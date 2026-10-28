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Vlasta Premier - Phú Thuận: Lời giải kép cho bài toán an cư và dòng tiền bền vững

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Trước sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng và nhu cầu nhà ở cao cấp gia tăng, Vlasta Premier - Phú Thuận trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư, tối ưu cả 2 bài toán: không gian an cư tinh tuyển và hiệu suất dòng tiền bền vững

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Hạ tầng liên tục được đầu tư đang mở rộng năng lực kết nối và định hình diện mạo mới của Nam Sài Gòn. Ảnh: Phối cảnh dự án Vlasta Premier - Phú Thuận

Hạ tầng mở lối, bất động sản Nam Sài Gòn tăng nhiệt

Nam Sài Gòn đang ngày càng hoàn thiện vai trò là một cực đô thị năng động, với hạt nhân Phú Mỹ Hưng cùng hệ thống thương mại, giáo dục và dịch vụ chuẩn quốc tế.

Sự phát triển nhanh chóng của hàng loạt công trình hạ tầng tiếp tục mở rộng khả năng kết nối của khu vực.

Đường Nguyễn Tất Thành, cầu Thủ Thiêm 4 cùng các dự án kết nối khác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Nam Sài Gòn tới các khu vực trung tâm.

Riêng tại Phú Thuận, các tuyến đường D2, N4 rộng 24m đã khởi công từ tháng 6-2026, kết hợp trục Đào Trí được quy hoạch mở rộng lên 40m, nâng cao khả năng kết nối nội khu và liên kết với các khu vực phát triển lân cận.

Sự thay đổi về hạ tầng không chỉ tối ưu thời gian di chuyển, mà còn tái định hình chuẩn sống, đưa Phú Thuận trở thành tọa độ được cộng đồng cư dân văn minh, từ các gia đình trẻ, giới trí thức, đội ngũ nhân sự cao cấp cho đến lực lượng chuyên gia quốc tế quan tâm.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn (cập nhật đầu tháng 10-2026), giá thuê căn hộ ở một số dự án ở khu Nam Sài Gòn từ 16 triệu đồng/tháng căn 2 phòng ngủ và từ 20 triệu đồng/tháng với căn 3 phòng ngủ. Mức giá chênh lệch tùy thuộc dự án, diện tích, nội thất và vị trí căn hộ.

Mặt bằng giá thuê cao được duy trì ổn định tại khu Nam là minh chứng rõ nhất cho sức hấp thụ tốt của thị trường đối với dòng sản phẩm chất lượng.

Đây là một trong các cơ sở để Vlasta Premier - Phú Thuận tối ưu hóa hiệu suất cho thuê, đón đầu nguồn cầu dạt dào từ cộng đồng cư dân văn minh, gồm các gia đình trẻ thành đạt, lực lượng lao động tri thức làm việc tại khu Nam cho đến giới chuyên gia quốc tế.

Có gì ở Vlasta Premier - Phú Thuận?

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm trên trục cảnh quan - thương mại Nam Sài Gòn, Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu lợi thế kết nối nhờ mạng lưới giao thông liên vùng hoàn thiện.

Thông qua chuỗi hạ tầng huyết mạch như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2, thời gian di chuyển từ dự án đến đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng được rút ngắn xuống còn 5 phút và kết nối trực tiếp đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm chỉ khoảng 15 phút.

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Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu thiết kế tinh tuyển, mở rộng trải nghiệm sống với hệ kính toàn phần và những tầm nhìn khoáng đạt hướng cảnh quan Nam Sài Gòn.

Trong tầm nhìn dài hạn, quy hoạch các tuyến Metro số 2, số 4 cùng các trục giao thông hướng về Sân bay quốc tế Long Thành sẽ tiếp tục mở rộng bán kính liên kết vùng. Đây là đòn bẩy hạ tầng quan trọng, vừa đảm bảo tính thanh khoản cao, vừa tạo đòn bẩy thiết lập biên độ gia tăng giá trị tài sản bền vững cho các nhà đầu tư đón đầu làn sóng phát triển.

Là dự án tinh tuyển do Văn Phú phát triển, Vlasta Premier - Phú Thuận thiết lập một chuẩn mực sống mới tại khu Nam với quy mô 602 căn hộ.

Mật độ xây dựng được tối ưu hóa ở mức giới hạn chỉ 11 căn trên một mặt bằng tầng, trở thành điểm cộng đắt giá tôn vinh sự riêng tư và không gian biệt lập cho cộng đồng cư dân.

Về mặt kiến trúc, dự án gây ấn tượng với thiết kế phủ kính toàn phần thời thượng, giúp tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và mở trọn tầm nhìn panorama đắt giá ôm trọn dòng sông Đồng Nai cùng nhịp sống phố thị sôi động.

Đối với tệp khách thuê cao cấp, một căn hộ ngập tràn ánh sáng với tầm nhìn mở rộng chính là tiêu chuẩn hàng đầu quyết định lựa chọn an cư. Đây chính là lợi thế cạnh tranh giúp Vlasta Premier - Phú Thuận duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và bảo chứng cho hiệu suất sinh lời vượt trội từ dòng tiền cho thuê.

Bên cạnh đó, tiềm năng khai thác bền vững của dự án còn được khẳng định nhờ hệ sinh thái tiện ích all-in-one khép kín, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống đa nhiệm của tệp khách hàng hiện đại.

Dự án tích hợp đồng bộ các phân khu chức năng đa dạng: từ không gian làm việc sáng tạo co-working space, thư viện, trường mầm non, rạp chiếu phim mini, phòng tập golf 3D đến chuỗi chăm sóc sức khỏe chuyên sâu như bể bơi panorama hướng sông, phòng gym, yoga và các khu vườn thiền tĩnh lặng.

Hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh này chính là nhân tố cốt lõi giúp dự án dễ dàng thu hút tệp khách thuê chất lượng cao, từ gia đình trẻ thành đạt, lực lượng lao động tri thức và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

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Hệ tiện ích đa tầng hoàn thiện trải nghiệm sống và mở rộng tiềm năng khai thác của dự án.

Giữa những chuyển động mạnh mẽ của hạ tầng khu Nam, sự cộng hưởng hoàn hảo giữa vị trí chiến lược, chuẩn sống riêng tư và hệ tiện ích đa tầng đã biến Vlasta Premier – Phú Thuận thành lời giải tối ưu cho cả bài toán an cư và đầu tư bền vững.

Dự kiến, Vlasta Premier - Phú Thuận được cất nóc và cuối tháng 4-2027 và bàn giao vào quý 4-2027.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao.

Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388.

Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan

- Ảnh 4.Văn Phú vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Dòng tiền thu được từ các dự án gồm Vlasta Thủy Nguyên (Hải Phòng), Yên Phong, Song Khê - Nội Hoàng - (Bắc Ninh)… đã giúp Công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán VPI) khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.

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    Chủ đề: cầu Phú Mỹ 2 Văn Phú Premier - Phú Thuận sài gòn Sân bay quốc tế Long Thành

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