơ hội học tập cho con em người lao động.

Gắn chăm lo giáo dục với phát triển nguồn nhân lực

VRG hiện hoạt động trong các lĩnh vực trồng, chế biến và kinh doanh cao su; chế biến gỗ; sản phẩm công nghiệp cao su; đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Quá trình phát triển các lĩnh vực này đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực có chuyên môn, khả năng thích ứng và năng lực ứng dụng khoa học - công nghệ.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi, việc tạo điều kiện học tập, khuyến khích tư duy sáng tạo và bồi dưỡng năng lực cho thế hệ trẻ là một trong những nội dung được tập đoàn đề cập trong hoạt động chăm lo người lao động.

Ông Trương Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phó Ban Thường trực Ban Quản lý và Điều hành Qũy Khuyến học 28-10 phát biểu khai mạc - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Trong 9 tháng đầu năm 2026, VRG ghi nhận doanh thu hơn 29.428 tỉ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.818 tỉ đồng, tăng 9,6%. Thu nhập bình quân của hơn 80.000 lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam báo cáo quỹ khuyến học - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Kết quả sản xuất, kinh doanh là một trong những cơ sở để doanh nghiệp duy trì các chính sách đối với người lao động. Bên cạnh thu nhập và phúc lợi, hoạt động khuyến học hướng đến hỗ trợ con em người lao động có thêm điều kiện theo đuổi việc học.

Các em HSSV có thành tích xuất sắc vinh dự nhận quỹ khuyến học - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Thông qua Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó - Học giỏi" năm học 2025-2026, VRG tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung tay chăm lo thế hệ trẻ. Việc tiếp sức cho những học sinh, sinh viên giàu nghị lực hôm nay chính là góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực tương lai, tiếp nối truyền thống 97 năm "Phú Riềng Đỏ", đóng góp vào sự phát triển bền vững của Ngành Cao su Việt Nam.