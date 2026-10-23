VRG kế thừa truyền thống Phú Riềng Đỏ, hướng đến tăng trưởng xanh

Nghi thức dâng hương tại di tích lịch sử Phú Riềng Đỏ - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Dâng hương tại Phú Riềng Đỏ, tiếp nối truyền thống 97 năm ngành cao su Việt Nam

Ngày 23-10-2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng - ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28-10-1929 – 28-10-2026) và 20 năm thành lập Tập đoàn (30-10-2006 - 30-10-2026), kết hợp các hoạt động hướng về cội nguồn Phú Riềng Đỏ.

Chương trình là dịp tưởng nhớ những người đi trước, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của công nhân cao su và nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển của ngành. Tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó từ Phú Riềng Đỏ tiếp tục được VRG xác định là nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Đêm 28-10-1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập tại đồn điền cao su Phú Riềng với 6 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư. Sự kiện đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân cao su Việt Nam, từ những cuộc đấu tranh tự phát tiến lên đấu tranh có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 3-2-1930, khoảng 5.000 công nhân cao su Phú Riềng tiến hành tổng bãi công. Cuộc đấu tranh kéo dài 8 ngày và giành thắng lợi, tạo tiếng vang trong phong trào công nhân, trở thành dấu mốc lịch sử mang tên Phú Riềng Đỏ.

Nghi thức dâng hương tại di tích lịch sử Phú Riềng Đỏ - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Qua các phong trào đấu tranh, hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước, nhiều thế hệ công nhân cao su tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo. Sau ngày đất nước thống nhất, ngành từng bước khôi phục sản xuất, phát triển vườn cây, xây dựng nhà máy, mở rộng vùng nguyên liệu và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG nhấn mạnh truyền thống là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Theo lãnh đạo Tập đoàn, kế thừa tinh thần Phú Riềng Đỏ cần được thể hiện qua bản lĩnh đổi mới, kỷ luật, sáng tạo và mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững.

Nghi thức dâng hương tại di tích lịch sử Phú Riềng Đỏ - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Từ nền tảng lịch sử, ngành cao su từng bước khôi phục sản xuất sau ngày đất nước thống nhất, phát triển vườn cây, xây dựng nhà máy, mở rộng vùng nguyên liệu và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Cây cao su không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại diện lãnh đạo thành phố Đồng Nai ghi nhận những đóng góp của ngành cao su đối với địa phương thông qua tạo việc làm, cải thiện thu nhập, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo thông tin tại sự kiện, diện tích cao su trên địa bàn thành phố hiện đạt hơn 284.000 ha, trong đó cao su tiểu điền chiếm khoảng 30%.

Việc hướng về Phú Riềng Đỏ vì vậy không chỉ là hoạt động tri ân mà còn nhắc lại trách nhiệm gìn giữ truyền thống, chăm lo đời sống người lao động và gắn phát triển doanh nghiệp với cộng đồng.

Ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Trong khuôn khổ chương trình, VRG công bố nhận diện thương hiệu mới với chủ đề “Kế thừa giá trị - Kiến tạo tương lai”, nhân dịp 20 năm thành lập Tập đoàn. Theo VRG, việc đổi mới nhận diện nhằm phản ánh sự thay đổi về quy mô và lĩnh vực hoạt động, đồng thời tiếp nối những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Ông Trần Công Kha - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cùng các lãnh đạo, khách mời công bố ra mắt logo mới VRG - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Biểu tượng thương hiệu mới là sự giao thoa giữa truyền thống và tinh thần đổi mới, giữa cội nguồn cao su với khát vọng kiến tạo hệ sinh thái kinh tế xanh. Ba dải cong cách điệu kết nối thành một hình khối thống nhất, gợi lên dòng chảy liên tục của các giá trị, sự liên kết giữa các lĩnh vực và sức mạnh cộng hưởng của toàn hệ thống. Hình khối vươn lên đồng thời gợi hình ảnh chiếc lá, biểu trưng cho sức sống và tinh thần phát triển không ngừng.

Màu xanh VRG Green được chọn làm màu chủ đạo. Cùng với hệ thống kiểu chữ, màu sắc và đồ họa được chuẩn hóa, bộ nhận diện hướng đến hình ảnh nhất quán trên toàn hệ thống. Thông điệp thương hiệu được cô đọng trong ba giá trị “Vision - Resilience - Green”, tương ứng với tầm nhìn - sự bền bỉ và định hướng xanh.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đồng Nai phát biểu tại họp mặt kỷ niệm - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG cho biết nhận diện mới thể hiện tinh thần đổi mới trên nền tảng truyền thống, đồng thời khẳng định định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới. VRG kỳ vọng việc thống nhất nhận diện sẽ góp phần củng cố hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.

Sau 20 năm thành lập, VRG phát triển từ nền tảng trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su sang mô hình tập đoàn đa ngành. Các lĩnh vực hoạt động gồm cao su thiên nhiên, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Theo thông tin từ Tập đoàn, tổng diện tích cao su toàn hệ thống đạt hơn 377.800 ha, trong đó khoảng 264.000 ha tại Việt Nam và hơn 113.000 ha tại Lào, Campuchia. VRG có 16 nhà máy chế biến gỗ, gồm 13 nhà máy chế biến gỗ cao su và 3 nhà máy MDF.

Ông Lê Thanh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, TGĐ Tập đoàn phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, Tập đoàn quản lý, khai thác 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư và tạo khoảng 260.000 việc làm. Toàn hệ thống hiện có hơn 80.000 lao động.

Kết quả kinh doanh cũng tạo nền tảng cho định hướng phát triển mới. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của VRG đạt 29.428 tỉ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.818 tỉ đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách nhà nước đạt 3.250 tỉ đồng, tăng 55,2%.

Giai đoạn 2021-2025, tổng doanh thu hợp nhất của VRG đạt 142.658 tỉ đồng, bằng 105,67% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 28.752 tỉ đồng, bằng 114,66% kế hoạch. Sản lượng cao su tiêu thụ đạt hơn 2,5 triệu tấn. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt khoảng 103,5 triệu đồng/người/năm.

Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030

Các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ – Ảnh: PHÚC ĐẠT



Trong giai đoạn 2026-2030, VRG xác định tiếp tục cơ cấu lại tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao được định hướng trở thành những động lực tăng trưởng mới, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tầm nhìn đến năm 2045, Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế nông nghiệp - công nghiệp xanh hàng đầu Đông Nam Á, phát triển hệ sinh thái cao su hoàn chỉnh và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, VRG xác định yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, chăm lo đời sống người lao động và gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, môi trường.

Ban Giám đốc của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) nhận bằng khen của Bộ Tài chính - Ảnh: PHÚC ĐẠT

Từ dấu mốc Phú Riềng Đỏ năm 1929 đến chặng đường 20 năm xây dựng Tập đoàn, VRG tiếp tục đặt mục tiêu phát triển trên nền tảng truyền thống, đồng thời mở rộng các lĩnh vực kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Nhận diện thương hiệu mới là một phần trong quá trình định vị hình ảnh Tập đoàn trước những yêu cầu phát triển của giai đoạn tiếp theo.