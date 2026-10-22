Khởi công KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 với vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng

Nghi thức khởi công dự án - Ảnh: Phúc Đạt

Sáng 22-10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2, với diện tích 316,77ha và tổng vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng.

Hạt nhân công nghiệp sinh thái quy mô hơn 500ha

Lễ khởi công diễn ra nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (1929 - 2026) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo TP Đồng Nai, các sở, ngành, chính quyền địa phương, lãnh đạo VRG và các doanh nghiệp liên quan, cùng các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

Dự án nằm trên địa bàn phường Đồng Phú và phường Bình Phước (TP Đồng Nai). Khi đi vào hoạt động, KCN giai đoạn 2 sẽ kết hợp với KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 1 (189ha) và KCN Nam Đồng Phú (69,4ha) hình thành cụm khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 575ha.

Theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-KCNKKT ngày 19-6-2026 của Ban Quản lý các KCN - Khu kinh tế, dự án giai đoạn 2 gồm hai phân khu. Khu A có diện tích 132,75ha, kết nối với khu công nghiệp hiện hữu; khu B 184,02ha, nằm dọc trục giao thông chính.

Hơn 70,9% diện tích được bố trí cho nhà máy, kho tàng. Ngoài ra, chủ đầu tư dành 15,2ha để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 1 hiện đạt tỉ lệ lấp đầy 99-100%, theo thông tin từ doanh nghiệp. KCN này thu hút 117 dự án, gồm 60 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 353 triệu USD và 58 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn hơn 2.655 tỉ đồng, tạo việc làm cho gần 20.800 lao động.

Ông Lê Duy Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Phúc Đạt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú cho hay: "Dự án KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 nằm trong chiến lược mở rộng không gian thu hút đầu tư, nâng cao năng lực tiếp nhận dự án của địa phương. Doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đúng quy hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường. Hướng đến việc xây dựng dự án thành điểm đến phát triển bền vững, hiện đại và minh bạch."

Đầu tư hạ tầng, tăng kết nối giao thông

Ông Trần Như Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Phúc Đạt

KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 tiếp giáp đường ĐT.741 và đường ĐH.507 rộng 100m. Theo thông tin dự án, khu công nghiệp cách trung tâm TP.HCM khoảng 89km, sân bay Tân Sơn Nhất 95km, cảng Thạnh Phước 60km và sân bay quốc tế Long Thành 120km.

Khu vực cũng đang triển khai các tuyến đường kết nối từ ĐT.741 với trục tạo lực Đồng Phú - Bình Dương. Những tuyến đường này được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giữa khu công nghiệp với các trung tâm sản xuất và đầu mối vận tải trong vùng.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án được quy hoạch hệ thống điện 22kV, trạm biến áp 110kV, hệ thống cấp nước và thoát nước riêng biệt, cùng trạm xử lý nước thải có công suất 2.500m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý được yêu cầu đáp ứng quy chuẩn môi trường áp dụng.

Dự án cũng bố trí các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, không gian văn hóa - thể thao, trạm phòng cháy chữa cháy và hạ tầng lưu trú, phục vụ nhu cầu của người lao động và chuyên gia. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, các tiện ích này hướng đến quy mô phục vụ khoảng 10.000 người lao động và chuyên gia.

Hình ảnh tại buổi lễ - Ảnh: Phúc Đạt

Đại diện VRG, ông Trần Như Hùng - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn - cho biết việc triển khai giai đoạn 2 nằm trong định hướng phát triển hạ tầng công nghiệp xanh của doanh nghiệp. VRG sẽ hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng và định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đồng Nai - cho rằng dự án có thể góp phần tăng năng lực thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp - logistics của địa phương. Chính quyền thành phố sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp, dự án áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 17% trong 10 năm, miễn thuế hai năm đầu và giảm 50% trong bốn năm tiếp theo. Chủ đầu tư cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục pháp lý theo cơ chế một cửa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động.

Khách mời tham dự buổi lễ khởi công - Ảnh: Phúc Đạt