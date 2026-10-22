Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khởi công KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 với vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng

tác giả
PHÚC ĐẠT
PHÚC ĐẠT
PHÚC ĐẠT

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 có diện tích gần 317ha, tổng vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp, mở rộng khả năng thu hút đầu tư tại khu vực.

- Ảnh 1.

Nghi thức khởi công dự án - Ảnh: Phúc Đạt

Sáng 22-10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2, với diện tích 316,77ha và tổng vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng.

Hạt nhân công nghiệp sinh thái quy mô hơn 500ha

Lễ khởi công diễn ra nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (1929 - 2026) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo TP Đồng Nai, các sở, ngành, chính quyền địa phương, lãnh đạo VRG và các doanh nghiệp liên quan, cùng các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

Dự án nằm trên địa bàn phường Đồng Phú và phường Bình Phước (TP Đồng Nai). Khi đi vào hoạt động, KCN giai đoạn 2 sẽ kết hợp với KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 1 (189ha) và KCN Nam Đồng Phú (69,4ha) hình thành cụm khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 575ha.

Theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-KCNKKT ngày 19-6-2026 của Ban Quản lý các KCN - Khu kinh tế, dự án giai đoạn 2 gồm hai phân khu. Khu A có diện tích 132,75ha, kết nối với khu công nghiệp hiện hữu; khu B 184,02ha, nằm dọc trục giao thông chính.

Hơn 70,9% diện tích được bố trí cho nhà máy, kho tàng. Ngoài ra, chủ đầu tư dành 15,2ha để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 1 hiện đạt tỉ lệ lấp đầy 99-100%, theo thông tin từ doanh nghiệp. KCN này thu hút 117 dự án, gồm 60 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 353 triệu USD và 58 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn hơn 2.655 tỉ đồng, tạo việc làm cho gần 20.800 lao động.

- Ảnh 3.

Ông Lê Duy Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Phúc Đạt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú cho hay: "Dự án KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 nằm trong chiến lược mở rộng không gian thu hút đầu tư, nâng cao năng lực tiếp nhận dự án của địa phương. Doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đúng quy hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường. Hướng đến việc xây dựng dự án thành điểm đến phát triển bền vững, hiện đại và minh bạch."

Đầu tư hạ tầng, tăng kết nối giao thông

- Ảnh 4.

Ông Trần Như Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Phúc Đạt

KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 tiếp giáp đường ĐT.741 và đường ĐH.507 rộng 100m. Theo thông tin dự án, khu công nghiệp cách trung tâm TP.HCM khoảng 89km, sân bay Tân Sơn Nhất 95km, cảng Thạnh Phước 60km và sân bay quốc tế Long Thành 120km.

Khu vực cũng đang triển khai các tuyến đường kết nối từ ĐT.741 với trục tạo lực Đồng Phú - Bình Dương. Những tuyến đường này được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giữa khu công nghiệp với các trung tâm sản xuất và đầu mối vận tải trong vùng.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án được quy hoạch hệ thống điện 22kV, trạm biến áp 110kV, hệ thống cấp nước và thoát nước riêng biệt, cùng trạm xử lý nước thải có công suất 2.500m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý được yêu cầu đáp ứng quy chuẩn môi trường áp dụng.

Dự án cũng bố trí các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, không gian văn hóa - thể thao, trạm phòng cháy chữa cháy và hạ tầng lưu trú, phục vụ nhu cầu của người lao động và chuyên gia. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, các tiện ích này hướng đến quy mô phục vụ khoảng 10.000 người lao động và chuyên gia.

- Ảnh 6.

Hình ảnh tại buổi lễ - Ảnh: Phúc Đạt

Đại diện VRG, ông Trần Như Hùng - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn - cho biết việc triển khai giai đoạn 2 nằm trong định hướng phát triển hạ tầng công nghiệp xanh của doanh nghiệp. VRG sẽ hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng và định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đồng Nai - cho rằng dự án có thể góp phần tăng năng lực thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp - logistics của địa phương. Chính quyền thành phố sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp, dự án áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 17% trong 10 năm, miễn thuế hai năm đầu và giảm 50% trong bốn năm tiếp theo. Chủ đầu tư cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục pháp lý theo cơ chế một cửa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động.

- Ảnh 7.

Khách mời tham dự buổi lễ khởi công - Ảnh: Phúc Đạt

- Ảnh 8.VRG: Bước chuyển mình sang hệ sinh thái kinh tế xanh

Trong nhiều thập niên, khi nhắc đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), người ta nghĩ đến những cánh rừng cao su trải dài, những nhà máy chế biến mủ và vai trò đầu tàu của ngành cao su Việt Nam.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
PHÚC ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – VRG Đại hội cổ đông VRG Lợi nhuận VRG VRG VRG quyên góp bão số 3

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất